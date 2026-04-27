Controverse la filmările sezonului 4 din serialul The White Lotus. De ce Helena Bonham Carter a renunțat la rol, după doar câteva zile de producție

Serialul original HBO „The White Lotus”, multiplu premiat cu Emmy și creat de Mike White, a început filmările pentru sezonul 4 pe Coasta de Azur. Noile episoade sunt filmate în locații emblematice precum Cannes, Saint-Tropez și Monaco. O parte din producție va avea loc și la Paris, însă povestea sezonului rămâne ancorată în atmosfera Rivierei Franceze.

Cel de-al patrulea sezon urmărește un nou grup de oaspeți și angajați ai hotelului White Lotus, pe parcursul unei săptămâni pline de evenimente, desfășurată în timpul Festivalului de Film de la Cannes. Hoteluri prezentate în acest sezon sunt Airelles Château de la Messardière, care devine White Lotus du Cap, și celebrul Hôtel Martinez, prezentat drept White Lotus Cannes.

Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani și Nadia Tereszkiewicz interpretează rolurile principale. Distribuția este completată de Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer și Laura Smet.

Din distribuție făcea parte și Helena Bonham Carter, însă aceasta a decis să renunțe la rol după doar câteva zile de filmare.

La nouă zile după ce producția a început în Franța pentru sezonul 4 al hitului HBO, actrița din „Corpse Bride” a părăsit distribuția serialului.

„Deși filmările pentru sezonul patru din ‘The White Lotus’ abia începuseră, a devenit evident că personajul creat de Mike White pentru Helena Bonham Carter nu se potrivea odată ajuns pe platou”, a declarat un purtător de cuvânt HBO într-un comunicat pentru Page Six, sâmbătă. „Rolul a fost ulterior regândit, este rescris și va fi redistribuit în următoarele săptămâni.”

„HBO, producătorii și Mike White sunt triști că nu vor putea colabora cu ea, dar rămân mari admiratori și speră foarte mult să lucreze cu legendara actriță la un alt proiect în curând”, a adăugat reprezentantul.

Însă, în culisele showbiz-ului au apărut numeroase speculații cu privire la adevăratul motiv al schimbării din distribuție, o sursă sugerând că plecarea actriței în vârstă de 59 de ani ar putea avea mai mult de-a face cu un „conflict” cu unul dintre colegii de platou.

„Se spune că Helena a plecat din cauza unui conflict cu Sandra Bernhard”, a declarat sursa, care a dorit să rămână anonimă.

Totuși, echipa lui Bonham Carter a negat afirmația aseară, insistând că cele două nici măcar nu s-au întâlnit, deși au refuzat să spună ce s-a întâmplat de fapt.

Actrița a fost primul nume mare care a semnat pentru al patrulea sezon, în care mai joacă și Steve Coogan și Heather Graham. Fanii au primit cu entuziasm distribuirea lui Bonham Carter, mai ales după ce s-a aflat că rolul fusese scris special pentru ea.

Carter, 59 de ani, cunoscută cel mai bine pentru rolurile din „Fight Club” (1999), „Corpse Bride” (2005), „Sweeney Todd' (2007) și filmele din seria „Harry Potter”, nu a comentat încă plecarea sa.

„The White Lotus” a avut loc în Hawaii în sezonul 1, în timp ce sezonul 2 a fost filmat în Sicilia, iar sezonul 3 în Thailanda.

