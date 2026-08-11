Cum să îți creezi o rutină de îngrijire potrivită tipului tău de ten

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Îngrijirea tenului ar trebui să fie pentru noi toate un proces important, mai important decât machiajul și asta deoarece poți aplica produse mult mai ușor pe o bază sănătoasă, nu?

În mod sigur ai și tu deja o rutină, deși poate nu o numești asa. Curățare, exfoliere și hidratare. Pași simpli, care nu par să implice nimic foarte dificil, așa-i? Ei bine, lucrurile se complică atunci când ții cont de anumite lucruri. De exemplu, ce produse ar trebui să aplici în funcție de tipul tău de ten, dar și în funcție de momentul zilei.

Dacă te-ai gândit că vrei să începi un proces de îngrijire mult mai atent, ți-am pregătit un ghid al produselor pe care ar trebui să le folosești și ordinea lor de aplicare.

Piele normală

Pielea normală este cea fără probleme, adică fără sensibilitate ridicată, acnee sau zone mai uscate. Practic, dacă ai acest tip de piele ești o persoană norocoasă și ar trebui să fii atentă să o păstrezi așa pentru totdeauna.

Dimineața

Pentru început folosește un gel de curățare fără suflați, care te ajută să îți păstrezi pielea fără imperfecțiuni. Apoi aplică o loțiune tonică, care nu conține niciun tip de alcool (nici etanol sau alcool izopropilic). La final aplică crema hidratantă cu SPF sau separat crema cu factor de protecție dacă cea pe care o folosești de obicei nu are și această proprietate). Trebuie să știi că această cremă ar trebui aplicată și pe față și pe gât, așadar este bine să fii cât mai generoasă cu aplicarea ei.

Seara

Pentru primii doi pași poți folosi produsele utilizate și de dimineață. În schimb, seara este indicat să aplici și un serum cu ingrediente de iluminare și revigorare precum vitamina C, rozmarin și mentă. Apoi poți aplica și crema hidratantă pentru noapte.

Pentru extra îngrijire

Dacă ai mai mult timp și vrei să acorzi și mai multă atenție tenului tău, aplică și acizi. Aceștia au rolul de a exfolia, însă trebuie folosiți doar de câteva ori pe săptămână. Poți încerca pentru început produse care conțin acid glicolic.

Piele uscată

Pielea uscată are probleme în a obține o hidratare naturală, ceea ce înseamnă că trebui să aplici produse specifice, care să o ajute să își păstreze nivelul optim, evitând astfel iritațiile.

Dimineața

Pentru loțiunea de curățare este indicat să alegi o variantă care nu produce spumă, produsele delicate fiind cele potrivite pentru persoanele cu piele uscată. Aplică apoi o loțiune tonică fără alcool, deoarece acest ingredient afectează și mai tare pielea uscată.

În cazul acestui tip de piele este indicat să aplici și un serum cu antioxidanți (cu vitamina A, C sau E) pentru a susține producția de colagen, însă asigură-te că aplici și o cremă hidratantă obligatoriu cu SPF.

Seara

Pentru curățare poți folosi loțiunea folosită și în timpul zilei, același lucru fiind valabil și pentru cea tonică. În schimb, este indicat să folosești un alt tip de serum, unul cu retinol. Specialiștii sunt de părere că ar trebui să folosești un serum cu o concentrație mică de retinol de 3-5 ori pe săptămână.

În cazul pielii uscate este indicat să aplici și o cremă de ochi sau chiar serum, deoarece acesta se absoarbe mult mai ușor. Pentru crema de noapte alege produse care conțin ulei de migdale, de jojoba, ulei de semințe de măceșe, ulei de luminiță sau de merișoare. Aceste ingrediente simulează lipidele din piele și o repară mai ușor.

Extra îngrijire

Pielea uscată reacționează destul de bine la exfoliere, așadar este bine să o exfoliezi o dată pe saptămână. Evită însă produsele cu particule abrazive și alege exfolianții chimici, deoarece sunt mult mai utili. Totodată, poți folosi și un ulei de față dacă pielea ta este foarte uscată.

Piele grasă/predispusă la acnee

Pielea grasă sau cea predispusă la acnee are o producție mai mare de sebum. Este un lucru genetic, așadar aceste uleiul sunt pur și simplu în piele, iar scopul tău este să reduci producția de sebum păstrând celulele pielii ușor hidratate.

Dimineața

În cazul pielii grase este indicat să folosești un gel de curățare. Deoarece din cauza excesului de sebum apare și acneea, este bine să îți cureți tenul cât mai des. Folosește un produs gel sau spumă fără sulfați. Ingredientele cât mai naturale sunt cele pe care trebuie să le cauți când vine vorba de îngrijirea tenului tău.

Pentru loțiunea tonică este indicat să folosești produse fără alcool, care are ingrediente cu sodiu, geranium și hamamelis (un ingredient natural care are un efect astrigent fără a usca pielea). Următorul pas este aplicarea unei creme hidratante, care nu conține uleiuri. O variantă foarte bună este o cremă de hidratare de tip gel.

Un alt lucru important este faptul că trebuie să fii atentă ca atunci când alegi o cremă cu SPF aceasta să conțină și zinc. Oferă o finisare mată și este un ingredient antibacterian foarte bun.

Seara

Pentru curățare și tonifiere poți folosi aceleași produse ca cele folosite dimineața, însă este indicat să folosești un serum cu acizi AHA/BHA. Acesta va ajuta la reducerea în dimensiune a porilor. Dacă ai probleme cu acneea, caută pe lista ingredientelor și acidul salicilic și uleiul de arbore de ceai. De asemenea, poți include în rutină și un serum cu retinol.

Pentru extra-îngrijire

În cazul tenului gras este bine să aplici săptămânal o mască cu argilă.

Piele mixtă

Ai tenul mixt dacă ai și zone uscate, dar și grase. Acest lucru nu înseamnă neapărat că ai nevoie de mai multe proceduri de îngrijire, ci trebuie să găsești o variantă potrivită pentru ambele probleme.

Dimineața

Este indicat să folosești un gel de curățare recomandat și pentru pielea grasă, însă dacă observi că pielea se usucă prea tare, poți folosi și o loțiune de curățare mai delicată. Aplică și un toner fără alcool și, la final, aplică o cremă hidratantă ușoară de față. Folosește tot o cremă cu SPF cu zinc.

Seara

În ceea ce privește pielea mixtă, poți folosi produsele pe care le aplici și dimineața, însă pentru hidratare este indicat să folosești ingredientele recomandate pentru pielea uscată sau grasă, în funcție de nevoile tale. Cel mai bine este să testezi pentru a vedea ce produse ți se potrivesc cel mai bine.

Piele sensibilă

Foarte mulți oameni sunt de părere că pielea sensibilă este predispusă la acnee, însă de cele mai multe ori este vorba despre un tip de piele care se înroșește și se irită destul de repede.

Dimineața

Folosește o loțiune de curățare delicată, fără sulfați. Aplică apoi o loțiune tonică fără alcool cu ingrediente precum extractul de ceai alb, ceai verde, mușețel, aceste ingrediente fiind antiinflamatorii. Totodată, alege o cremă fără parfum, deoarece aceste arome sintetice pot irita foarte ușor pielea, provocând și alergii. La fel ca în cazul pielii grase, alege o cremă cu SPF care conține și zinc.

Seara

Poți folosi aceleași produse ca cele folosite în rutina de dimineață.

Pentru extra îngrijire

Aplică un gel cu acid lactic pentru exfoliere. Dacă medicul tău dermatolog îți recomandă, poți folosi și un acid glicolic. Totodată, poți aplica de câteva ori pe săptămână și o mască pe bază de gel, care calmează imediat pielea.

Pielea matură

Când vine vorba despre pielea matură știm deja care este scopul principal – reducerea ridurilor fine, refacerea pielii și a zonelor cu pete pigmentare.

Dimineața

Pentru curățare ar trebui să aplici produse potrivite și pielii uscate. Același lucru este valabil și în cazul loțiunii tonice, aici fiind indicat să alegi și produse care au acizi AHA sau BHA în compoziție.

Folosește și un serum antioxidant, cu vitamina C, acesta fiind de ajutor pentru tratarea zonelor mai închise la culoare și în cazul pigmentării pielii. Nu uita de crema hidratantă cu SPF.

Seara

Aplică aceleași produse folosite și în rutina de dimineață, însă folosește și un aparat de exfoliere, mai ales pentru zona gâtului. Pentru hidratare aplică produse pentru piele uscată. Nu uita de serumul cu retinol, acesta fiind perfect pentru riduri. Dacă acestea sunt pronunțate, este indicat să stabilești cu medicul dermatolog care este concentrația potrivită pentru tine. Totodată, aplică și o cremă pentru ochi.

Pentru extra îngrijire

Săptămânal este indicat să aplici și un acid glicolic pentru o exfoliere ușoară. Folosește și un serum pentru mai multă luminozitate și hiperpigmentare. Dacă pielea ta este uscată, ia în considerare și aplicarea unui ulei de față.

Foto: Arhiva ELLE

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