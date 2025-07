Oana Moșneagu și Vlad Gherman, momente romantice în vacanța din Grecia. Ce au povestit fanilor: „Concluzie la cei încă 34 de ani…”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman se bucură din plin de zilele libere petrecute în Grecia, una dintre destinațiile lor preferate. Cei doi actori au ales să exploreze mai multe zone pitorești, printre care insula Ios, iar recent au ajuns în Santorini, loc care pare să-i fi impresionat profund.

Cuplul a împărtășit pe Instagram mai multe imagini din această escapadă, surprinzând momente relaxante, peisaje spectaculoase și cadre romantice. Într-o postare recentă, Oana a mărturisit cu umor cât de bine se simte în vacanță.

View this post on Instagram

Santorini nu este singura oprire a celor doi; în zilele trecute au vizitat și Chora, pe insula Ios, un loc recunoscut pentru atmosfera sa romantică și străduțele fermecătoare.

View this post on Instagram

Grecia este o alegere constantă în planurile lor de vacanță, destinația fiind vizitată aproape anual. Chiar dacă au sărbătorit recent un an de la căsătorie, luna de miere încă nu a avut loc oficial. Vlad Gherman a recunoscut într-un interviu la Știrile Antena Stars că, deși au avut parte de câteva vacanțe frumoase, momentul dedicat în mod special lunii de miere nu a venit încă.

„Nu am apucat încă să facem luna de miere, Oana tot îmi zice. Am avut treabă, am fost în vacanțe, dar niciodată nu am spus că aceasta este luna de miere. În schimb, când am fost în Londra, am vorbit cu cei de la hotel să pregătească niște flori, să facă frumos, acolo a fost ceva puțin organizat”, a spus actorul.