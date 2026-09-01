Adelina Pestrițu, apariție spectaculoasă la VIVA! Influencers Party 2026. Cum a interpretat tema „Urban BLOOM”

Adelina Pestrițu a atras toate privirile la VIVA! Influencers Party 2026, unde a interpretat în stil propriu tema "Urban BLOOM".

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  . Actualizat 01.09.2026, 21:13,  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu, apariție spectaculoasă la VIVA! Influencers Party 2026. Cum a interpretat tema "Urban BLOOM"

Toamna a început cu o nouă ediție VIVA! Influencers Party, iar primul eveniment important al sezonului a adus laolaltă vedete, creatori de conținut și personalități din televiziune. Tema din acest an, „Urban BLOOM”, a pus accentul pe combinația dintre stilul urban și elementele inspirate de natură, iar invitații au avut libertatea de a o interpreta în propriul mod. Printre aparițiile care au atras atenția s-a numărat și Adelina Pestrițu.

Adelina pestrițu, în centrul atenției la  VIVA! Influencers Party 2026

Vedeta a ales o ținută cu accente de roz, în care o piesă vestimentară scurtă a fost combinată cu o bluză cu imprimeu floral. Lookul a avut un aer modern și feminin și a integrat elementele florale fără să transforme ținuta într-o interpretare clasică a temei. Apariția Adelinei a fost cu atât mai remarcată cu cât vedeta s-a numărat și printre personalitățile premiate în cadrul evenimentului.

Cum au interpretat vedetele tema „Urban BLOOM”

Dress code-ul a generat apariții foarte diferite, iar florile au fost reinterpretate în funcție de stilul fiecărui invitat. Ana Pavel a mers pe o variantă mult mai spectaculoasă, alegând o rochie roșie decorată cu numeroase flori. Ținuta a transformat imprimeul floral în principalul element vizual și a oferit o interpretare elegantă a conceptului.

În cazul Adelinei Pestrițu, elementele florale au fost integrate într-un look cu o direcție mai urbană. Accentele de roz au completat ansamblul și au oferit ținutei o notă feminină, în timp ce croiul pieselor a păstrat apariția într-o zonă modernă.

Cine s-a aflat pe lista premiaților

Seara nu a fost dedicată exclusiv modei. VIVA! Influencers Party 2026 a adus în prim-plan și personalități care s-au remarcat în televiziune, entertainment și online. Printre cei care au fost premiați în cadrul ediției din acest an se numără Dan Negru, Daniela Nane, Alexandra Căpitănescu, Radu Vâlcan și Adelina Pestrițu.

ParkLake sărbătorește 10 ani în România

Ediția din acest an a avut loc la ParkLake, iar petrecerea a coincis cu aniversarea a 10 ani de activitate a centrului comercial în România. Pentru această ediție, decorul și atmosfera au completat tema „Urban BLOOM”, concept care pornește de la întâlnirea dintre energia orașului și naturalețea florilor. Alegerea se potrivește și cu identitatea ParkLake, unde natura reprezintă unul dintre elementele centrale ale experienței propuse vizitatorilor.

Adelina Pestrițu prezintă „Burlacii: Foc în Paradis”

În ultima perioadă, Adelina Pestrițu a avut și un program profesional intens. Vedeta a încheiat recent filmările pentru „Burlacii: Foc în Paradis”, un nou proiect de televiziune în care a fost implicată, marcând astfel o nouă etapă în parcursul său profesional.

„Burlacii: Foc în Paradis este o experiență în care vezi oameni care își dau voie să simtă, să riște și să fie vulnerabili. M-am atașat de concurenți, am trăit alături de ei emoții reale, surprize și momente pe care nici eu nu le-am anticipat. Au fost situații care m-au făcut să zâmbesc, altele care m-au emoționat și multe care m-au ținut cu sufletul la gură. Sunt convinsă că și cei de acasă se vor regăsi în poveștile lor și vor descoperi că, în Paradis, iubirea poate apărea exact atunci când te aștepți mai puțin. Îmi place foarte mult să ascult poveștile oamenilor și să fac parte din ele”, spune Adelina Pestrițu.

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foto: revista Viva!, PR

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