Corina Caragea, impresii după vacanța petrecută în Ibiza. Ce i-a plăcut cel mai mult la această destinație: „Nu trebuie să te încadrezi”

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Corina Caragea adoră să călătorească și să descopere de fiecare dată destinații impresionante și culturi diverse. Recent, prezentatoarea de la PRO TV a petrecut o escapadă în Ibiza. Iată cum i s-a părut.

Corina Caragea, despre vacanța în Ibiza

Corina Caragea a recunoscut că a amânat multă vreme să meargă în Ibiza. Prezentatoarea TV a descoperit acolo o atmosferă libertină care a cucerit-o și îi îndeamnă pe urmăritorii ei să adauge această destinație de vacanță pe lista lor.

„Mi-a plăcut Ibiza. Deși am amânat-o multă vreme. Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, acela ar fi „libertate”.

Nu contează câți ani ai, cum arăți, de unde vii, câți bani ai sau ce muzică asculți. Nimeni nu pare prea preocupat de ce face celălalt. Fiecare își trăiește propria versiune de Ibiza.

Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10.

Să cheltuiești o avere sau să stai cu prosopul pe plajă.

Să fii extravagant sau complet anonim.

Iar aeroportul e ultimul capitol al experienței: oameni abia ieșiți din cluburi, dormind pe scaune, pe bagaje sau în orice poziție pe care anatomia umană o permite.

Un fel de after-party cu boarding pass.

În Ibiza, nu trebuie să te încadrezi. Doar să te distrezi!”

Corina Caragea, răspuns după ce a fost întrebată dacă e căsătorită

Corina Caragea a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde fanii i-au adresat tot felul de curiozități. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a fost întrebată direct dacă este căsătorită. Vedeta nu a ocolit subiectul, ba chiar l-a abordat, însă a ținut să precizeze că își dorește să mențină discreția. Despre Corina Caragea se speculează că ar forma un cuplu cu Robert Pongracz, fostul vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Prezentatoarea TV nu a confirmat acest lucru, cu toate că au fost surprinși în public în ipostaze romantice.

„Ce întrebare personală și câte întrebări de genul acesta am primit. Hmm, asta va rămâne un secret, pentru că știți că mie nu îmi place să îmi povestesc viața personală pe Internet, să postez ceva de genul acesta. Pentru că vreau să protejez, vreau să am ceva al meu și numai al meu. Persoanele pe care le iubesc și la care țin foarte, foarte mult cred că trebuie să fie protejate de expunerea publică. Sper să îmi respectați dorința!”, a spus Corina Caragea pe Instagram.

Ce dezvăluia Corina Caragea în trecut despre căsătorie

Corina Caragea a dezvăluit acum ceva timp că nu a văzut căsătoria drept o realizare până acum, motiv pentru care nu s-a grăbit să ajungă în fața altarului.

„Eu mă gândesc de 7 ori înainte să fac orice. Pentru că rămân apoi fidelă deciziei, nu mă arunc cu capul înainte și nu plec așa ușor la primul obstacol. Cred că dragoste fără căsătorie poate exista. Și cu și fără. Dar căsătorie fără dragoste… este ceva foarte trist și, din păcate, des întâlnit. Căsătoria nu este pentru mine în categoria realizări. În timpurile noastre, cred că este decizia fiecăruia dacă are acele acte sau nu și nimeni nu îl poate judeca”, a declarat Corina Caragea, potrivit viva.ro.

Au circulat mai multe speculații cu privire la o posibilă căsătorie, dar Corina Caragea a fost extrem de discretă în privința acestui subiect, exprimându-și dorința de a păstra viața sa personală departe de atenția publicului.

„Rezistența în fața speculațiilor face parte din fișa postului. Așa e când ai o meserie expusă public și tu nu vrei să îti expui și viața privată. Există o diferență între ele și eu țin cont. Așa că tot ce ține de viața mea personală păstrez deoparte, pentru că o valorez și o respect. Sunt destui care își vând nunțile, botezurile și divorțurile pentru bani sau celebritate, așa că publicul are destulă ‘marfă”, a mai mărturisit Corina Caragea.

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Foto: Instagram

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