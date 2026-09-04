Cătălin Măruță, adevărul despre Denise Rifai după ce i-a luat locul în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1: „Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată”

Cătălin Măruță se pregătește să preia prezentarea emisiunii "Furnicuțele", după primul sezon în care show-ul a fost moderat de Denise Rifai.

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  de  ELLE.ro
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Cătălin Măruță a vorbit despre Denise Rifai și despre primul sezon al emisiunii „Furnicuțele” după ce a preluat rolul de prezentator pentru noua ediție a show-ului de la Antena 1. Deși cei doi abordează divertismentul și televiziunea în stiluri diferite, Măruță spune că prestația colegei sale din sezonul inaugural merită apreciată.

Cătălin Măruță, adevărul despre înlocuirea lui Denise Rifai la „Furnicuțele”

Noul prezentator consideră că schimbarea gazdei nu înseamnă neapărat modificarea formatului, ci mai degrabă o nouă perspectivă asupra acestuia. Fiecare prezentator vine cu propria personalitate, iar Măruță intenționează să își folosească experiența din zona divertismentului pentru a aduce un plus de energie emisiunii.

Înainte de a vorbi despre ceea ce își dorește să aducă nou la „Furnicuțele”, Cătălin Măruță a ținut să vorbească despre cea care a prezentat primul sezon. Prezentatorul nu a transformat schimbarea de la cârma emisiunii într-o competiție cu Denise Rifai și a avut cuvinte de apreciere la adresa acesteia. Măruță a explicat că formatul este originar din Spania, unde se bucură de succes de aproape două decenii, iar fiecare gazdă are propriul mod de a-l interpreta.

„În primul rând, vreau să zic că e un format din Spania. În Spania face performanță de peste 18 ani. Este un format național și extrem de cunoscut în Spania. Primul sezon a fost prezentat de Denise, care, bineînțeles, are calitățile și modul ei de a-și pune amprenta. Fiecare om vine cu energia lui, fiecare om vine cu modul lui de a fi. Cred că divertismentul o să fie punctul meu forte în această poveste. Cred că toți suntem diferiți în felul nostru și contează energia pe care o transmitem celor de acasă. Denise a făcut o treabă senzațională în primul sezon și chiar vreau să o felicit pentru lucrul ăsta. Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată și sunt convins că va face același lucru bun”, a spus Cătălin Măruță pentru Unica.

Cum s-a adaptat Cătălin Măruță la noua echipă

Trecerea la Antena 1 pare să fi fost una rapidă pentru prezentator. Cătălin Măruță a povestit că s-a integrat bine în echipa „Furnicuțele” și că a simțit încă de la primele înregistrări că există o chimie bună între el și colegii săi. Potrivit prezentatorului, această conexiune este unul dintre elementele care pot face diferența atunci când emisiunea ajunge în fața telespectatorilor.

„Provocarea e să te simți tu bine în proiectul respectiv, să simți că faci parte din proiectul ăla. Iar pentru mine, asta mi-am dat seama că a funcționat după primele emisiuni pe care le-am înregistrat. Aveam impresia că știu platoul ăsta de foarte mult timp, că înțeleg echipa și că echipa mă înțelege de foarte mult timp. A fost o conexiune perfectă și cred că asta o să se vadă și din 7 septembrie, acasă, atunci când va începe difuzarea show-ului ‘Furnicuțele'”, a mai spus el.

De ce a ales Cătălin Măruță să meargă Antena 1

La câteva luni distanță, Măruță a ales să revină pe micul ecran la Antena 1, unde preia rolul de prezentator al emisiunii „Furnicuțele”, în locul lui Denise Rifai. Pentru el, alegerea noului proiect a avut mai multe motive, printre care formatul emisiunii și programul de filmare. Prezentatorul a explicat că nu și-a dorit pur și simplu să revină în televiziune, ci să găsească un proiect care să se potrivească atât stilului său, cât și vieții pe care o are în afara platoului.

„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online. A contat foarte mult să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară”, a spus Cătălin Măruță pentru Antena 1.

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Foto: Facebook, PR

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