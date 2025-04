Actori copii care nu au mai fost la fel după rolul care i-a făcut celebri

Există nenumărate povești în industria divertismentului despre modul în care viețile oamenilor sunt afectate de faptul că devin copii vedete. Este evident că anumite filme și emisiuni de televiziune au nevoie de actori tineri pentru a portretiza personaje suficient de tinere, dar de multe ori acest lucru este în detrimentul sănătății mintale și al capacității actorului tânăr de a trăi o viață privată.

Drew Barrymore

Drew Barrymore a cucerit inimile publicului la doar șapte ani, jucând rolul lui Gertie în filmul „E.T. the Extra-Terrestrial”. Însă, faima obținută în copilărie a fost dificilă pentru ea, crescând într-un mediu abuziv și fiind expusă lumii Hollywood-ului la o vârstă fragedă. Provenind dintr-o familie de actori celebri cu un istoric de alcoolism, Barrymore a avut norocul de a avea o relație specială cu regizorul Steven Spielberg, care s-a asigurat că ea nu își pierde copilăria pe platourile de filmare.

Cu toate acestea, până la adolescență, Drew fusese deja expusă drogurilor și petrecerilor extravagante din Hollywood. La doar 13 ani, a intrat pentru prima dată în reabilitare pentru abuz de substanțe. Deși a trecut prin multe traume, Barrymore a rămas mereu optimistă, declarând că a știut să evite lucrurile care ar fi putut-o împinge în întuneric total.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin a devenit celebru la nivel internațional datorită rolului său ca Kevin McCallister în filmul „Home Alone” din 1990, în care un băiat este uitat acasă de părinți și reușește să oprească doi hoți nepricepuți. Deși a avut și alte roluri memorabile în anii ’90, nimic nu a fost la fel de iconic ca acest personaj. Totuși, Culkin nu a apreciat atenția care a urmat succesului „Home Alone”, în special speculațiile legate de prietenia sa cu Michael Jackson, pe care actorul le-a negat.

Copleșit de atenția presei, Culkin a decis să renunțe la actorie și să se întoarcă la școală. Deși au existat zvonuri despre un stil de viață distructiv, el a negat acest lucru. Astăzi, Culkin pare să fie bine, revenind pe ecrane în serialul „American Horror Story” și filmul „Changeland”, unde a cunoscut-o pe actuala sa parteneră, Brenda Song, cu care are doi copii.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst este cunoscută mai ales pentru rolurile sale din filmele în care a jucat ca adult, precum trilogia „Spider-Man” a lui Sam Raimi, „Marie Antoinette” regizat de Sofia Coppola și pentru nominalizarea sa la Oscar în „The Power of the Dog.” Totuși, cariera sa de actriță a început devreme, iar unul dintre primele sale roluri importante a fost în „Interview with the Vampire” din 1994, unde a interpretat-o pe Claudia, copilul-vampir al personajelor jucate de Brad Pitt și Tom Cruise. Deși a trebuit să filmeze o scenă în care îl săruta pe Pitt, ceea ce a fost ciudat pentru Dunst, atunci în vârstă de 11 ani, ea a asigurat că a fost tratată foarte bine pe platou.

Pe lângă recunoașterea pe care a obținut-o pentru rolul din „Interview with the Vampire,” inclusiv o nominalizare la Globul de Aur, Dunst spune că cel mai mare câștig al său a fost lecția de profesionalism pe care a învățat-o, de la răbdarea în timpul audițiilor până la rezistența necesară pentru a filma noaptea.

Joseph Gordon-Levitt

Joseph Gordon-Levitt și-a făcut debutul pe ecrane în seriale precum „Family Ties” și „Roseanne”, dar a devenit faimos ca adolescent în sitcomul „3rd Rock from the Sun,” unde a jucat între 12 și 20 de ani. Deși sitcomul i-a oferit stabilitate financiară, Gordon-Levitt a decis să urmeze o provocare academică și s-a înscris la Universitatea Columbia. A renunțat la studii pentru a se dedica complet actoriei, devenind un star de cinema cu roluri memorabile în „500 Days of Summer,” „Inception,” și „The Walk,” unde și-a folosit educația în franceză.

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe a devenit o senzație globală după ce a primit rolul lui Harry Potter în filmul din 2001, „Harry Potter și Piatra Filozofală”. Distribuit la doar 12 ani, Radcliffe, alături de colegii Rupert Grint și Emma Watson, a experimentat faima copilăriei într-un ritm rapid. Deși i-a plăcut să joace rolul lui Harry timp de 10 ani, faptul că a crescut sub ochii publicului a adus provocări, iar Radcliffe a apelat la alcool pentru a face față presiunii. A realizat curând că faima sa atrăgea atenția, spunând: „Nu e doar un tip beat, ci ‘Oh, Harry Potter e beat în bar.'” În 2013, Radcliffe a renunțat la alcool și și-a diversificat cariera, apărând în filme ca „Swiss Army Man”, serialul de comedie „Miracle Workers” și câștigând un premiu Tony pentru rolul său din „Merrily We Roll Along” pe Broadway.

Kristen Stewart

Kristen Stewart este cel mai cunoscută pentru rolul său din franciza „Twilight”, pe care a început să-l interpreteze la 18 ani. Cu toate acestea, actrița nominalizată ulterior la Oscar a câștigat recunoaștere cu mult înainte, în filmul „Panic Room” regizat de David Fincher, pe care l-a filmat la vârsta de 10-11 ani. În acest film, Stewart a jucat rolul lui Sarah, fiica diabetică a personajului interpretat de Jodie Foster, ambele fiind ținute ostatice în propria lor casă de către hoți. Stewart a declarat pentru Vanity Fair că experiența de pe platou a fost cea care a făcut-o să se îndrăgostească de actorie, menționând că nu voia să plece niciodată de la filmări. Mai târziu, Stewart și Foster s-au reunit când Foster a fost onorată cu o stea pe Hollywood Walk of Fame, Stewart considerând-o un model pentru ea în copilărie.

Miley Cyrus

Miley Cyrus a câștigat notorietate cu „Hannah Montana” când avea doar 13 ani, interpretând o adolescentă obișnuită care devenea vedetă pop. După încheierea show-ului, Cyrus a fost implicată în controverse, cu comportamente provocatoare și videoclipuri controversate, pe care le-a explicat ca o rebeliune împotriva imaginii sale de fostă vedetă Disney. Acum, deși nu privește cu plăcere acei ani, Cyrus are succes în industria muzicală și regretă, într-o oarecare măsură, perioada petrecută în rolul din „Hannah Montana.”

Sophie Turner

Sophie Turner, care a început să joace rolul Sansa Stark în „Game of Thrones” la vârsta de 14 ani, a avut parte de dificultăți majore din cauza presiunii asociate cu serialul. Problemele de sănătate mintală, inclusiv tulburări alimentare și anxietate severă, au fost cauzate de criticile constante privind aspectul și talentul ei. În căutarea ajutorului, Turner a recurs la terapie și a avut un consilier care a locuit cu ea pentru a-i gestiona obiceiurile alimentare. Deși trauma legată de „Game of Thrones” o va însoți probabil toată viața, Turner are acum o viață mai echilibrată, având parte de succes profesional și personal, inclusiv în roluri din „Do Revenge” și „The Staircase” și în calitate de mamă și soție.

Tyler James Williams

Tyler James Williams, cunoscut pentru rolul său de tânăr Chris Rock în „Everybody Hates Chris,” a avut o experiență dificilă ca actor copil. Deși la 12 ani părea că acest rol îi va asigura o carieră de succes, presiunea și anii adolescenței dificile au fost copleșitoare. Williams a declarat că sentimentul constant de a fi observat a fost stresant și l-a făcut să se simtă mereu pe cale de a performa. După ce i s-a spus că nu va mai lucra niciodată în industrie, Williams a făcut o pauză, a studiat actoria și a revenit cu succes în roluri în „The Walking Dead” și „Dear White People.” A avut un al doilea succes important cu rolul său din „Abbott Elementary,” care i-a adus trei nominalizări la Emmy.

Anna Chlumsky

Anna Chlumsky, cunoscută din rolul său de Vada în „My Girl” din 1991, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor după succesul copilăriei sale. După ce a terminat liceul și colegiul, Chlumsky a lucrat într-o editură, păstrând actoria ca o activitate secundară, cu apariții ocazionale în „30 Rock' și „Law and Order.” Ea a revenit în atenția publicului adult cu rolul din „Veep,” care i-a adus șase nominalizări la Emmy. Chlumsky a recunoscut că, deși „My Girl” a avut un impact semnificativ, identificarea constantă cu acel rol din copilărie i s-a părut uneori nedreaptă. Totuși, filmul a inspirat-o să revină în actorie, în parte datorită unui prezicător care i-a sugerat să se întoarcă la această meserie.

