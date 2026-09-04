Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată

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Când partenerul și cea mai bună prietenă nu se plac, situația poate deveni nu doar complicată, ci și extrem de obositoare. Te trezești prinsă la mijloc, simți că trebuie să explici, să împaci, să justifici comportamentul unuia în fața celuilalt și, uneori, ajungi să te întrebi dacă nu cumva trebuie să alegi. Dar înainte de a lua partea cuiva, de ce este cu adevărat responsabilitatea ta să rezolvi conflictul dintre ei Într-o relație de cuplu matură, partenerul nu trebuie să fie prieten cu prietenele tale, după cum nici prietena ta cea mai bună nu trebuie să îl placă necondiționat pe partenerul tău. Pot exista diferențe de personalitate, neînțelegeri sau chiar conflicte reale. Ceea ce contează este felul în care fiecare dintre ei gestionează această incompatibilitate.

Nu te transforma în mediatorul lor

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să devii mesagerul dintre partener și prietenă. Ea a spus că tu…/ El crede că tu…/ Dar eu i-am explicat că nu ai vrut să spui asta. Conflictul ajunge să treacă permanent prin tine și, fără să îți dai seama, devii parte din el. Dacă au o problemă unul cu celălalt, nu este necesar ca tu să o rezolvi. Sunt doi adulți care se descurcă singuri. Poți asculta, poți clarifica atunci când este cazul, dar nu este sănătos să fii responsabilă pentru relația dintre ei. Nu ești mama care să intervină atunci când copiii ei se ceartă.

Ce se află în spate?

Poate fi vorba despre o incompatibilitate de personalitate, stil de viață, mod de a petrece timpul liber, idei pe anumite teme. Poate există o neînțelegere care nu a fost clarificată. Poate prietena ta observă un comportament al partenerului pe care tu îl minimizezi, sau el sesizează că prietena ta depășește anumite limite în relația voastră. Așadar, există ceva important în ceea ce spune fiecare dintre ei pe care tu refuzi să îl vezi? Asta nu înseamnă să accepți automat perspectiva unuia dintre ei. Ci să fii suficient de deschisă încât să verifici realitatea.

Nu alegi

Nu mă simt bine când este și ea acolo este o exprimare a unei limite personale. Dacă mă iubești, nu mai vorbești cu ea este o încercare de a-ți controla relațiile. La fel, nici prietena ta nu ar trebui să îți ceară să îți sabotezi relația pentru a-i demonstra ei loialitatea. Poți să îți iubești partenerul și să îți păstrezi prietenia. Poți să îți prețuiești prietena și, în același timp, să nu fii de acord cu modul în care se comportă.

Limite clare

Dacă cei doi nu pot avea o relație apropiată, poate e necesar ca pur și simplu să accepți asta. Nu trebuie să ieșiți întotdeauna împreună. Nu trebuie să îi convingi să se placă. Și nici nu este obligatoriu ca toate persoanele importante din viața ta să formeze un singur grup foarte unit. Limita sănătoasă nu constă în trebuie să vă placeți, ci în nu aveți voie să mă transformați în terenul vostru de luptă. Apoi te uiți la maniera în care limita este respectată de fiecare. În plus, ei ocupă roluri diferite în viața ta. Nu trebuie să existe un clasament, cu o competiție acerbă pentru cine se află pe primul loc.

Foto: PR

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