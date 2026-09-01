Pepe, mutare surpriză de la Antena 1 la Kanal D. Artistul a anunțat ce pregătește pentru telespectatori: „Sunt foarte bucuros…”

Pepe schimbă din nou tabăra în televiziune și începe un nou capitol profesional la Kanal D.

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  de  ELLE.ro
Pepe
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Pepe începe un nou capitol profesional. Artistul a anunțat că face parte oficial din echipa Kanal D, iar noua colaborare vine cu promisiunea unor proiecte care îi vor readuce energia și stilul de divertisment în fața telespectatorilor.

Pepe a semnat cu Kanal D

După mai bine de două decenii petrecute în industria muzicală și de televiziune, Pepe spune că este pregătit pentru o nouă provocare. Deocamdată, postul nu a dezvăluit formatul în care acesta va putea fi urmărit, însă reprezentanții Kanal D au anunțat că vor reveni cu detalii despre proiectele în care artistul va fi implicat.

Noul transfer reprezintă o schimbare importantă în parcursul profesional al lui Pepe, care a devenit de-a lungul anilor o prezență familiară atât pe scenă, cât și în emisiunile de divertisment. Artistul spune că este încântat de colaborarea cu postul și că își dorește ca viitoarele proiecte să le ofere telespectatorilor o doză de bună dispoziție.

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe, potrivit Wowbiz.

Momentan, Kanal D păstrează misterul în ceea ce privește emisiunea sau emisiunile în care va apărea artistul. Postul urmează să anunțe în perioada următoare mai multe informații despre noua colaborare.

Pepe are o experiență de peste un deceniu în televiziune

Cariera lui Pepe în televiziune nu a început însă odată cu rolul de prezentator. Artistul a fost implicat în mai multe formate de divertisment, atât la Antena 1, cât și la alte posturi.

La „Te cunosc de undeva!”, de exemplu, el a trecut prin mai multe ipostaze. A fost concurent, a făcut parte din juriu într-o ediție și, ulterior, a devenit prezentator alături de Alina Pușcaș.

De asemenea, Pepe a fost implicat în proiecte precum „Splash! Vedete la apă” și „Next Star”, experiențe care i-au consolidat statutul de showman și i-au oferit ocazia să lucreze în mai multe tipuri de formate.

În 2026, acesta a prezentat „Bătălie pe veselie” alături de Alexia Țalavutis, emisiunea fiind difuzată inclusiv într-o ediție specială de Paște. Cei doi au format echipa de prezentatori într-un show bazat pe muzică, umor și provocări pentru vedete.

„Bătălie pe veselie ne aduce bucurie, umor și spontaneitate! Artiștii care participă la această emisiune sunt iubiți de toate categoriile de public, iar melodiile ne fac pe toți să dansăm. Proiectul este unul colorat și vesel, iar noi îi asigurăm pe telespectatori că le aducem, chiar de Paște, căldură sufletească și multe râsete!”, declara Pepe în prima parte a anului.

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Foto: PR

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