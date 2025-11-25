Anca Țurcașiu, anunț surprinzător pentru fani. Ce a decis actrița la final de an: „Am vrut să fac ceva…”

Anca Țurcașiu, ajunsă la 55 de ani, a decis să își îmbogățească universul artistic printr-o activitate complet nouă pentru ea: pictura. Artista și-a surprins admiratorii pe rețelele sociale cu o fotografie a primei sale lucrări, însoțită de un mesaj în care povestește cum a luat această hotărâre.

Anca Țurcașiu face cursuri de pictură

Deși se declară prinsă într-un program încărcat, în care călătoriile ocupă un loc important, vedeta a simțit nevoia unui hobby dedicat sufletului.

„Mi-am luat inima-n dinți și m-am înscris la cursuri de pictură. Am vrut să fac ceva pentru sufletul meu! Azi, la a doua oră de curs, când am văzut modelul, am crezut că nu voi fi în stare să-l reproduc. Și totuși, a ieșit ceva… trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta. Sunt foarte fericită că am luat această decizie, având o perioadă mai puțin aglomerată. E minunat să poți să-ți faci bucurii”, a scris artista, împărtășindu-și entuziasmul cu cei care o urmăresc.

Actrița a completat mesajul cu o reflecție despre descoperirea pasiunilor: „Ce călătorii, ce descoperiri facem într-o viață… Mi se pare atât de important să-ți explorezi sufletul, căutând pasiunile ascunse prin el… atunci găsești bucuria adevărată!’

Pe plan personal, Anca Țurcașiu trăiește una dintre cele mai liniștite și frumoase perioade din viață. De peste un an formează un cuplu cu Călin Șerban, instructor de kitesurfing, pe care îl cunoștea de mult timp, însă relația lor a început abia după divorțul actriței.

Detalii despre relația cu Călin Șerban

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste cu Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au fost invitați în emisiunea „La Măruță' de la PRO TV, iar cu ocazia asta au vorbit despre povestea lor de dragoste. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin.”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au o legătură foarte strânsă, iar cei doi locuiesc împreună, fie la Brașov, de unde este partenerul artistei, fie în București.

„El face foarte multe sporturi extreme. A fost sportiv toată viața. Avem foarte multe lucruri în comun. Când am început relația, am realizat că și mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni. Niciodată nu ne-am gândit că ar putea să fie altceva între noi, în afară de o relație de prietenie… Apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. E prietenul meu de o viață. Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin așa ceva vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun. Și avem timp să călătorim, să plecăm peste tot în lumea asta… Contează foarte mult. Suntem într-un moment al vieții… Ne-am întâlnit într-un moment propice, putem să facem multe lucruri împreună”, a precizat Anca Țurcașiu.

