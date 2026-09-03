Semnele zodiacale care nu au noroc în dragoste

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Cu toții sperăm ca la un moment dat să ne întâlnim iubirea adevărată. În cazul unora, acest moment vine repede, iar în cazul altora apare după multe căutări, dar și… dezamăgiri. Astrologii ne spun că există zodii care nu au parte de noroc pe plan amoros. Fie că e vorba de momente nepotrivite, neînțelegeri, standarde ridicate, incompatibilitate, aceste semne zodiacale vor suferi des din dragoste.

Rac

Racii își pun toată încrederea în persoana pe care o plac, chiar dacă o știu de foarte puțin timp. Atunci când sunt îndrăgostiți, nu se mai gândesc la nimic altceva și își doresc să petreacă tot timpul alături de acea persoană. Dar, pentru că nu au avut timp să se cunoască foarte bine, ajung ulterior să-și dea seama că nu sunt compatibili.

Fecioară

Fecioarele ajung să se îndrăgostească de persoanele nepotrivite. Deși se gândesc frecvent că se vor schimba pentru ele și că vor lăsa în urmă comportamentele toxice, în final își dau seama că, de fapt, se amăgesc singure și că nu ar mai trebui să-și piardă timpul cu oameni cu care nu pot forma o legătură profundă.

Capricorn

În cazul nativilor Capricorn, la ei lucrurile sunt diferite. Iar asta pentru că toate poveștile de dragoste pe care le trăiesc se termină repede din cauza nepotrivirii de caracter. Deși întâlnesc o persoană de care se îndrăgostesc imediat și deja își fac planuri de viitor alături de ea, momentul este nepotrivit sau nu se simt încă pregătiți pentru a face acest pas.

Pești

Peștii nu se gândesc suficient de mult la ei și la fericirea lor, iar în viața lor suferințele în plan amoros apar în mod constant. Nu își dau seama de semnalele de alarmă care le arată în mod clar faptul că un partener de cuplu este toxic și că relația în care sunt implicați nu este de viitor și că este sortită eșecului. Din fericire, nu rămân blocați într-o dezamăgire și își revin repede după o despărțire.

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Foto: PR

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