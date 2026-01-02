De la 1, de luni, de la anul. Schimbări de stil de viață pe care tu și partenerul nu trebuie să le mai amânați

Când discutăm despre schimbări, fie că sunt decise și dorite a fi aplicate la nivel individual sau în cuplu, planificarea este o primă etapă importantă. Importantă și de multe ori nici măcar nu se trece de ea. Căci dacă există convingerea că sunteți capabili de schimbare, motivația sau ce vă iese la afacerea respectivă variază, termenul de începere este cel la care vă blocați. T

rebuie să sune impresionant, să fie un răsunător de luni, de luna viitoare, acum de la începutul anului. Se pierde din vedere câștigul final și preia conducerea partea perfecționistă din voi. Acest perfecționism, această exigență total nerealistă este cea care favorizează amânarea, procrastinarea. Căci dacă lucrurile nu sunt în felul x, atunci nu mai sunt deloc. Dar și cea mai mică variațiune creează noi efecte.

A fi prezenți

Cum ar putea suna acel stil de viață în care să fiți mai prezenți? În primul rând să vă faceți loc unul celuilalt în viața voastră. Din 100% cât ocupă pentru fiecare viața profesională? Dar cea personală cu hobby-urile, prietenii personali? Dar cea familială însemnând familia de origine, familia extinsă, familia construită de voi plus copii? Din această felie a vieții de familie, cât ocupă viața de cuplu în sine? Ca să fiți prezenți trebuie să aveți activități voi doi, să fiți singuri, să programați acele activități și momente împreună dacă este cazul.

A fi prezenți emoțional acolo este a doua etapă. Lăsați telefoane, tablete, televizoare, orice ar presupune o distragere. Agreați să răspundeți la telefon doar dacă persoana respectivă vă sună a doua sau a treia oară, semn că e ceva urgent. Stabiliți o rutină dimineața și o rutină seara în care să aveți acele interacțiuni când simțiți că vă conectați emoțional cu adevărat. Rutina nu înseamnă plictiseală, ci siguranță, predictibilitate.

Reguli clare

Prin aceste reguli până la urmă tot cuplului îi faceți loc. Despre ce sunt ele? Reguli financiare, despre cum cheltuiți și economisiți banii, despre organizarea responsabilităților în casă, a dozajului petrecerii timpului liber, reguli de parenting. Reguli despre ce, cât și când mâncați, despre activități mai sportive sau mai lejere. Despre ora de culcare și cum vreți voi să trăiți, care să fie calitatea vieții voastre. De mâine, începând din momentul acesta, nu de la începutul lunii, data de 1.

Care vă sunt intențiile, obiectivele?

O schimbare de stil de viață poate fi stabilirea de obiective mai clare atât la nivel individual cât și la nivel de cuplu. Obiectivele aduc structură, disciplină, organizare, vă determină să colaborați, să lucrați împreună pentru atingerea lor. Obiectivele sunt stabilite în acord cu nevoile voastre, cu valorile, cu ce anume simțiți că vă dă sens. Pentru obiectivele personale exersați empatia, negocierea, inclusiv de a vă crea spațiu și a vă susține, chiar și pe rând atunci când este necesar. Tu ai obiectivul personal x, iar partenerul îți este alături, apoi îi vine lui rândul și atenția, susținerea, energia voastră este orientată către obiectivul lui. Le gestionați în paralel? Și mai bine.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro