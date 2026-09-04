Primele premiere la Festivalul de Film de la Veneția 2026: vedetele au luat cu asalt covorul roșu

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Festivalul de film de la Veneția 2026, unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase ale lumii, continuă în același ritm cu care ne-a obișnuit, cu o mulțime de staruri descinzând pe covorul roșu al premierelor, dar și la felurite petreceri care au cucerit laguna.

Primele zile de competiție la Festivalul de Film de la Veneția 2026 a adus două premiere importante – în primul rând, cel mai recent film al lui Martin McDonagh, Wild Horse Nine, cu John Malkovich, Sam Rockwell și Steve Buscemi în rolurile principale, și apoi Bucking Fastard, al regizorului Werner Herzog, cu Rooney și Kate Mara, dar și Orlando Bloom în distribuție.

Cele două premiere, dar și alte evenimente organizate anterior, ne-au dat ocazia să admiram ținute glam pe covorul roșu, memorabile fiind ținuta Valentino purtată de Parker Posey, elegantele rochii ale surorilor Mara, dar și superba rochie Dior a actriței Laura Dern.

Festivalul de film de la Veneția 2026: tot ce trebuie să știi

Festivalul de film de la Veneția începe anul acesta înconjurat de așteptări, comentarii și, ca în fiecare an, de controverse. Trebuie să știi, în primul rând, că ediția de anul acesta este cea cu numărul 83, un număr cel puțin impresionant, dar potrivit pentru ceea ce e cunoscut drept cel mai vechi festival de profil din lume, care de-a lungul timpului a văzut și promovat pelicule care au făcut istorie. Istoria, de altfel, este strâns legată de organizarea festivalului – în așa măsură încât, la un moment dat, Festivalul de film de la Cannes a fost creat special ca un răspuns la temerile privind funcționarea celui de la Veneția în Italia condusă pe atunci de Mussolini. La impresia asta a contat, desigur, și faptul că fondatorul, Giuseppe Volpi, a fost membru al Partidului Fascist.

Ediția de anul acesta a Festivalului de film de la Veneția are loc de pe 2 pe 12 septembrie, și, așa cum era de așteptat, vine cu o mulțime de filme care au generat așteptări încă dinainte de lansare. Filmul care va deschide festivalul este Ink (Cerneală, n.red.), al lui Danny Boyle, cunoscut pentru Slumdog Millionaire și Trainspotting (și multe altele). Practic, o explorare a felului în care mogulul Rupert Murdoch (interpretat de Guy Pearce) și editorul Larry Lamb (Jack O’Connell) au transformat The Sun într-una dintre cele mai influente publicații ale lumii, cu mult înainte să vorbim atât de răspicat despre post-adevăr sau fake news.

În selecția oficială a Festivalului de film de la Veneția 2026 se regăsesc filme de toate felurile, de la Back to Buenos Aires, al lui Marco Bechis, până la Bucking Fastards, al lui Werner Herzog; Company, al lui Casey Affleck; DAU, al lui Ilya Khrzhanovsky; It Will Happen Tonight, de Nanni Moretti și Wild Horse Nine, de Martin McDonagh.

Acesta din urmă este foarte așteptat, dat fiind faptul că regizorul are la activ multiple nominalizări și premii (în principal pentru Banshees of Inisherin, dar și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), dar și subiectul: cel al unor agenți CIA (interpretați de John Malkovich și Sam Rockwell) implicați în lovitura de stat din Chile din 1973, așa-numitul prim 9/11, când președintele socialist Salvador Allende a fost înlăturat din poziția în care fusese ales democratic, cu sprijinul consistent al Statelor Unite. Și filmul lui Herzog e mult așteptat, precum e și Bunker, al lui Florian Zeller, unde îi vom vedea pe Penelope Cruz și Javier Bardem. Și, desigur, nu e de ocolit nici To Catch a Predator, cu Robert Pattinson. În plus, secțiunea dedicată documentarelor este plină de proiecte interesante – de menționat sunt cu siguranță Musk, despre celebrul și nejustificat de bogatul Elon Musk; documentarul dedicat trupei Oasis, dar și proiectul Juliei Loktev despre jurnaliștii ruși, My Undesirable Friends.

Cât despre juriul care va evalua filmele, el este condus de actrița și regizoarea Maggie Gyllenhaal, iar din el mai fac parte regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania, compozitorul Daniel Blumberg, regizorul Xavier Giannoli, cineasta afgană Shahrbanoo Sadat și, din Hong Kong, Johnnie To. Pe lângă membrii juriului, ne putem aștepta să îi vedem la Lido și pe George și Amal Clooney – actorul va primi un trofeu pentru întreaga activitate, ca și Ellen Burstyn. Dar putem conta și pe aparițiile fraților Gallagher, din Oasis, pentru premiera documentarului despre ei; pe surorile Rooney și Kate Mara, și sunt deja ajunțați să fie prezenți și Robert Pattinson, Penelope Cruz, Javier Bardem, Pamela Anderson, Sam Rockwell, John Malkovich, Louis Garrel, și Cho Yeo-jeong.

Foto: Getty, PR (Dior)

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