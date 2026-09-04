Adelina Pestrițu, adevărul despre zvonurile că ar fi însărcinată. Ce spune despre al doilea copil

Adelina Pestrițu a lămurit zvonurile apărute după o fotografie în costum de baie și a dezvăluit dacă se pregătește să devină din nou mamă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu, prezentatoarea noului reality show de la PRO TV
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Adelina Pestrițu a revenit recent din Maldive, unde a petrecut câteva zile alături de soțul său și fiica lor, Zenaida. La întoarcerea în țară, vedeta a lămurit unul dintre subiectele care au stârnit curiozitatea fanilor în ultima perioadă: o posibilă sarcină.

Adelina Pestrițu, despre zvonurile că ar fi însărcinată

Zvonurile au apărut după ce Adelina a publicat pe Instagram o fotografie în costum de baie în care abdomenul său a atras atenția urmăritorilor. Întrebată despre posibilitatea de a deveni din nou mamă, vedeta a recunoscut că ea și soțul său își doresc un al doilea copil, însă spune că, în prezent, nu este însărcinată.

„Da ne-am bronzat! Îmi place mult să stau la soare. Aveam nevoie de această vacanță, pentru că a început deja școala, și a trebuit să plecăm departe de un program foarte bine organizat, de alarme, de rutina de zi cu zi ca să putem să ne relaxăm și să profităm de acest timp de calitate petrecut în familie. Nu sunt însărcinată, cel puțin din câte știu eu! Sigur că da, ne dorim! Acum, nu știu, ce-o vrea Dumnezeu, dacă se va întâmpla o să ne bucurăm la fel și pentru un băiețel, și pentru o fetiță. Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect și chiar își dorește să se joace cu un frățior sau cu o surioară, deși are foarte mulți prieteni”, a spus Adelina Pestrițu pentru Click.

Cum a fost pentru Adelina Pestrițu întoarcerea în televiziune

Adelina Pestrițu a vorbit despre noul proiect în care este implicată, emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe care o prezintă la PRO TV. Vedeta este încântată să revină în fața telespectatorilor, dar a recunoscut că întoarcerea în televiziune i-a adus și provocări pe care a trebuit să le gestioneze. 

„A fost superb pentru că acest proiect a venit cu multe provocări pentru mine. M-a bucurat foarte mult revenirea pe sticlă, m-a bucurat că am întâlnit foști colegi cu care sunt acum colegă din nou. Au fost 5 săptămâni în care am filmat în Istanbul. Ne-am și distrat, am și plâns împreună, m-am bucurat alături de concurenți și m-am și întristat atunci când a fost cazul”, a spus Adelina Pestrițu pentru cancan.ro.

Adelina Pestrițu a vorbit și despre formatul emisiunii și despre ceea ce vor vedea telespectatorii pe micile ecrane.

„Este un reality show unde veți descoperi oameni care vin în căutarea iubirii. Vor să-și găsească jumătatea. Unii dintre ei și-au găsit jumătatea. Veți descoperi, veți trăi alături de ei poveștile lor de dragoste, sau trădările, sau dezamăgirile prin care au trecut, poate vă veți regăsi în poveștile lor de viață. După cum vă spuneam și mai devreme, am suferit alături de ei, am plâns și m-am și bucurat pentru că în unele cazuri există și un final fericit.”

Citește și:
Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: „M-a deranjat, pentru că…'

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Katy Perry, declarații rare despre despărțirea de Orlando Bloom și relația cu Justin Trudeau: "Piesa care lipsea din puzzle"
People
Katy Perry, declarații rare despre despărțirea de Orlando Bloom și relația cu Justin Trudeau: "Piesa care lipsea din puzzle"
Adrian Mutu, declarație emoționantă despre soția sa. Cum o susține pe Sandra în noul ei proiect
People
Adrian Mutu, declarație emoționantă despre soția sa. Cum o susține pe Sandra în noul ei proiect
Adela Popescu, sinceră despre momentul care ar putea pune capăt căsniciei cu Radu Vâlcan: "Nu mai cred în armonie"
People
Adela Popescu, sinceră despre momentul care ar putea pune capăt căsniciei cu Radu Vâlcan: "Nu mai cred în armonie"
Prințesa Charlene, apariție impecabilă în alb. Noua coafură care i-a schimbat look-ul
People
Prințesa Charlene, apariție impecabilă în alb. Noua coafură care i-a schimbat look-ul
Cătălin Măruță, adevărul despre Denise Rifai după ce i-a luat locul în emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1: "Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată"
People
Cătălin Măruță, adevărul despre Denise Rifai după ce i-a luat locul în emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1: "Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată"
Laura Cosoi, obicei special după nașterea fiicelor sale. Ce tradiție păstrează actrița: "Una dintre cele mai importante forme de iubire"
People
Laura Cosoi, obicei special după nașterea fiicelor sale. Ce tradiție păstrează actrița: "Una dintre cele mai importante forme de iubire"
Publicitate
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Cine este bărbatul care a plâns neîncetat la înmormântarea Ancăi Pandrea. I-a fost alături până în ultimele clipe
Cine este bărbatul care a plâns neîncetat la înmormântarea Ancăi Pandrea. I-a fost alături până în ultimele clipe
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum
EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență grea într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta”
EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență grea într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Popescu, despre persoana care a dezvăluit presei relația ei cu Dan Alexa. Ce a mărturisit creatoarea de conținut: "Și-a dorit să se afle. Ea..."
Andreea Popescu, despre persoana care a dezvăluit presei relația ei cu Dan Alexa. Ce a mărturisit creatoarea de conținut: "Și-a dorit să se afle. Ea..."
People

Andreea Popescu a vorbit despre perioada care a urmat despărțirii de Rareș Cojoc și cum anumite informații despre viața ei personală au ajuns în spațiul public.

+ Mai multe
Prințul William și Kate Middleton îi ignoră în continuare pe Prințul Harry și Meghan Markle după revenirea în Marea Britanie
Prințul William și Kate Middleton îi ignoră în continuare pe Prințul Harry și Meghan Markle după revenirea în Marea Britanie
People

Revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie nu pare să fi schimbat relația tensionată cu Prințul William și Kate Middleton.

+ Mai multe
Oficial: Irina Rimes părăsește juriul emisiunii "Vocea României." Primele declarații: "Este foarte serios"
Oficial: Irina Rimes părăsește juriul emisiunii "Vocea României." Primele declarații: "Este foarte serios"
People

Irina Rimes pleacă din juriul show-ului Vocea României de la PRO TV începând cu sezonul următor, confirmând, astfel, zvonurile care au circulat în ultima perioadă despre acest subiect. Artista a vorbit despre această schimbare majoră din cariera ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC