Ce ținute au purtat vedetele prezente la VIVA! Influencers Party 2026 și care au fost premiile acordate

Toamna a început cu o nouă ediție VIVA! Influencers Party, iar primul eveniment important al sezonului a adus laolaltă vedete, creatori de conținut și personalități din televiziune.

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  de  Andreea Ilie
Adelina Pestrițu (1)
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VIVA! Influencers Party 2026 a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale începutului de toamnă.

Ce premii au fost acordate la VIVA! Influencers Party 2026

Evenimentul VIVA! Influencers Party 2026, organizat la ParkLake, a strâns numeroase vedete, creatori de conținut, personalități din showbiz și fani ai revistei.

Revista VIVA! a acordat și mai multe premii în cadrul evenimentului care a fost prezentat de Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria.

Daniela Nane, Dan Negru, Radu Vâlcan, Adelina Pestrițu și Alexandra Căpitănescu au fost laureații serii, fiecare primind un premiu VIVA! pentru parcursul, influența și proiectele prin care s-au remarcat în ultimul an.

Astfel Radu Vâlcan a primit The Effect of Authenticity Award, Adelina Pestrițu a plecat acasă cu The Effect of Style Award, în timp ce lui Dan Negru i-a fost decernat The Effect of Community Award. Premiul The Effect of Inspiration Award a mers la Alexandra Căpitănescu, în timp ce The Effect of Creativity Award i-a fost acordat actriței Daniela Nane.

Tema din acest an, „Urban BLOOM”, a pus accentul pe combinația dintre stilul urban și elementele inspirate de natură, iar invitații au avut libertatea de a o interpreta în propriul mod. Poți vedea în galeroa noastră care sunt ținutele care ne-au atras atenția și care au fost vedetele prezente la eveniment.

Pentru această ediție, Elena Gheorghe și Amadeea Violin au completat atmosfera serii cu energie, ritm și spectacol, într-un decor perfect pentru începutul toamnei.

ParkLake sărbătorește 10 ani în România

Ediția din acest an a evenimentului VIVA! Influencers Party 2026 a avut loc la ParkLake, iar petrecerea a coincis cu aniversarea a 10 ani de activitate a centrului comercial în România. Pentru această ediție, decorul și atmosfera au completat tema „Urban BLOOM”, concept care pornește de la întâlnirea dintre energia orașului și naturalețea florilor. Alegerea se potrivește și cu identitatea ParkLake, unde natura reprezintă unul dintre elementele centrale ale experienței propuse vizitatorilor. De 10 ani, ParkLake aduce împreună shoppingul, entertainmentul, comunitatea și natura într-un spațiu care a devenit parte din viața Bucureștiului.

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foto: revista Viva!, PR

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