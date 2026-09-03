Daiana Anghel a apelat la o intervenție estetică. Cum se simte acum vedeta: „Mi-au depășit toate așteptările”

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Daiana Anghel a revenit în atenția urmăritorilor săi cu detalii despre una dintre cele mai importante schimbări pe care a decis să le facă în ultima perioadă. Fosta câștigătoare a emisiunii „Power Couple” a apelat la o intervenție de mărire a bustului și le-a povestit fanilor cum se simte după operație.

Daiana Anghel a apelat la o intervenție estetică

Vedeta a lipsit pentru o perioadă de pe rețelele sociale, iar absența sa nu a trecut neobservată. Ulterior, Daiana Anghel a explicat motivul retragerii și a dezvăluit că se află în perioada de recuperare după intervenția estetică. Deși primele zile după o astfel de intervenție presupun anumite restricții, Daiana Anghel spune că este foarte mulțumită de felul în care arată rezultatul. Mai mult, aceasta susține că aspectul final a fost chiar peste ceea ce își imaginase înainte de operație.

Vedeta a vorbit și despre una dintre dificultățile cu care s-a confruntat în perioada de recuperare: somnul. Pentru că trebuie să doarmă pe spate, odihna nu mai este la fel de ușoară ca înainte. În rest, spune că se simte bine și că nu are dureri.

„Sunt foarte bine, mulțumesc pentru toate mesajele. Am dormit mai tot timpul. Din păcate, noaptea îmi pune problema asta cu dormitul pe spate, exact așa cum mă așteptam. Azi-noapte nu m-am odihnit deloc OK, m-am trezit întruna, lucru care pe mine mă frustrează, pentru că eu, în mod normal, am un somn odihnitor. Sper să reușesc să mă reglez și într-un final să mă pot adapta. În rest, vreau să vă spun că mi-a făcut (n.r. – medicul) niște sâni fabuloși. Mi-au depășit toate așteptările. Este magie pură. Sunt superbi, nu îi pot arăta, evident, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că au ieșit o capodoperă”, a spus Daiana Anghel pe Instagram.

Cum decurge recuperarea după intervenție

Daiana Anghel le-a oferit urmăritorilor și câteva informații despre perioada de după operație. Chiar dacă este nevoită să își schimbe temporar rutina, vedeta afirmă că nu resimte dureri și că recuperarea decurge mai bine decât s-ar fi așteptat. Entuziasmul provocat de rezultatul intervenției pare să facă această perioadă mai ușor de suportat pentru ea. Daiana a mărturisit că este foarte mulțumită de rezultat și că își respectă în continuare rutina alimentară.

„A ieșit ceva splendid, lucru care mă face să accept cu mai multă ușurință această perioadă. Nu am niciun fel de disconfort, nu mă doare absolut nimic, mă simt foarte, foarte bine. Cu alimentația sunt on point. Vă mulțumesc pentru toate mesajele.”

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au anunțat anul trecut că divorțează

Daiana Anghel și Sorin Gonțea formau unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul românesc, mai ales după ce au câștigat primul sezon al emisiunii Power Couple, unde și-au demonstrat legătura solidă. Deși în aparență totul părea stabil, povestea lor a ajuns, încet, la final.

Anunțul despărțirii a fost făcut public de creatoarea de conținut în luna mai a anului trecut, dar de atunci, ea a evitat să ofere detalii despre decizia luată, preferând discreția.

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Foto: instagram

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