Brooklyn Beckham, criticat din nou pentru abilitățile sale de bucătar. Gestul care i-a revoltat pe fani

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Brooklyn Beckham a stârnit din nou reacții în mediul online după ce a publicat un nou videoclip în care gătește. De această dată, fiul cel mare al cuplului Beckham a atras atenția printr-o metodă neobișnuită de a pregăti pastele: a folosit apă luată direct din mare pentru a le fierbe.

Brooklyn Beckham, în vârstă de 27 de ani, a publicat pe TikTok un videoclip în care pregătește paste cu roșii. La începutul filmării, acesta ia o oală mare, intră în mare și o umple cu apă.

„Bineînțeles că trebuie să luăm și niște apă pentru paste”, spune el în videoclip, înainte de a scufunda oala în mare.

După ce arată în fața camerei oala plină cu apă, Brooklyn continuă pregătirea rețetei. Taie roșii galbene și roșii, pune ulei într-o tigaie și adaugă sare, iar apoi toarnă peste roșii propriul său sos picant, Cloud23.

După ce fierbe pastele în apa luată din mare, le adaugă în tigaie și gustă preparatul alături de un alt bucătar. Cei doi par mulțumiți de rezultatul final, însă reacțiile celor care au urmărit videoclipul au fost cu totul diferite.

Secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje ironice, mulți utilizatori punând sub semnul întrebării decizia lui Brooklyn de a folosi apă de mare pentru fierberea pastelor.

„O porție de paste cu o ușoară aromă de combustibil ars de la bărci, vă rog”, a glumit un utilizator.

„E ragebait?”, s-a întrebat altcineva, în timp ce o altă persoană a scris: „Apa din mare nu e murdară?”

Metoda aleasă de Brooklyn a atras și reacția unui utilizator italian: „Ca italian, sunt aproape sigur că apa de mare este cea mai bună metodă de a-ți petrece toată ziua următoare în baie”.

Alți utilizatori au preferat să ironizeze abilitățile sale culinare. „Oare există vreun talent la care să fie măcar începător?!”, a comentat o persoană. „Mâine o să fac fulgi de porumb”, a glumit altcineva, în timp ce un alt utilizator a scris: „Astăzi o să pregătesc pâine cu unt”.

Nu este pentru prima dată când videoclipurile culinare ale lui Brooklyn Beckham generează astfel de reacții. De-a lungul ultimilor ani, încercările sale din bucătărie au fost frecvent comentate și ironizate în mediul online.

În iunie 2023, Brooklyn Beckham a fost criticat după ce a publicat un videoclip în care prăjea pui folosind o cantitate considerabilă de ulei de avocado.

Câteva luni mai târziu, în octombrie 2023, Brooklyn Beckham a vorbit despre criticile constante pe care le primește pentru videoclipurile sale culinare și a mărturisit că reacțiile negative nu îl mai afectează.

„Ca să fiu sincer, m-am obișnuit cu criticile”, a declarat el pentru Insider. „Nu mă deranjează prea tare”.

Brooklyn Beckham a explicat atunci că preferă să se concentreze asupra pasiunii sale pentru gătit, indiferent de comentariile pe care le primește în mediul online.

„Gătitul mă face fericit. Am lucruri mai importante de care să-mi fac griji decât niște oameni care spun tot felul de prostii despre mine”, a adăugat el.

Wolfgang Puck, despre abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham

Nu doar utilizatorii din mediul online au pus la îndoială talentul lui Brooklyn Beckham. Wolfgang Puck, unul dintre cei mai cunoscuți chefi de la Hollywood, a criticat abilitățile culinare ale tânărului.

În cadrul galei Power of Love din Las Vegas, Puck a declarat că, în opinia sa, Brooklyn Beckham nu poate fi considerat deocamdată un bucătar.

„Nu este un mare bucătar. Nu, să nu mergem atât de departe. Încearcă să fie bucătar. Nu este bucătar”, a spus Wolfgang Puck.

Celebrul chef a explicat că, din punctul său de vedere, un bucătar este o persoană capabilă să conducă o bucătărie, iar simpla publicare a unor videoclipuri culinare în mediul online nu este suficientă.

Referindu-se la conținutul publicat de Brooklyn pe rețelele sociale, Puck a vorbit și despre modul în care generațiile tinere se raportează la o carieră în gastronomie.

„Tinerii de azi au o capacitate de concentrare foarte scurtă. Vor să devină bucătari în doi ani. Vor propriul restaurant în trei ani și, mai presus de toate, vor să apară la televizor. De fapt, nu le pasă atât de mult de mâncare, cât le pasă să fie la TV, pe rețelele sociale și să facă toate lucrurile acestea, în loc să învețe meseria, cum să gătească, cum să organizeze, cum funcționează afacerea, ce înseamnă vinul”, a declarat acesta.

În paralel cu videoclipurile sale culinare, Brooklyn încearcă să își dezvolte și propriul business în domeniu. În octombrie 2024, acesta a lansat Cloud23, brand-ul de sosuri picante pe care îl promovează frecvent și în rețetele sale.

Afacerile lui Brooklyn Beckham nu sunt însă un succes major, așa cum ar fi sperat bucătarul. În cadrul unui eveniment organizat la Tribeca Festival, în New York, Brooklyn a vorbit despre provocările întâmpinate de la lansarea brand-ului și a recunoscut că încă încearcă să înțeleagă cum funcționează acest business.

„Nu știam în ce mă bag când am creat asta. (…) Au fost o mulțime de suișuri și coborâșuri. Sunt încă lucruri de care trebuie să mă prind. (…) Încă învăț în fiecare zi. O să continui să învăț întotdeauna”, a mărturisit el.

Pentru Brooklyn, lansarea Cloud23 a reprezentat și o încercare de a construi ceva independent de numele celebrei sale familii. Acesta a explicat că, încă de la început, și-a dorit ca produsul să fie mai mult decât un simplu brand asociat unei celebrități.

„Când cream afacerea, nu am vrut să creez încă un brand al unei celebrități. Am vrut să creez cel mai curat sos picant care există și care are cea mai frumoasă sticlă”, a explicat Brooklyn Beckham.

Foto: Getty Images

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