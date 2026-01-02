Anca Țurcașiu și Călin Șerban, confesiuni sincere despre povestea lor de dragoste: „Copiii noștri se cunoșteau”

Anca Țurcașiu a surprins publicul în vara anului 2020, când a anunțat că mariajul său cu medicul Cristian Georgescu s-a încheiat, după 22 de ani petrecuți împreună. Despărțirea a venit discret, fără explicații ample, artista alegând să nu vorbească despre motivele care au dus la separare. Din relația lor a rezultat un fiu, Radu, care a rămas o prioritate pentru amândoi, chiar și după divorț.

Anca Țurcașiu, despre relația cu Călin Șerban

O perioadă bună de timp, Anca Țurcașiu a preferat să-și păstreze viața sentimentală departe de ochii publicului. Abia după ce paparazzi au surprins-o alături de un bărbat, actrița și cântăreața a confirmat că în viața ei există cineva special: Călin Șerban, cunoscut pentru legătura sa cu sporturile extreme și pentru faptul că este primul instructor de kitesurfing din România.

Povestea lor a fost spusă chiar de cei doi, în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV, unde au vorbit deschis despre felul în care o prietenie veche s-a transformat, în timp, într-o relație de iubire. Anca Țurcașiu a explicat că, la început, au ales să fie extrem de discreți și să lase lucrurile să se așeze natural.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin.”

La rândul său, Călin Șerban a completat povestea cu detalii despre primele lor întâlniri și despre contextul în care s-au cunoscut, cu mult timp înainte ca relația lor să capete o altă dimensiune.

„Ne știam de pe o plajă din Mamaia. Eu m-am ocupat de o plajă, am fost instructorul fostului ei soț. Așa ne-am cunoscut. Eu am 51 de ani. A venit în Brașov, la un eveniment de Revelion, în decembrie 2023, și m-a sunat să ieșim la o plimbare. Și am zis ok. Eu locuiesc chiar în centrul orașului, m-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul.”

Anca Țurcașiu, ajunsă la 55 de ani, a decis să își îmbogățească universul artistic printr-o activitate complet nouă pentru ea: pictura. Artista și-a surprins admiratorii pe rețelele sociale cu o fotografie a primei sale lucrări, însoțită de un mesaj în care povestește cum a luat această hotărâre.

Anca Țurcașiu face cursuri de pictură

Deși se declară prinsă într-un program încărcat, în care călătoriile ocupă un loc important, vedeta a simțit nevoia unui hobby dedicat sufletului.

„Mi-am luat inima-n dinți și m-am înscris la cursuri de pictură. Am vrut să fac ceva pentru sufletul meu! Azi, la a doua oră de curs, când am văzut modelul, am crezut că nu voi fi în stare să-l reproduc. Și totuși, a ieșit ceva… trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta. Sunt foarte fericită că am luat această decizie, având o perioadă mai puțin aglomerată. E minunat să poți să-ți faci bucurii”, a scris artista, împărtășindu-și entuziasmul cu cei care o urmăresc.

Foto: Instagram

