Afacerile lui Brooklyn Beckham nu sunt un succes. Ce a dezvăluit vedeta înainte de publicarea unei reclame controversate

Afacerile lui Brooklyn Beckham nu se bucură de succesul pe care și l-ar fi dorit acesta. Dezvăluirea a fost făcută chiar de vedetă, înaintea apariției reclamei care i-a adus numeroase acuzații din partea fanilor.

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  de  ELLE.ro
Afacerile lui Brooklyn Beckham nu sunt un succes. Ce a dezvăluit vedeta înainte de publicarea unei reclame controversate

Afacerile lui Brooklyn Beckham nu se bucură de succesul pe care îl aștepta acesta, și chiar el a făcut dezvăluirea, în cadrul unui interviu, înainte de publicarea unei reclame controversate. Recent, fiul lui David și al Victoriei Beckham a fost acuzat că încearcă cu orice preț să scoată bani de pe urma scandalului din familie, odată cu apariția acestuia într-o reclamă pentru aplicația de livrare de mâncare Doordash.

În cadrul materialului video, Brooklyn pare să își ironizeze propria familie, stând pe o canapea și spunând că nu va participa în persoană la meciurile de la Cupa Mondială, care se desfășoară chiar acum în Statele Unite, Canada și Mexic. Motivul nu este cunoscut, dar a fost desemnat în reclamă drept „complicat”, lucru interpretat de internauți drept o aluzie răutăcioasă la relația ostilă pe care Brooklyn o are cu familia sa, și mai ales cu tatăl său, fost mare fotbalist, care este așteptat să se afle în public la numeroase partide. Citește mai mult despre întreaga poveste și reacțiile publicului la publicarea reclamei, aici.

Ei bine, după ce a fost acuzat că monetizează un scandal deja foarte public din familie, a ieșit la iveală și că afacerile lui Brooklyn Beckham nu se bucură de succesul scontat. Acest lucru a fost dezvăluit chiar de acesta, când a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în demersul său de a lansa un business cu sosuri, Cloud23. Cu câteva săptămâni înainte de publicarea controversatei reclame, Brooklyn a vorbit despre faptul că încearcă să „se descurce” cu afacerea.

Beckham a lansat afacerea cu sosuri în octombrie 2024, iar de atunci se pare că inițiativa a avut parte de „suișuri și coborâșuri”, lucru mărturisit chiar de el în cadrul unui eveniment care a avut loc la Tribeca Festival din New York, unde acesta a vorbit despre afacerile sale.

„Nu știam în ce mă bag când am creat asta. (…) Au fost o mulțime de suișuri și coborâșuri. Sunt încă lucruri de care trebuie să mă prind. (…) Încă învăț în fiecare zi. O să continui să învăț întotdeauna.”

Afacerile lui Brooklyn Beckham au fost, potrivit acestuia, un fel de declarație de independență de familia sa celebră.

„Când cream afacerea, nu am vrut să creez încă un brand al unei celebrități. Am vrut să creez cel mai curat sos picant care există, și care are cea mai frumoasă sticlă.”, a explicat el.

Brooklyn Beckham se află într-un conflict deschis cu părinții săi, care durează de ani de zile. La începutul acestui an, după foarte multe speculații în presă, tot el a fost cel care a decis să dezvăluie și motivele conflictului. Acesta a împărtășit faptul că familia lui nu a fost primitoare față de soția sa, Nicola Peltz, ba mai mult, că a dezvăluit presei de scandal povești false despre el și despre aceasta. Conflictul a culminat cu ocazia nunții fabuloase dintre cei doi tineri, Victoria Beckham refuzând în ultima clipă să creeze rochia de mireasă pentru Nicola. Mai mult chiar, fosta cântăreață ar fi intervenit într-un mod inadecvat în cadrul nunții, obligându-și fiul să danseze cu ea.

Recent, Harper Beckham, fiica lui David și a Victoriei în vârstă de 14 ani, a fost fotografiată de paparazzi la ușa casei lui Brooklyn, într-o aparentă încercare de a aduce familia împreună, dar a plecat curând după, pentru că fratele său nu era acasă. Un reprezentant al lui Brooklyn a acuzat faptul că părinții săi ar fi trimis-o pe Harper la ușă tocmai pentru ca fata să fie surprinsă de paparazzi într-o postură umilitoare, care ar fi accentuat imaginea negativă a lui Brooklyn.

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Foto: Arhiva ELLE

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