Alina Pușcaș, despre boala de care suferă Alina Pușcău, după ce a fost confundată cu aceasta. Ce i-a transmis un fan: „Un mesaj plin de durere în suflet și nu înțelegeam”

Alina Pușcaș a dezvăluit că a fost confundată cu Alina Pușcău, aflând astfel și de boala de care suferă modelul.

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  de  Andreea Ilie
Alina Pușcaș
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Actrița și prezentatoarea Alina Pușcaș a vorbit pe rețelele de socializare despre momentul în care a aflat de boala de care suferă Alina Pușcău.

Alina Pușcaș, despre boala de care suferă Alina Pușcău

Alina Pușcaș a dezvăluit pe rețelele de socializare că a fost confundată cu Alina Pușcău, aflând astfel și de boala de care suferă modelul.

Prezentatoarea a povestit că a primit un mesaj de susținere care a surprins-o, neînțelegând inițial despre ce este vorba, confuzia venind de la asemănarea dintre numele ei și cel al Alinei Pușcău.

„Azi m-am trezit cu un mesaj destul de dubios, încă de la prima propoziție, din partea unei urmăritoare, care se pare că mă urmărește de niște ani de zile. Se vedea clar că este un mesaj plin de durere în suflet și nu înțelegeam. Îmi spunea că trebuie să am încredere, că sigur o să mă fac bine, că sigur totul este trecător și cu credință în suflet sigur o să depășesc aceste momente, că trebuie să mă gândesc numai la copii”, a povestit Alina Pușcaș.

Ea a continuat să spună că vestea a șocat-o, așa cum a fost cazul tuturor celor care o cunosc pe Alina Pușcău.

„Așa am aflat, practic, că de fapt, Alina Pușcău, nu eu, Alina Pușcaș, suferă de cancer. Mi se pare îngrozitor!”, a declarat prezentatoarea TV.

Cum se simte Alina Pușcău după prima ședință de tratament împotriva cancerului

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului la sân. Ea a petrecut patru ore la o clinică din California și a făcut prima ședință, urmând ca joi să afle de la medicul ei dacă tumorile și-au redus dimensiunea în urma acestei proceduri.

Ea a dezvăluit că perfuziile care i-au fost făcute înainte de începerea tratamentului au slăbit-o semnificativ, dar a mărturisit că este încrezătoare că se va vindeca.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine”, a declarat Alina Pușcău.

Ea a ținut să precizeze că nu este vorba despre chimioterapie, însă nu exclude acest tratament în speranța că starea ei de sănătate se va ameliora.

„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a povestit ea.

După terminarea tratamentului, ea a transmis un mesaj celor care o susțin și care i-au arătat susținere și dragoste pe rețelele de socializare după ce a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

„M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi, mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine. Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect și vă mulțumesc și vă duc și eu mă rog pentru toată țară”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Dan Alexa, Raluca Bădulescu, Olga Barcari și Cristina Produ, prietena Alinei, i-au transmis acesteia încurajări și mesaje de susținere.

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Foto: Instagram

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