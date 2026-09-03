Românca Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă selecționată la Festivalul de la Veneția de-a lungul celor 83 de ediții

Alina Șerban este singura regizoare din România prezentă anul acesta într-o competiție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

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  de  ELLE.ro
Românca Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă selecționată la Festivalul de la Veneția de-a lungul celor 83 de ediții

După ce a fost aclamată la Veneția pentru rolul din Housekeeping for Beginners al lui Goran Stolevski, Alina Șerban revine anul acesta la Mostra în calitate de regizoare și scenaristă. Lungmetrajul său de debut, Eu contez (I Matter), va avea premiera mondială pe 8 septembrie, în secțiunea Spotlight a Festivalului.

Eu contez (I Matter), o coproducție România–Germania–Belgia, este unul dintre cele opt filme selectate în secțiunea Spotlight la cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Alina Șerban este singura regizoare din România prezentă anul acesta într-o competiție a festivalului.

Selecția filmului vine în urma unui proces de jurizare extrem de riguros: din aproximativ 4.500 de filme înscrise la ediția din acest an, doar 47 au fost selectate în Competiția Oficială și în secțiunile Orizzonti și Venezia Spotlight.

Eu contez (I Matter) concurează pentru Premiul Luigi De Laurentiis pentru Cel mai Bun Debut și pentru Premiul Publicului oferit de Armani Beauty.

Ediția din acest an reunește unele dintre cele mai cunoscute nume ale cinematografiei internaționale, printre care: George Clooney, Penélope Cruz, Javier Bardem, Rooney Mara, Robert Pattinson și Danny Boyle.

Eu contez (I Matter)  – o perspectivă rară în cinema

Vorbit în română și romani, Eu contez (I Matter) spune povestea Rebecăi, o adolescentă romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Așteaptă eliberarea tatălui ei din închisoare și speră că întoarcerea lui îi va oferi familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. În pragul maturității, Rebeca se confruntă cu dorința de a fi salvată din lumea în care a crescut și, în același timp, cu teama de a o părăsi.

Un scurt extras din film poate fi urmărit online, înainte de premiera de la Veneția.

Filmul aduce pe marele ecran o perspectivă foarte puțin reprezentată în cinematografie: experiența unei adolescente rome care crește în sistemul de protecție a copilului, spusă de o cineastă romă.

„Felul în care privesc lumea ca regizoare vine din lumile diferite în care am trăit. Vedem foarte rar personaje rome care trăiesc experiențe umane complexe, dincolo de stereotipuri. Iar poveștile despre ce înseamnă să fii fată, romă și să crești în sistemul de protecție a copilului sunt aproape inexistente. Prin Eu contez (I Matter)  mi-am dorit, înainte de toate, să spun o poveste despre umanitate, despre nevoia de a aparține și despre curajul de a-ți găsi propriul drum”, declară Alina Șerban.

Eu contez (I Matter) va avea premiera mondială pe 8 septembrie, urmată de o a doua proiecție pe 9 septembrie.

Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Juno (Alexandru Stancu), Alina Berzunțeanu și Natalia Călin.

Produs de Ada Solomon și Carla Fotea, filmul îi are în echipa artistică pe Nona Cătușanu (imagine), Letiția Ștefănescu (montaj), Andreea Popa (scenografie), Dana Anghel (costume), Vlaicu Golcea (muzică), Quentin Jacques, Lise Bouchez și Jean-Stéphane Garbe (sunet).

Despre Alina Șerban

Alina Șerban este actriță, autoare și regizoare de teatru și film, cu o carieră internațională. A avut rolul principal în Singură la nunta mea, film selectat la Festivalul de Film de la Cannes, iar interpretarea din Gipsy Queen i-a adus mai multe premii pentru Cea mai bună actriță.

Este absolventă a UNATC București, NYU Tisch School of the Arts și Royal Academy of Dramatic Art (RADA) și a fost decorată în România cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.

Despre Eu contez (I Matter)

Eu contez este distribuit în România de Forum Film și va avea premiera națională în februarie 2027.

Filmul este o producție microFILM România, 2Pilots Filmproduction Germania și Frakas Productions Belgia, în coproducție cu ZDF Das kleine Fernsehspiel, Lemming Film Belgia, Avanpost Media, Orange & Be tv, Proximus, Shelter Prod și Televiziunea Română.

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