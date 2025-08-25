Anca Țurcașiu, apariție elegantă la Festivalul Mamaia. Partenerul artistei i-a fost alături

Anca Țurcașiu a avut o apariție glam și spectaculoasă pe scena Festivalului Mamaia 2025.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban
Festivalul Mamaia 2025, secțiunea Muzică Ușoară, s-a desfășurat în perioada 22–24 august, adunând pe litoral artiști îndrăgiți și momente memorabile. Prezentatorii ediției din acest an au fost Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, doi veterani ai scenei românești.

Pentru seara de gală, pe 24 august, Anca Țurcașiu a ales o ținută elegantă și plină de rafinament: o rochie roșie, lungă până în pământ, vaporoasă, accesorizată cu volane, care i-a pus în valoare prezența scenică. Artista a împărtășit pe rețelele de socializare fotografii atât cu colegul său de scenă, cât și cu iubitul ei, Călin Șerban, care i-a fost alături în culise.

„Împreună. Ce bine e!”, a scris vedeta în dreptul imaginii cu bărbatul care îi aduce fericire zi de zi.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban formează un cuplu de mai bine de un an, deși se cunosc de foarte mulți ani. Povestea lor de dragoste a început după divorțul artistei. Într-un interviu recent, actrița a povestit cum se înțelege partenerul ei cu fiul său, Radu, și cât de mult îi unește rolul de bunică.

„Sunt o mamă tandră, iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună. Suntem foarte fericiți. Să fii bunică e ceva impresionant, n-am cuvinte să descriu dragostea. Nu am cuvinte să descriu dragostea și bucuria pe care o simțim”, a declarat artista pentru WOWbiz.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban și-au dus relația la un nou nivel

La 55 de ani, Anca Țurcașiu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Se bucură de dragostea lui Călin Șerban, de armonia din familie și de rolul de bunică, însă spune clar că nu plănuiește o nuntă. Anca Țurcașiu crede că reîntâlnirea lor nu a fost întâmplătoare, ci un gest al destinului. Astfel, ea și partenerul ei au dorit să marcheze acest lucru printr-un gest special.

„A fost un dar de la Dumnezeu. Nu ne-am fi dat seama, nici unul, nici celălalt, că putem să trăim asemenea întâmplări frumoase și cineva, acolo Sus, ne-a adus împreună. De atunci nu ne-am mai despărțit și suntem convinși că e pentru restul vieților noastre”, a spus Anca Țurcașiu pentru Spynews.ro.

În locul unei ceremonii tradiționale, cei doi au ales un gest profund și simbolic pentru a-și întări legătura: un tatuaj identic, la încheietura mâinii, care le poartă numele combinate.

„Ne-am căsătorit cu tatuajul acesta. Sunt numele noastre, Ancalin, combinate Anca și Călin. E mai mult decât orice verighetă. Tatuajul nu-l mai poți scoate, e pe veci”, a mai spus Anca Țurcașiu pentru sursa citată.

La rândul său, Călin Șerban a completat cu semnificația aparte pe care o dă acestui simbol permanent: „Am făcut mai mult decât o nuntă. Sunt niște caractere tribale, scrie Alcalin.”

Anca Țurcașiu, surprinsă plăcut de partenerul ei

Recent, Anca Țurcașiu a împlinit vârsta de 55 de ani. Cu ocazia zilei sale de naștere, Călin Șerban i-a pregătit o experiență memorabilă, pe care Anca a povestit-o cu entuziasm. Cu aceeași siluetă impecabilă și o atitudine senină, artista spune că noul început i-a adus nu doar iubire, ci și o altă mare bucurie: rolul de bunică. Micuța Zoe, nepoțica sa, împlinește în curând un an.

„Mulțumesc! N-am furat startul, că tot anul am fost bronzată, dacă tot am fost plecată prin țări calde. Tocmai m-am întors din Egipt acum, a fost ziua mea și am fost într-o vacanță foarte frumoasă acolo. Așa că e normal dacă stai la soare și dacă și întreții lucrul ăsta cu niște creme, fără să te duci la solar.”, a declarat vedeta într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO.

Foto: Instagram

