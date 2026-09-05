Când „nu se potrivește” devine styling

În 2026, unele dintre cele mai interesante ținute pornesc tocmai de la combinații aparent greșite. Contrastul de stiluri, proporții și texturi poate transforma o ținută corectă într-una memorabilă.

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  de  Georgescu Daria
Bottega Veneta (1)
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Nu-i așa că, atunci când îți construiești o ținută, instinctul îți spune uneori că două lucruri pur și simplu nu se potrivesc? O cămașă elegantă cu un pulover sport, o fustă prețioasă cu o jachetă varsity, carouri lângă un imprimeu floral. Primul impuls este să schimbi ceva. În 2026, însă, designerii ne propun contrariul: păstrează acea mică nepotrivire și vezi unde te duce.

Nu este vorba despre a combina lucruri incompatibile doar pentru efect. Styling-ul bun are o logică vizuală: o proporție care echilibrează ansamblul, o culoare care leagă piesele sau texturi care se pun reciproc în valoare.

Prada FW26 este probabil cea mai bună demonstrație. Miuccia Prada și Raf Simons au folosit doar 15 modele pentru 60 de apariții, fiecare revenind de patru ori în versiuni diferite ale aceleiași garderobe. Paltoane, pulovere, cămăși și rochii au fost recompuse și suprapuse în formule noi, pornind de la întrebarea lui Raf Simons: „Ce port cu ce?”. Lecția merită reținută: originalitatea nu presupune întotdeauna haine noi, ci poate veni dintr-o asociere nouă.

La Dries Van Noten FW26, Julian Klausner duce contrastul mai departe. Sacouri preppy și cămăși cu cravată întâlnesc carouri grunge, denim deconstruit, broderii și paiete. O jachetă college apare lângă o fustă din panglici brodate, iar denim-ul este asociat cu mătase și mărgele. Combinațiile aparent incompatibile devin tocmai punctul forte al look-urilor.

Direcția continuă și la Valentino, unde Alessandro Michele alătură denimul, dantela și elementele prețioase, la Miu Miu, unde piesele utilitare întâlnesc rochii delicate, sau la Loewe, unde Jack McCollough și Lazaro Hernandez se joacă inclusiv cu opoziția dintre materiale și tipologia hainelor. La Bottega Veneta, Louise Trotter pune în dialog tailoring-ul riguros cu texturi senzuale. Registre diferite, aceeași idee: contrastul devine parte din styling, nu ceva ce trebuie corectat.

Aici apare diferența dintre matching și styling. Dacă toate elementele vorbesc aceeași limbă, ținuta poate fi impecabilă, dar previzibilă. Încearcă o singură piesă dintr-un registru diferit, ceva sport într-un look elegant, un element masculin lângă unul feminin sau un print neașteptat și rezultatul devine imediat mai personal.

Secretul este echilibrul: dacă amesteci imprimeuri, caută o culoare care să le lege, iar dacă alegi un element contrastant, lasă-l să-și facă treaba.

Poate că întrebarea corectă nu mai este dacă două haine „se potrivesc”, ci dacă funcționează împreună. Uneori, tocmai piesa care pare puțin greșită scoate o ținută din zona de corect și o duce în cea de stil. Iar dacă totul se potrivește perfect, poate că merită să strici puțin lucrurile.

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Foto: Profimedia

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