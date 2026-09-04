Primele premiere la Festivalul de Film de la Veneția 2026: vedetele au luat cu asalt covorul roșu

Festivalul de Film de la Veneția 2026 a debutat în forță, cu premierele celor mai recente filme ale lui Martin McDonagh și Werner Herzog, iar starurile din distribuție au strălucit pe covorul roșu.

Homepage  / People / Star Style
  . Actualizat 04.09.2026, 10:21,  de  Andreea Ilie
Amal Clooney (ținută Tom Ford) și George Clooney (ținută Giorgio Armani)
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Festivalul de film de la Veneția 2026, unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase ale lumii, continuă în același ritm cu care ne-a obișnuit, cu o mulțime de staruri descinzând pe covorul roșu al premierelor, dar și la felurite petreceri care au cucerit laguna.

Primele zile de competiție la Festivalul de Film de la Veneția 2026 a adus două premiere importante – în primul rând, cel mai recent film al lui Martin McDonagh, Wild Horse Nine, cu John Malkovich, Sam Rockwell și Steve Buscemi în rolurile principale, și apoi Bucking Fastard, al regizorului Werner Herzog, cu Rooney și Kate Mara, dar și Orlando Bloom în distribuție.

Cele două premiere, dar și alte evenimente organizate anterior, ne-au dat ocazia să admiram ținute glam pe covorul roșu, memorabile fiind ținuta Valentino purtată de Parker Posey, elegantele rochii ale surorilor Mara, dar și superba rochie Dior a actriței Laura Dern.

Festivalul de film de la Veneția 2026: tot ce trebuie să știi

Festivalul de film de la Veneția începe anul acesta înconjurat de așteptări, comentarii și, ca în fiecare an, de controverse. Trebuie să știi, în primul rând, că ediția de anul acesta este cea cu numărul 83, un număr cel puțin impresionant, dar potrivit pentru ceea ce e cunoscut drept cel mai vechi festival de profil din lume, care de-a lungul timpului a văzut și promovat pelicule care au făcut istorie. Istoria, de altfel, este strâns legată de organizarea festivalului – în așa măsură încât, la un moment dat, Festivalul de film de la Cannes a fost creat special ca un răspuns la temerile privind funcționarea celui de la Veneția în Italia condusă pe atunci de Mussolini. La impresia asta a contat, desigur, și faptul că fondatorul, Giuseppe Volpi, a fost membru al Partidului Fascist.

Ediția de anul acesta a Festivalului de film de la Veneția are loc de pe 2 pe 12 septembrie, și, așa cum era de așteptat, vine cu o mulțime de filme care au generat așteptări încă dinainte de lansare. Filmul care va deschide festivalul este Ink (Cerneală, n.red.), al lui Danny Boyle, cunoscut pentru Slumdog Millionaire și Trainspotting (și multe altele). Practic, o explorare a felului în care mogulul Rupert Murdoch (interpretat de Guy Pearce) și editorul Larry Lamb (Jack O’Connell) au transformat The Sun într-una dintre cele mai influente publicații ale lumii, cu mult înainte să vorbim atât de răspicat despre post-adevăr sau fake news.

În selecția oficială a Festivalului de film de la Veneția 2026 se regăsesc filme de toate felurile, de la Back to Buenos Aires, al lui Marco Bechis, până la Bucking Fastards, al lui Werner Herzog; Company, al lui Casey Affleck; DAU, al lui Ilya Khrzhanovsky; It Will Happen Tonight, de Nanni Moretti și Wild Horse Nine, de Martin McDonagh.

Acesta din urmă este foarte așteptat, dat fiind faptul că regizorul are la activ multiple nominalizări și premii (în principal pentru Banshees of Inisherin, dar și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), dar și subiectul: cel al unor agenți CIA (interpretați de John Malkovich și Sam Rockwell) implicați în lovitura de stat din Chile din 1973, așa-numitul prim 9/11, când președintele socialist Salvador Allende a fost înlăturat din poziția în care fusese ales democratic, cu sprijinul consistent al Statelor Unite. Și filmul lui Herzog e mult așteptat, precum e și Bunker, al lui Florian Zeller, unde îi vom vedea pe Penelope Cruz și Javier Bardem. Și, desigur, nu e de ocolit nici To Catch a Predator, cu Robert Pattinson. În plus, secțiunea dedicată documentarelor este plină de proiecte interesante – de menționat sunt cu siguranță Musk, despre celebrul și nejustificat de bogatul Elon Musk; documentarul dedicat trupei Oasis, dar și proiectul Juliei Loktev despre jurnaliștii ruși, My Undesirable Friends.

Cât despre juriul care va evalua filmele, el este condus de actrița și regizoarea Maggie Gyllenhaal, iar din el mai fac parte regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania, compozitorul Daniel Blumberg, regizorul Xavier Giannoli, cineasta afgană Shahrbanoo Sadat și, din Hong Kong, Johnnie To. Pe lângă membrii juriului, ne putem aștepta să îi vedem la Lido și pe George și Amal Clooney – actorul va primi un trofeu pentru întreaga activitate, ca și Ellen Burstyn. Dar putem conta și pe aparițiile fraților Gallagher, din Oasis, pentru premiera documentarului despre ei; pe surorile Rooney și Kate Mara, și sunt deja ajunțați să fie prezenți și Robert Pattinson, Penelope Cruz, Javier Bardem, Pamela Anderson, Sam Rockwell, John Malkovich, Louis Garrel, și Cho Yeo-jeong.

Citește și:
John Galliano își anulează retrospectiva de la Met. Poate moda să separe creația de creator?

Foto: Getty, PR (Dior)

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Prințesa Charlene, apariție impecabilă în alb. Noua coafură care i-a schimbat look-ul
People
Prințesa Charlene, apariție impecabilă în alb. Noua coafură care i-a schimbat look-ul
Cătălin Măruță, adevărul despre Denise Rifai după ce i-a luat locul în emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1: "Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată"
People
Cătălin Măruță, adevărul despre Denise Rifai după ce i-a luat locul în emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1: "Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată"
Laura Cosoi, obicei special după nașterea fiicelor sale. Ce tradiție păstrează actrița: "Una dintre cele mai importante forme de iubire"
People
Laura Cosoi, obicei special după nașterea fiicelor sale. Ce tradiție păstrează actrița: "Una dintre cele mai importante forme de iubire"
Andreea Popescu, despre persoana care a dezvăluit presei relația ei cu Dan Alexa. Ce a mărturisit creatoarea de conținut: "Și-a dorit să se afle. Ea..."
People
Andreea Popescu, despre persoana care a dezvăluit presei relația ei cu Dan Alexa. Ce a mărturisit creatoarea de conținut: "Și-a dorit să se afle. Ea..."
Prințul William și Kate Middleton îi ignoră în continuare pe Prințul Harry și Meghan Markle după revenirea în Marea Britanie
People
Prințul William și Kate Middleton îi ignoră în continuare pe Prințul Harry și Meghan Markle după revenirea în Marea Britanie
Oficial: Irina Rimes părăsește juriul emisiunii "Vocea României." Primele declarații: "Este foarte serios"
People
Oficial: Irina Rimes părăsește juriul emisiunii "Vocea României." Primele declarații: "Este foarte serios"
Publicitate
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Cine este bărbatul care a plâns neîncetat la înmormântarea Ancăi Pandrea. I-a fost alături până în ultimele clipe
Cine este bărbatul care a plâns neîncetat la înmormântarea Ancăi Pandrea. I-a fost alături până în ultimele clipe
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum
EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență grea într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta”
EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență grea într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
După Dan Alexa, Andreea Popescu a fost surprinsă recent, de mai multe ori, în compania lui Radu Ciucă. Întrebat ce relație are cu fosta dansatoare, DJ-ul emisiunii "Furnicuțele" a fost cât se poate de direct. Ce a mărturisit
După Dan Alexa, Andreea Popescu a fost surprinsă recent, de mai multe ori, în compania lui Radu Ciucă. Întrebat ce relație are cu fosta dansatoare, DJ-ul emisiunii "Furnicuțele" a fost cât se poate de direct. Ce a mărturisit
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Maia Morgenstern, topită după nepotul ei. Amos Ezra a împlinit un an: "Viață"
Maia Morgenstern, topită după nepotul ei. Amos Ezra a împlinit un an: "Viață"
People

Actrița Maia Morgenstern a avut un motiv de sărbătoare în familie pentru că nepotul ei, Amos Ezra Iancu, a împlinit un an și a transmis un mesaj emoționant cu această ocazie.

+ Mai multe
Sorana Cîrstea, declarații rare despre dorința de a-și întemeia o familie. Ce a mărturisit sportiva: "Uneori e bine să nu îți faci prea multe planuri..."
Sorana Cîrstea, declarații rare despre dorința de a-și întemeia o familie. Ce a mărturisit sportiva: "Uneori e bine să nu îți faci prea multe planuri..."
People

Într-un interviu recent, Sorana Cîrstea a vorbit despre dorința de a-și întemeia o familie și cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani. Sportiva mărturisește că, după ce a împlinit 30 de ani, se poate declara cu adevărat fericită.

+ Mai multe
Jennifer Garner, mărturisiri oneste despre perioada de după divorțul de Ben Affleck: "Am intrat în panică"
Jennifer Garner, mărturisiri oneste despre perioada de după divorțul de Ben Affleck: "Am intrat în panică"
People

Jennifer Garner a vorbit deschis despre temerile cu care s-a confruntat după divorțul de Ben Affleck și despre presiunea de a-și susține familia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC