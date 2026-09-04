Adelina Pestrițu, adevărul despre zvonurile că ar fi însărcinată. Ce spune despre al doilea copil

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Adelina Pestrițu a revenit recent din Maldive, unde a petrecut câteva zile alături de soțul său și fiica lor, Zenaida. La întoarcerea în țară, vedeta a lămurit unul dintre subiectele care au stârnit curiozitatea fanilor în ultima perioadă: o posibilă sarcină.

Adelina Pestrițu, despre zvonurile că ar fi însărcinată

Zvonurile au apărut după ce Adelina a publicat pe Instagram o fotografie în costum de baie în care abdomenul său a atras atenția urmăritorilor. Întrebată despre posibilitatea de a deveni din nou mamă, vedeta a recunoscut că ea și soțul său își doresc un al doilea copil, însă spune că, în prezent, nu este însărcinată.

„Da ne-am bronzat! Îmi place mult să stau la soare. Aveam nevoie de această vacanță, pentru că a început deja școala, și a trebuit să plecăm departe de un program foarte bine organizat, de alarme, de rutina de zi cu zi ca să putem să ne relaxăm și să profităm de acest timp de calitate petrecut în familie. Nu sunt însărcinată, cel puțin din câte știu eu! Sigur că da, ne dorim! Acum, nu știu, ce-o vrea Dumnezeu, dacă se va întâmpla o să ne bucurăm la fel și pentru un băiețel, și pentru o fetiță. Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect și chiar își dorește să se joace cu un frățior sau cu o surioară, deși are foarte mulți prieteni”, a spus Adelina Pestrițu pentru Click.

Cum a fost pentru Adelina Pestrițu întoarcerea în televiziune

Adelina Pestrițu a vorbit despre noul proiect în care este implicată, emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe care o prezintă la PRO TV. Vedeta este încântată să revină în fața telespectatorilor, dar a recunoscut că întoarcerea în televiziune i-a adus și provocări pe care a trebuit să le gestioneze.

„A fost superb pentru că acest proiect a venit cu multe provocări pentru mine. M-a bucurat foarte mult revenirea pe sticlă, m-a bucurat că am întâlnit foști colegi cu care sunt acum colegă din nou. Au fost 5 săptămâni în care am filmat în Istanbul. Ne-am și distrat, am și plâns împreună, m-am bucurat alături de concurenți și m-am și întristat atunci când a fost cazul”, a spus Adelina Pestrițu pentru cancan.ro.

Adelina Pestrițu a vorbit și despre formatul emisiunii și despre ceea ce vor vedea telespectatorii pe micile ecrane.

„Este un reality show unde veți descoperi oameni care vin în căutarea iubirii. Vor să-și găsească jumătatea. Unii dintre ei și-au găsit jumătatea. Veți descoperi, veți trăi alături de ei poveștile lor de dragoste, sau trădările, sau dezamăgirile prin care au trecut, poate vă veți regăsi în poveștile lor de viață. După cum vă spuneam și mai devreme, am suferit alături de ei, am plâns și m-am și bucurat pentru că în unele cazuri există și un final fericit.”

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Foto: Instagram, PR

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