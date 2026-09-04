Ce pantofi ar trebui să porți în funcție de zodie?

Pot astrele influența modul în care ne alegem pantofii? Indiferent dacă este adevărat sau nu, putem face un exercițiu de imaginație, pentru amuzament.

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  de  Simion Mădălina
1. Berbec- Sandale PRADA
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POZA 1 / 13

Internetul pare să fi dezvoltat o nouă obsesie: să afle dacă astrele au ceva de spus și despre alegerile noastre vestimentare. TikTok-ul încearcă de ceva vreme să ne convingă că ar trebui să ne îmbrăcăm în funcție de zodie, brand-ul Crocs a lansat o colecție în care a atribuit câte o pereche de încălțări fiecărui semn zodiacal, iar legătura dintre astrologie și stilul personal continuă să producă teorii care mai de care mai creative.

Pentru cei care își verifică horoscopul înainte să se îmbrace sau pur și simplu caută încă o justificare pentru a achiziționa o nouă pereche de pantofi, vă propun un mic exercițiu de astrologie aplicată garderobei. De la kitten heels și Mary Janes până la pantofi brodați, sandale cu accesorii supradimensionate și ciocate, iată ce ar trebui, teoretic, să purtăm în funcție de zodie.

Berbec – Sandalele Prada cu flăcări

Motto-ul berbecului este: „Am văzut, mi-a plăcut, am cumpărat”. El nu are răbdare să aștepte să vadă dacă un trend va prinde. Dacă îi place ceva, îl poartă acum și se gândește mai târziu dacă a fost sau nu o idee bună. Este atras de piesele statement, culori puternice și lucruri care transmit energie. Probabil că are în dulap cel puțin o achiziție făcută complet impulsiv, eventual într-o nuanță imposibilă, care nu se asortează cu nimic altceva din garderoba lui. Partea bună? Berbecul are suficientă încredere în sine încât să poarte cu mândrie chiar și un articol discutabil.

Taur – Loafers-ii GUCCI

Taurul nu înțelege de ce ar trebui să sufere pentru modă. Îi plac cașmirul, mătasea, pielea moale, croielile impecabile și orice piesă care arată scump chiar și atunci când nu este. Este genul care poate petrece două luni gândindu-se la o geantă, pentru ca apoi să o cumpere și să o poarte zece ani. Trend-urile îl interesează doar dacă sunt suficient de versatile, confortabile și dacă pot fi purtate și sezonul viitor. Practic, Taurul aborda estetica quiet luxury înainte ca TikTok-ul să o facă virală.

Gemeni – Noile Havaianas’ Kitten Heel

Dacă te uiți în garderoba unui Geamăn, ai putea crede că aparține mai multor persoane. Luni poartă piese minimaliste anii ’90, miercuri arată ca și cum tocmai a ieșit dintr-un videoclip Y2K, iar vineri descoperă brusc că este obsedat de stilul boho. Gemenii se plictisesc repede, iar garderoba lor este probabil cea mai bună dovadă. Sunt atrași de micro-trend-uri, styling neașteptat și orice piesă care le permite să se joace.

Rac – Clasicii Mary Janes

Racul este probabil singura persoană care poate explica timp de zece minute de ce nu poate arunca un cardigan pe care nu l-a mai purtat din 2014. Moda este strâns legată de memorie, așa că garderoba lui conține piese moștenite, cumpărături din vacanțe și haine asociate unor momente importante. Estetic, gravitează spre feminitate, romantism și familiar: rochii delicate, tricotaje moi, perle și lucruri care par că ar fi putut exista și acum 30 de ani.

Leu – Sandalele statement

Leul nu a cunoscut niciodată conceptul de „prea mult”  și, sincer, probabil nici nu vrea să-l cunoască. Îi plac volumele, imprimeurile, bijuteriile, auriul, culorile saturate și accesoriile care intră într-o încăpere cu aproximativ trei secunde înaintea lui. Chiar și atunci când încearcă să fie minimalist, apare inevitabil un detaliu care atrage atenția. Pentru Leu, hainele nu sunt doar utilitare, sunt parte din spectacolul pe care încercă să îl afișeze în fiecare zi.

Fecioară – Balerinii Jil Sander

Garderoba Fecioarei poate părea extrem de simplă până când începi să te uiți cu atenție. Cămașa albă are croiala perfectă, pantalonii cad exact unde trebuie, iar tricoul aparent banal a fost probabil ales după compararea a 14 modele aproape identice. Nu îi plac lucrurile întâmplătoare, dar nici styling-ul care pare prea studiat. Ironia este că poate investi foarte multă energie pentru a obține exact acel aer nonșalant de „doar am aruncat ceva pe mine”.

Balanță – Platformele cu bot pătrat

Dacă Venus guvernează Balanța, atunci probabil tot Venus este responsabilă și pentru extrasul ei de cont. Balanța are o slăbiciune fundamentală pentru obiectele frumoase și poate găsi argumente surprinzător de elaborate pentru încă o pereche de pantofi. Îi plac proporțiile, combinațiile cromatice și hainele care arată bine împreună, iar outfit-ul trebuie să aibă acel echilibru greu de explicat, dar foarte ușor de remarcat. Problema nu este că Balanța nu știe ce îi place. Problema este că îi plac prea multe lucruri.

Scorpion – Stiletto Saint Laurent

Scorpionul nu are nevoie de decolteu până la buric pentru a transmite sex-appeal. Din contră, probabil preferă o rochie neagră impecabilă, o transparență bine plasată, piele, ochelari foarte întunecați și suficient mister cât să te întrebi unde merge după cină. Garderoba lui tinde să fie senzuală fără să fie explicită și dramatică fără să devină teatrală.

Săgetător – Cizmele cu franjuri

Săgetătorul are nevoie de haine în care poate pleca oriunde oricând. Garderoba lui este eclectică, relaxată și probabil conține lucruri cumpărate din locuri despre care abia așteaptă să-ți povestească. Cizme cowboy, franjuri, denim, imprimeuri, bijuterii găsite în vacanțe și combinații care nu respectă neapărat vreo regulă. Prea multă coordonare îl plictisește.

Capricorn – Pantofii Chanel decupați la călcâi

Capricornul este persoana care poate transforma cumpărarea unei genți foarte scumpe într-o decizie financiară perfect rațională. Nu cumpără o geantă de 3.000 de euro, face o „investiție”. Preferă croielile clasice, paltoanele impecabile și, în general, piesele atemporale. Este atras de discreție, calitate și de acel gen de haine care transmit statut fără să afișeze neapărat logo-ul pe jumătate de piept.

Vărsător – Botinele Tabi

Vărsătorul este cel care poartă ceva ce tuturor li se pare îngrozitor, iar șase luni mai târziu exact acel lucru apare peste tot. Are o atracție aproape suspectă pentru lucrurile ușor ciudate. Proporții neobișnuite, designeri emergenți, pantofi pe care trebuie să-i explici, vintage combinat cu ceva futurist. Toate aceste elemente au sens în universul lui.

Pești – Pantofii-bijuterie

Peștii nu se îmbracă întotdeauna pentru realitatea în care trăiesc, ci pentru una ceva mai frumoasă. Croiuri romantice, rochii fluide, transparențe, satin, pasteluri, funde, dantelă, lucruri care se mișcă frumos și accesorii ușor fantastice. Sunt atrași de haine care îi creează o anumită stare mai degrabă decât de cele care rezolvă o problemă vestimentară.

Citește și:
Topul-bijuterie, cea mai cool piesă vestimentară a sezonului

Foto: Getty, Instagram, WWW.MYTHERESA.COM

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