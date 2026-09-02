Sindromul cuibului gol sau cu ce probleme te poți confrunta la nivel personal și în cuplu când copilul tău se mută de acasă

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Te-ai gândit mult la momentul în care copilul tău va deveni independent. Să aibă propriul spațiu, propriile decizii, propriul drum. Și, totuși, când se întâmplă, simți un gol pe care nu l-ai anticipat. Poate că locuința este mai liniștită. Nu mai există aceleași drumuri, mese împreună, discuții spontane, griji legate de școală sau facultate, întrebări despre unde este și când se întoarce. Iar ceea ce inițial pare libertate poate fi resimțit, paradoxal, ca pierdere. Sindromul cuibului gol este expresia folosită pentru a descrie dificultățile emoționale și de adaptare ale părintelui, care pot apărea atunci când copilul se mută de acasă.

Viața pe care o aveai

Desigur, nu pierzi relația cu copilul, ci o anumită formă a relației. Copilul e în continuare prezent în viața ta, însă nu în același mod. Iar diferența este importantă. Poți să vorbești cu el la telefon, să vă vedeți în weekend, să știi că e bine, dar să îți lipsească tocmai lucrurile aparent banale. Să îi auzi pașii prin casă, să îi pregătești ceva de mâncare, să știi cum i-a fost ziua fără să întrebi. Și așa se inserează tristețea, nostalgia, iritabilitatea, anxietatea, sentimentul că nu mai știi exact ce să faci cu timpul tău sau cu tine.

Cine ești tu acum?

Ani la rând, programul, prioritățile și multe dintre deciziile tale au fost organizate în jurul copilului. Ai fost mamă înainte de a fi orice altceva. Iar când copilul devine independent, acest rol nu dispare, dar își schimbă radical forma. Dacă identitatea ta a fost construită aproape exclusiv în jurul maternității, poate apărea senzația că nu mai ai un scop clar, că nu mai ești necesară sau că viața ta a devenit brusc lipsită de direcție. Este un moment care practic te invită să redescoperi părți din tine care poate au rămas mult timp în plan secund: femeia, partenera, prietena, profesionista, persoana cu propriile pasiuni și dorințe.

Anxietate mai ridicată

Distanța îți poate face uneori îngrijorările mai intense, scenariile negative mai bogate. Când copilul locuia acasă, aveai acces direct la informațiile legate de el. Știai când ajunge, dacă a mâncat, dacă este obosit, dacă ceva îl preocupă. Acum trebuie să tolerezi un grad mai mare de incertitudine. Iar dacă ai tendința de a te îngrijora, poți ajunge să verifici frecvent telefonul, să îi trimiți foarte multe mesaje, să întrebi repetat dacă este bine sau să interpretezi lipsa unui răspuns imediat drept semn că s-a întâmplat ceva rău. Iar nevoia ta de reasigurare devine pentru copilul acum adult o formă de presiune, dar și de control sau chiar intruziune. A-l lăsa să devină independent înseamnă și să înveți să suporți faptul că nu mai poți controla tot ceea ce i se întâmplă, fiecare decizie pe care o ia.

Vă raportați diferit

E posibil ca pentru tine plecarea copilului să fie o experiență dureroasă, în timp ce partenerul să o trăiască mult mai relaxat. Și apar clasicele: nu înțelegi prin ce trec, ție nu îți este dor?, parcă nu te afectează deloc. Diferențele de reacție nu înseamnă diferențe de iubire. O persoană poate exprima pierderea prin tristețe și dor, în timp ce o alta se adaptează prin diferite activități, muncă, sport sau planuri noi. În loc să vă comparați suferința, poate fi mai util să încercați să înțelegeți cum face fiecare dintre voi tranziția.

Cuplul în centrul unei crize

Ani de zile, copilul a fost unul dintre principalele puncte de organizare ale vieții voastre. Ați avut un proiect comun: creșterea lui. Când acesta nu mai locuiește cu voi, rămâneți din nou în doi. Și puteți descoperi că nu mai știți foarte bine cine sunteți ca parteneri, dincolo de rolul de părinți. Dacă relația era deja fragilă, conflictele pot deveni mai vizibile. Nu mai există aceeași agitație cotidiană care să vă țină ocupați și să vă distragă atenția de la probleme. Dintr-odată, aveți mai mult timp unul pentru celălalt, iar acest lucru nu este întotdeauna confortabil. Poate fi surprinzător de dificil să găsiți din nou subiecte comune. Poate că nu mai știți ce vă place să faceți împreună, aveți rutine complet diferite. Sau poate că descoperiți că relația a fost menținută mai degrabă prin responsabilități comune decât prin apropiere emoțională. Plecarea copilului nu creează neapărat problema de cuplu, o face imposibil de ignorat.

Cuibul gol poate fi și un nou început

Plecarea copilului nu înseamnă că rolul tău s-a încheiat, ci că o etapă a maternității s-a încheiat. Și poate că aceasta este diferența esențială. Nu mai ești părintele care trebuie să fie permanent prezent, să organizeze, să protejeze și să rezolve. Poți deveni părintele care oferă sprijin atunci când este solicitat, care are încredere și care îi permite copilului să își construiască propria viață. Cuibul gol nu este doar despre un copil care pleacă, ci și despre o femeie care trebuie să se întoarcă, după mulți ani, către ea însăși. Reia o pasiune. Călătorește. Fă-ți planuri. Investește în prietenii. Descoperă activități pe care le-ai amânat. Petrece timp singură și învață să îți placă propria companie. Și, împreună cu partenerul, reconstruiți relația de cuplu.

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Foto: PR

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