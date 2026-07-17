Dana Rogoz, prima reacție după ce a văzut filmul regizat de soțul ei în care apare alături de copiii lor: „E așa de personal”

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Dana Rogoz a împărtășit cu urmăritorii săi un moment cu o încărcătură emoțională aparte. Actrița a dezvăluit că a vizionat prima versiune montată a noului film scris și regizat de soțul său, Radu Dragomir, un proiect special în care întreaga familie apare pe marele ecran.

Un film în care joacă toată familia

Pentru Dana Rogoz, această producție are o semnificație aparte. Pe lângă faptul că este regizată de partenerul ei de viață, distribuția îi reunește și pe cei doi copii ai cuplului, Vlad și Lia, motiv pentru care familia a ajuns să îi spună simplu „filmul nostru”. Filmările au început în toamna anului trecut și s-au încheiat în primăvara acestui an, iar în prezent proiectul se află în etapa de postproducție.

Pe rețelele sociale, actrița a povestit cât de important a fost pentru ea momentul în care a văzut primele imagini montate.

„Dacă aș fi ținut jurnalul recunoștinței, ieri, în a 196-a zi din an, aș fi scris că am vizionat prima variantă de montaj a filmului scris și regizat de Radu, filmat din toamna anului trecut și până în primăvara acestui an. E filmul familiei noastre, așa îi spunem, căci jucăm și eu, și Vlad, și Lia”, a dezvăluit actrița.

Vizionarea primei variante a filmului a fost un moment intens pentru actriță, care a mărturisit că implicarea întregii familii face ca acest proiect să fie cu totul diferit de cele în care a mai jucat până acum. Deși filmul nu este încă finalizat, actrița speră ca publicul să îl poată vedea pe marile ecrane în cursul anului viitor.

„A fost foarte emoționant, și pentru că a fost prima oară când l-am văzut, dar și pentru că e așa de personal. Anul viitor sper să îl vedeți și voi în cinema!”, a mai adăugat Dana Rogoz.

Dana Rogoz, despre atribuțiile de mamă a doi copii

Dana Rogoz este în lumina reflectoarelor de foarte multă vreme. Atunci când avea trei ani, actrița a debutat în grupul Minisong, devenind celebră drept Abramburica, personaj din serialul TV Abracadabra. În 2023, Dana Rogoz și-a făcut debutul în calitate de regizoare și scenaristă cu scurtmetrajul „La distanță”, în care protagonistele sunt interpretate de actrițele Mădălina Craiu și Andreea Vasile. Filmul ei a fost selectat în cadrul mai multor festivaluri importante de film, atât din România, cât și din străinătate, dar a obținut și o serie de premii.

Dana Rogoz are parte în carieră de sprijinul soțului ei, Radu Dragomir, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, acesta fiind unul dintre regizorii serialului. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă. De asemenea, Radu Dragomir a fost cel care a încurajat-o și sprijinit-o pe Dana Rogoz să facă pasul către regie.

Soțul ei este și cel care o sprijină atunci când vine vorba despre viața de familie și împărțirea responsabilităților de părinți.

„Cel mai mult mă ajută Radu. Ne-am împărțit cumva sarcinile. Mai este mama, o mătușă, o mai avem pe doamna care face curățenie și mai rămâne și ea cu copiii… Facem tot felul de scheme, ca toată lumea în momentul acesta. Toată lumea face aceste scheme, care, cine rămâne cu copiii și cum facem. Mai ales când vorbim de o seară în care amândoi suntem ocupați. Altfel, facem cu schimbul”, a povestit actrița pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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