Ce seriale și filme merită să urmărești pe MAX în luna septembrie 2024

Luna septembrie aduce pe Max o mulțime de titluri noi, de la premiere mult așteptate până la sezoane noi pentru cele mai îndrăgite seriale. Prima lună de toamnă aduce premiera celui mai nou capitol din universul DC, serialul „Pinguinul” („The Penguin”), toată seria Ghostbusters, inclusiv cea mai nouă adaptare, „Vânătorii de fantome: Imperiul înghețat” („Ghostbusters: Frozen Empire”), și filmul documentar „Mafiotul: David Chase și „Clanul Soprano”” („Wise Guy: David Chase and The Sopranos”) despre serialul emblematic. În materie de sport, toamna începe cu tenis și ciclism, cu două turnee importante, US Open și Turul Spaniei, disponibile pe Max.

SERIALE

Din 10 septembrie, sezonul patru din „Prietena mea genială” („My Brilliant Friend”) va fi disponibil pe Max. Serialul urmărește povestea unei femei în vârstă, Elena Greco, care începe să scrie despre prietenia ei de 60 de ani cu Lila, dispărută fără urmă. Povestea lor începe pe străzile dure din Napoli în anii ’50.

„Pinguinul” („The Penguin”), următorul capitol din saga Batman, vine pe Max din 20 septembrie. Drama plină de suspans îl urmărește pe Oswald „Oz” Cobb, care dorește să controleze Gotham City. După prăbușirea digului, Oz încearcă să umple vidul de putere lăsat de moartea lui Carmine Falcone și să îi ofere mamei sale, Francis, viața promisă. Înainte să își îndeplinească visul, Oz trebuie să se confrunte cu inamici noi și vechi, printre care copiii lui Carmine, Sofia Falcone și Alberto Falcone, familia Maroni, condusă de Salvatore Maroni, și propria sa reputație demoralizatoare ca „Pinguinul”.

Miniseria „Un scandal regal” („A Very Royal Scandal”) vine pe Max din 24 septembrie. Bazată pe interviul luat de Emily Maitlis prințului Andrew în 2019 despre acuzațiile scandaloase aduse prințului în legătură cu Jeffrey Epstein și Virginia Giuffre, miniseria aduce în prim plan acțiunile lui Maitlis și ale prințului Andrew înainte de interviu, în timpul acestuia și numeroasele întrebări care au rămas fără răspuns după discuția dintre cei doi.

Din 26 septembrie vine pe Max sezonul trei al serialului „Din” („From”), care dezvăluie misterul unui orășel de coșmar. Toți cei care ajung acolo sunt prinși într-o capcană, iar localnicii care sunt forțați să rămână în oraș caută o modalitate de evadare.

FILME

„Visătorul American” („American Dreamer”) vine pe Max din 6 septembrie. Filmul aduce povestea unui profesor de economie care își dă seama că nu își poate îndeplini visul de a deveni proprietarul unei case. O văduvă îi oferă însă o oportunitate unică și se oferă să-i vândă proprietatea ei pe nimic, dar bărbatul află în scurt timp că oferta e prea bună ca să fie adevărată.

Comedia neagră „Scenariu de vis” („Dream Scenario”), scrisă și regizată de Kristoffer Borgli, în care Nicolas Cage îl interpretează pe Paul Matthews, un familist care începe să apară în visele a milioane de oameni, vine pe Max din 13 septembrie.

Tot din 13 septembrie apare pe Max și „Amintiri” („Memory”), în care viața simplă și organizată a Sylviei, o asistentă socială, este dată peste cap când Paul o urmărește acasă de la reuniunea lor de liceu. Întâlnirea lor surpriză îi va afecta pe amândoi atunci când deschid ușa către trecut.

20 septembrie aduce pe Max ultima adaptare a seriei „Vânătorii de fantome” („Ghostbusters”), „Vânătorii de fantome: Imperiul înghețat” („Ghostbusters: Frozen Empire”), în care familia Spengler se întoarce acolo unde a început totul – legendara stație de pompieri din New York. Acolo, membrii familiei fac echipă cu vânătorii de fantome originali, care au dezvoltat un laborator secret de cercetare, ca să ducă prinderea fantomelor la următorul nivel. Descoperirea unui artefact antic dezlănțuie o armată de fantome care răspândesc moartea prin oraș.

Totodată, toate filmele din seria „Vânătorii de fantome” („Ghostbusters”), atât originalul lansat în 1984, cât și adaptarea din 2016, „Vânătorii de fantome II” („Ghostbusters II”) și „Vânătorii de fantome: Moștenirea” („Ghostbusters: Afterlife”) se vor lansa în aceeași zi pe Max.

Din 29 septembrie, „Ultima ședință a lui Freud” („Freud’s Last Session”) vine pe Max. Acțiunea este amplasată în Londra, pe 3 septembrie 1939, când lumea este la un pas de război, iar în ultimele lui zile, Sigmund Freud, care a scăpat de curând cu fiica lui de regimul nazist, este vizitat de formidabilul C.S. Lewis. În această zi, două dintre cele mai strălucite minți ale secolului 20 discută despre viitorul omenirii și existența lui Dumnezeu.

Luna septembrie aduce pe Max și alte titluri, precum: „Viață de stafie” („Beetlejuice”), „Portretul unei doamne” („The Portrait of a Lady”), „Lista domnului Malcolm” („Mr. Malcolm’s List”), „Belfast”, „O favoare periculoasă” („Small Engine Repair”), „Fir întins” („Mending the Line”), „Sonic the Hedgehog”, „Carrie” (1976), „Carrie” (2013), „Va curge sânge” („There Will Be Blood”), „Rațiune și simțire” („Sense and Sensibility”), „Ricki și the Flash” („Ricki and the Flash”), „Rango”, „Sfârșitul aventurii” („The End of the Affair”), „Erin Brockovich”, „Tornada” („Twister”).

SPORT LIVE

Max continuă să transmită în luna septembrie Turul Spaniei și fiecare meci de la US Open. Cele două mari competiții se încheie în weekendul 7-8 septembrie cu etapele decisive de la Madrid și finalele de la New York. Luna aduce însă și alte competiții importante din cele două sporturi pe Max.

În tenis, Laver Cup este transmisă între 20 și 22 septembrie. Rafael Nadal este în prim plan pe Max alături de alte vedete ale tenisului mondial în competiția dintre Europa și Restul Lumii, desfășurată în acest an la Berlin.

În ciclism, septembrie este luna Campionatelor Europene și Mondiale. Europenele au loc în provincia Limburg din Belgia în perioada 11-15 septembrie, iar fanii sportului au parte de numai o săptămână de pauză până la Campionatele Mondiale, care se desfășoară la Zurich între 22 și 29 septembrie. Toate probele celor două competiții sunt în direct și la cerere pe Max.

Nu în ultimul rând, două turnee importante de snooker au loc în Anglia în perioada următoare și sunt transmise pe Max. Este vorba de Openul Angliei (16-22 septembrie) și Openul Marii Britanii (23-29 septembrie).

DOCUMENTARE & REALITY

2 septembrie aduce „Vânătorii de artefacte” („Salvage Dawgs”) pe Max, în care Mike Whiteside și Robert Kulp vizitează locuințe vechi și clădiri dezafectate pentru a salva fragmente de istorie, înainte de a fi pierdute definitiv.

Pe 8 septembrie intră pe Max filmul documentar „Mafiotul: David Chase și „Clanul Soprano”” („Wise Guy: David Chase and The Sopranos”), în care regizorul Alex Gibney analizează psihicul lui David Chase, creatorul serialului „Clanul Soprano”, oferind o perspectivă unică asupra serialului HBO de succes.

Din 11 septembrie intră pe Max „Cine se teme de casele vechi și ieftine?” („Who’s Afraid of a Cheap Old House?”), în care Ethan și Elizabeth Finkelstein, experți în case istorice, îi ajută pe cumpărători să găsească case vechi și ieftine și să le redea gloria de altădată.

25 septembrie aduce pe Max sezonul doi din „Casa bucătăriei italiene” („Ciao House”). În Toscana, zece bucătari pricepuți trebuie să-și dovedească măiestria în bucătăria italiană pentru a câștiga un curs cu bucătari din toată Italia.

Documentarul „Președinte din întâmplare” („The Accidental President”) vine pe Max din 26 septembrie. Acesta prezintă povestea incredibilă a Sviatlanei Tsikhanouskaya, o femeie care nu s-a lăsat intimidată de amenințările rivalului ei politic și a convins oamenii că lucrurile se pot schimba în țara ei, o țară proaspăt democrată ce a luat naștere din trecutul sovietic, la marginea Europei.

Lista de documentare și emisiuni se completează cu: „Suntem din America” („Coming from America”), „Suflete malefice: Ucigașul și salvatorul” („Born Evil: The Serial Killer and The Saviour”), „Proiecte profitabile pe plajă” („Battle on the Beach”), „Oraș mic, potențial mare” („Small Town Potential”), „Camionagii prin Europa” („Asphalt-Cowboys”), „Grănicerii Suediei” („Border Control: Sweden”), „Portretul unui psihopat” („Signs of a Psychopath”), „Bogății ascunse în magazii: Mașini vintage” („Shed and Buried: Classic Cars”), „Cofetari de top: Paris” („Next Baking Master: Paris”).

PENTRU COPII

Din 6 septembrie, „Minionii 2” („Minions: The Rise of Gru”) va fi disponibil pe Max. În acest nou capitol, Minionii se întorc pentru și mai multe aventuri sărite de pe fix, când Gru, în vârstă de 12 ani, își unește forțele cu Kevin, Stuart și Bob și pun la cale un plan să devină destul de malefici cât să se alăture infamului supergrup de răufăcători Cei șase Vicioși.

„LEGO DREAMZzz”, despre un grup de copii care intră într-o agenție secretă și pleacă în lumea viselor pentru a combate coșmarurile, se lansează pe 9 septembrie pe Max.

Pe 21 septembrie vine sezonul doi din „BatRoți” („Batwheels”), un serial animat de acțiune cu vehicule din Universul DC în care o echipă de justițiari colaborează pentru a curăța străzile din Gotham de infractori.

