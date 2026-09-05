Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente

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De multe ori viața bate filmul. Poate ți s-a întâmplat și ție sau ai văzut la una dintre prietenele tale. Valori și principii de viață puternice, un spirit familist aparent indestructibil, totul se face cenușă sub imperiul fluturașilor din stomac. Tocmai ea sau tocmai eu? Nu este posibil așa ceva! Ba e foarte posibil să te îndrăgostești deși ești căsătorită sau în relație cu altcineva. Și uneori fără să existe contact fizic, nici măcar sărut sau sex.

Aura idealului

În mintea ta bărbatul ideal are un set de trăsături bine definite. Partenerul oficial deține doar câteva și nici pe departe nu e pe piedestal. Dar ai întâlnit un colaborator, un coleg de serviciu, un amic de-al unei prietene care parcă este cavalerul călare pe calul alb. Puterea lui, succesul, carisma, poziția socială, inteligența, cultura generală sunt absolut seducătoare. Practic anumite componente de-ale sale sunt precum… becul pentru fluturii de noapte. Iar pornind de la aceste trăsături care la tine atârnă greu, croșetezi o imagine a lui de-a dreptul ideală. Nu este exclus ca până la urmă să te îndrăgostești de propria ta proiecție a bărbatului ideal.

Nu te-ai oprit la timp

Se poate ca omul întâlnit chiar să fie special. Și de la început să știi că e periculoasă interacțiunea cu el, și că ar fi mai sănătos pentru tine să te oprești. Doar că ai ales în mod conștient nu să îți protejezi relația, ci să hrănești această nouă conexiune. În final infidelitatea este o alegere, ea nu se întâmplă pur și simplu. Iar de-a lungul vieții sunt șanse mari să întâlnești tot felul de bărbați frumoși, interesanți, care îți fac avansuri fără să fie deranjați că tu ai o relație. Nu e ca și cum tu ți-ai luat un angajament în cuplu și brusc au dispărut tentațiile de pe planetă. Depinde de tine ce faci mai departe cu ele.

Ieșirea de urgență

Relația are de mult probleme pe care nu le-ați rezolvat. Iar această derivă v-a făcut să vă îndepărtați atât de mult încât conexiunea emoțională e ruptă complet. Dar din obișnuință, teama de nou, de singurătate nu vă asumați ruptura. Așa că să te îndrăgostești poate fi imboldul sau curajul care lipsea să pleci din relație. Un fel de scuză pe care o așteptai să vină.

Nu ai investit suficient

Ești în relația de cuplu stabilă, e oarecum călduț, dar nu ești cu adevărat, în întregime acolo. Dintotdeauna ai fost cu un picior în relație și cu un picior în afara ei. Ca atare nu ai ratat nicio șansă de flirt, de explorare a unor noi posibilități. De fapt ești foarte deschisă la ele, iar de la această deschidere până la a te îndrăgosti de altcineva e doar o chestiune de timp.

Știi exact ceea ce faci

Nici nu îți trece prin cap să renunți la partenerul tău. Vă înțelegeți bine, vă distrați împreună, îți asigură confort, siguranță, apartenență, afecțiune. Doar că ești iremediabil îndrăgostită de fiorul îndrăgostirii. Și în mod conștient cauți povești paralele în care să te îndrăgostești, pe care să le trăiești intens până se consumă.

Nori gri

Ești nefericită. Te simți singură în doi, neiubită, neimportantă. Nu te ascultă, e foarte rece, nu ține cont de părerea ta, nici urmă de tandrețe, nu te poți baza pe el cu lucruri care contează pentru tine. În acest context arid emoțional ai căutat rezolvarea în exterior sau să îți împlinești nevoile în afara relației. Iar ce părea o joacă simpatică, în care primești atenție, se poate transforma în îndrăgostire.

Foto: PR

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