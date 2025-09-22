Anca Țurcașiu și partenerul ei, imagini din vacanța de vis în Grecia. Unde au ales să se cazeze: „Să nu cheltuim bani mulți”

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin, se bucură de o nouă escapadă romantică, de această dată pe insula grecească Zakynthos. Cei doi profită de plajele superbe și de priveliștile spectaculoase, iar actrița le-a arătat urmăritorilor ei, pe rețelele sociale, locul ales pentru cazare, subliniind că preferă vacanțele cu buget echilibrat, fără lux inutil.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban sunt în vacanță în Grecia

Îndrăgostiți de Grecia, Anca și Călin au optat pentru o locație chiar pe malul mării, ideală pentru a se bucura de răsărituri magice și de briza Mării Ionice. Vedeta a explicat că, pentru ei, nu contează opulența, ci experiența în sine și libertatea de a călători cât mai mult.

„Noi când plecăm în vacanță, nu alegem deloc cazări scumpe. O simplă cameră, care are un pat, are și aer condiționat, frigider, are o baie cu duș, un dulap, nici măcar televizor nu avem, ceea ce ne bucură foarte mult”, a povestit Anca Țurcașiu.

„Ceea ce contează este locația. Haideți să vedeți unde am ales să stăm în Zakynthos, chiar pe malul mării, acolo unde răsăriturile sunt absolut spectaculoase. Avem o terasă splendidă, imensă, doar pentru noi, pe malul mării. Important este să ne bucurăm că suntem împreună și să nu cheltuim bani mulți pe cazare, pentru că vrem să călătorim cât mai mult”, a adăugat actrița.

După ce viața i-a pus la încercare prin despărțiri dureroase, Anca Țurcașiu a găsit din nou echilibrul emoțional alături de un om din trecutul ei: Călin Șerban, un vechi prieten care i-a devenit partener de viață. Relația lor, consolidată în ultimul an și jumătate, este acum mai puternică decât oricând.

Detalii despre relația lor

Anca Țurcașiu crede că reîntâlnirea lor nu a fost întâmplătoare, ci un gest al destinului. Astfel, ea și partenerul ei au dorit să marcheze acest lucru printr-un gest special.

„A fost un dar de la Dumnezeu. Nu ne-am fi dat seama, nici unul, nici celălalt, că putem să trăim asemenea întâmplări frumoase și cineva, acolo Sus, ne-a adus împreună. De atunci nu ne-am mai despărțit și suntem convinși că e pentru restul vieților noastre”, a spus Anca Țurcașiu pentru Spynews.ro.

În locul unei ceremonii tradiționale, cei doi au ales un gest profund și simbolic pentru a-și întări legătura: un tatuaj identic, la încheietura mâinii, care le poartă numele combinate.

„Ne-am căsătorit cu tatuajul acesta. Sunt numele noastre, Ancalin, combinate Anca și Călin. E mai mult decât orice verighetă. Tatuajul nu-l mai poți scoate, e pe veci”, a mai spus Anca Țurcașiu pentru sursa citată.

La rândul său, Călin Șerban a completat cu semnificația aparte pe care o dă acestui simbol permanent: „Am făcut mai mult decât o nuntă. Sunt niște caractere tribale, scrie Alcalin.”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban formează un cuplu de mai bine de un an, deși se cunosc de foarte mulți ani. Povestea lor de dragoste a început după divorțul artistei. Într-un interviu recent, actrița a povestit cum se înțelege partenerul ei cu fiul său, Radu, și cât de mult îi unește rolul de bunică.

„Sunt o mamă tandră, iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună. Suntem foarte fericiți. Să fii bunică e ceva impresionant, n-am cuvinte să descriu dragostea. Nu am cuvinte să descriu dragostea și bucuria pe care o simțim”, a declarat artista pentru WOWbiz.

