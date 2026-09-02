Sindromul cuibului gol sau cu ce probleme te poți confrunta la nivel personal și în cuplu când copilul tău se mută de acasă

Ce se întâmplă cu tine, identitatea ta, cu relația de cuplu atunci când rolul de părinte nu mai ocupă același spațiu în viața de zi cu zi? Sindromul cuibului gol nu e de neglijat.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Sindromul cuibului gol sau cu ce probleme te poți confrunta la nivel personal și în cuplu când copilul tău se mută de acasă

Te-ai gândit mult la momentul în care copilul tău va deveni independent. Să aibă propriul spațiu, propriile decizii, propriul drum. Și, totuși, când se întâmplă, simți un gol pe care nu l-ai anticipat. Poate că locuința este mai liniștită. Nu mai există aceleași drumuri, mese împreună, discuții spontane, griji legate de școală sau facultate, întrebări despre unde este și când se întoarce. Iar ceea ce inițial pare libertate poate fi resimțit, paradoxal, ca pierdere. Sindromul cuibului gol este expresia folosită pentru a descrie dificultățile emoționale și de adaptare ale părintelui, care pot apărea atunci când copilul se mută de acasă.

Viața pe care o aveai

Desigur, nu pierzi relația cu copilul, ci o anumită formă a relației. Copilul e în continuare prezent în viața ta, însă nu în același mod. Iar diferența este importantă. Poți să vorbești cu el la telefon, să vă vedeți în weekend, să știi că e bine, dar să îți lipsească tocmai lucrurile aparent banale. Să îi auzi pașii prin casă, să îi pregătești ceva de mâncare, să știi cum i-a fost ziua fără să întrebi. Și așa se inserează tristețea, nostalgia, iritabilitatea, anxietatea, sentimentul că nu mai știi exact ce să faci cu timpul tău sau cu tine.

Cine ești tu acum?

Ani la rând, programul, prioritățile și multe dintre deciziile tale au fost organizate în jurul copilului. Ai fost mamă înainte de a fi orice altceva. Iar când copilul devine independent, acest rol nu dispare, dar își schimbă radical forma. Dacă identitatea ta a fost construită aproape exclusiv în jurul maternității, poate apărea senzația că nu mai ai un scop clar, că nu mai ești necesară sau că viața ta a devenit brusc lipsită de direcție. Este un moment care practic te invită să redescoperi părți din tine care poate au rămas mult timp în plan secund: femeia, partenera, prietena, profesionista, persoana cu propriile pasiuni și dorințe.

Anxietate mai ridicată

Distanța îți poate face uneori îngrijorările mai intense, scenariile negative mai bogate. Când copilul locuia acasă, aveai acces direct la informațiile legate de el. Știai când ajunge, dacă a mâncat, dacă este obosit, dacă ceva îl preocupă. Acum trebuie să tolerezi un grad mai mare de incertitudine. Iar dacă ai tendința de a te îngrijora, poți ajunge să verifici frecvent telefonul, să îi trimiți foarte multe mesaje, să întrebi repetat dacă este bine sau să interpretezi lipsa unui răspuns imediat drept semn că s-a întâmplat ceva rău. Iar nevoia ta de reasigurare devine pentru copilul acum adult o formă de presiune, dar și de control sau chiar intruziune. A-l lăsa să devină independent înseamnă și să înveți să suporți faptul că nu mai poți controla tot ceea ce i se întâmplă, fiecare decizie pe care o ia.

Vă raportați diferit

E posibil ca pentru tine plecarea copilului să fie o experiență dureroasă, în timp ce partenerul să o trăiască mult mai relaxat. Și apar clasicele: nu înțelegi prin ce trec, ție nu îți este dor?, parcă nu te afectează deloc. Diferențele de reacție nu înseamnă diferențe de iubire. O persoană poate exprima pierderea prin tristețe și dor, în timp ce o alta se adaptează prin diferite activități, muncă, sport sau planuri noi. În loc să vă comparați suferința, poate fi mai util să încercați să înțelegeți cum face fiecare dintre voi tranziția.

Cuplul în centrul unei crize

Ani de zile, copilul a fost unul dintre principalele puncte de organizare ale vieții voastre. Ați avut un proiect comun: creșterea lui. Când acesta nu mai locuiește cu voi, rămâneți din nou în doi. Și puteți descoperi că nu mai știți foarte bine cine sunteți ca parteneri, dincolo de rolul de părinți. Dacă relația era deja fragilă, conflictele pot deveni mai vizibile. Nu mai există aceeași agitație cotidiană care să vă țină ocupați și să vă distragă atenția de la probleme. Dintr-odată, aveți mai mult timp unul pentru celălalt, iar acest lucru nu este întotdeauna confortabil. Poate fi surprinzător de dificil să găsiți din nou subiecte comune. Poate că nu mai știți ce vă place să faceți împreună, aveți rutine complet diferite. Sau poate că descoperiți că relația a fost menținută mai degrabă prin responsabilități comune decât prin apropiere emoțională. Plecarea copilului nu creează neapărat problema de cuplu, o face imposibil de ignorat.

Cuibul gol poate fi și un nou început

Plecarea copilului nu înseamnă că rolul tău s-a încheiat, ci că o etapă a maternității s-a încheiat. Și poate că aceasta este diferența esențială. Nu mai ești părintele care trebuie să fie permanent prezent, să organizeze, să protejeze și să rezolve. Poți deveni părintele care oferă sprijin atunci când este solicitat, care are încredere și care îi permite copilului să își construiască propria viață. Cuibul gol nu este doar despre un copil care pleacă, ci și despre o femeie care trebuie să se întoarcă, după mulți ani, către ea însăși. Reia o pasiune. Călătorește. Fă-ți planuri. Investește în prietenii. Descoperă activități pe care le-ai amânat. Petrece timp singură și învață să îți placă propria companie. Și, împreună cu partenerul, reconstruiți relația de cuplu.

Citește și:
Obiceiuri mici pentru a vă crește gradul de satisfacție în cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Film Performance pentru prima dată în România: F-SIDES Film RemiX aduce colectiva tanzaniană Ajabu Ajabu la București
Lifestyle
Film Performance pentru prima dată în România: F-SIDES Film RemiX aduce colectiva tanzaniană Ajabu Ajabu la București
Gafele vestimentare fără sfârșit ale politicianului român
Lifestyle
Gafele vestimentare fără sfârșit ale politicianului român
Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2026 pe Netflix
Festivalul de film de la Veneția 2026: tot ce trebuie să știi
Lifestyle
Festivalul de film de la Veneția 2026: tot ce trebuie să știi
Ce filme nu trebuie să ratezi în această toamnă. François Ozon, Pedro Almodóvar, Radu Jude și șase premiere de văzut
Lifestyle
Ce filme nu trebuie să ratezi în această toamnă. François Ozon, Pedro Almodóvar, Radu Jude și șase premiere de văzut
EXCLUSIV: Andreea Vasile, despre provocările filmului "3 zile în septembrie" și rolul ei: "Mă interesează mai degrabă adevărul în meseria asta"
Lifestyle
EXCLUSIV: Andreea Vasile, despre provocările filmului "3 zile în septembrie" și rolul ei: "Mă interesează mai degrabă adevărul în meseria asta"
Publicitate
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe artistă. Detaliul din testament ce schimbă tot
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe artistă. Detaliul din testament ce schimbă tot
EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță
EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Cu mama și cu bona Nuți în brațe, Laurențiu Reghecampf Jr. și-a serbat majoratul cu peste 100 de invitați, la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tânărul s-a distrat alături de prieteni și apropiați, dar un detaliu le-a atras atenția tuturor / FOTO
Cu mama și cu bona Nuți în brațe, Laurențiu Reghecampf Jr. și-a serbat majoratul cu peste 100 de invitați, la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tânărul s-a distrat alături de prieteni și apropiați, dar un detaliu le-a atras atenția tuturor / FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Mamă în industria modei
Mamă în industria modei
Lifestyle

Se spune că e nevoie de un sat ca să crești un copil. Dar oare cât de mare trebuie să fie satul atunci când mama e freelancer și lucrează într-o industrie în care să fii mereu prezentă și gata să reacționezi este o condiție de supraviețuire?

+ Mai multe
Filme adaptate după cărți celebre, care au creat discuții aprinse și au stârnit controverse
Filme adaptate după cărți celebre, care au creat discuții aprinse și au stârnit controverse
Lifestyle

Aceste filme adaptate după cărți cunoscute au creat păreri diverse între public și critici.

+ Mai multe
Obiceiuri mici pentru a vă crește gradul de satisfacție în cuplu
Obiceiuri mici pentru a vă crește gradul de satisfacție în cuplu
Lifestyle

Satisfacția în cuplu se construiește mai puțin în momentele excepționale și mai mult în rutina de zi cu zi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC