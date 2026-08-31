Finneas și Claudia Sulewski s-au căsătorit! Cum au arătat ținutele spectaculoase purtate de mireasă

Finneas și Claudia Sulewski și-au spus "Da"! Cei doi s-au căsătorit după opt ani de relație, într-o ceremonie desfășurată în Montecito, California.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Finneas și Claudia Sulewski s-au căsătorit! Cum au arătat ținutele spectaculoase purtate de mireasă

Finneas și Claudia Sulewski au făcut pasul cel mare! Muzicianul în vârstă de 29 de ani și vedeta YouTube și prezentatoarea TV, în vârstă de 30 de ani, s-au căsătorit sâmbătă, 29 august, în Montecito, California.

Cei doi au confirmat vestea căsătoriei într-un material special publicat de Vogue, în cadrul căruia au oferit și o privire asupra pregătirilor pentru marele eveniment. Printre imaginile prezentate s-au numărat și cele de la probele ținutelor realizate la boutique-ul Oscar de la Renta din Beverly Hills, California.

Claudia Sulewski a purtat patru ținute create special pentru ea

Pentru ziua nunții, Claudia Sulewski a ales nu mai puțin de patru ținute, toate realizate la comandă de celebra casă de modă Oscar de la Renta. Mireasa a vorbit despre rochia principală pe care a ales-o pentru ceremonie și a explicat că procesul de selecție a fost unul special pentru ea. Claudia a mărturisit că a explorat arhivele casei de modă și că a fost atrasă în mod deosebit de siluetele dramatice, cu un aer inspirat de rochiile de prințesă.

„O puneam pe mine și spuneam că este ceva la această rochie care pur și simplu cere un moment de liniște”, a povestit Claudia despre rochia pe care a purtat-o în timpul ceremoniei.

Momentul probei a fost cu atât mai special cu cât sora lui Finneas, celebra artistă Billie Eilish, a fost prezentă virtual. Billie a urmărit proba prin FaceTime și nu și-a ascuns emoția atunci când și-a văzut cumnata.

„Doamne, nu-mi vine să cred. Arăți ca un înger. Scuze că vă întrerup. Te iubesc atât de mult!”, i-a spus Billie Eilish.

Și câinii cuplului au avut un rol special la nuntă

Finneas și Claudia au avut grijă ca și cei mai importanți membri necuvântători ai familiei să fie incluși în ziua lor specială. Cei doi câini ai cuplului, Peaches și Moose, ambii adoptați, au primit accesorii create din același material folosit pentru rochia de ceremonie a Claudiei. Este vorba despre două funde pregătite special pentru patrupede, care au avut propriul lor moment în cadrul nunții.

„Vor merge pe culoar în rolul de câini care poartă flori”, a dezvăluit Claudia.

Prezența celor doi câini a fost, astfel, una dintre micile detalii personale prin care mirii au făcut ca ceremonia să fie și mai specială.

Povestea de dragoste dintre Finneas și Claudia Sulewski a început în urmă cu mai mulți ani. Cei doi formează un cuplu din 2018, iar relația lor a evoluat, în timp, până la momentul în care au decis să își unească destinele. Finneas și Claudia s-au logodit în septembrie 2025, după mai mulți ani de relație. Muzicianul a făcut atunci pasul important și a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, iar cei doi au împărtășit ulterior vestea cu fanii lor.

Acum, la aproape un an de la logodnă, cuplul a devenit oficial o familie.

„Pentru totdeauna și mereu”, au scris Finneas și Claudia într-o postare comună publicată pe Instagram, prin care au anunțat că s-au căsătorit.

Citește și:
Blake Lively, lovitură dură în instanță după ce i-a cerut lui Justin Baldoni despăgubiri de 8 milioane de dolari

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, surprinși din nou într-o ipostază tandră. Cei doi nu își mai ascund relația
People
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, surprinși din nou într-o ipostază tandră. Cei doi nu își mai ascund relația
Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Cum a apărut pe patul de spital și ce a povestit: "Este greu, dar..."
People
Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Cum a apărut pe patul de spital și ce a povestit: "Este greu, dar..."
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la aproape trei ani de la divorț. Cum arată ținuta purtată de campioana noastră la cununia civilă
People
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la aproape trei ani de la divorț. Cum arată ținuta purtată de campioana noastră la cununia civilă
Fiul Nayei Rivera, debut în actorie la șase ani de la moartea tragică a mamei sale. Cum arată acum Josey Dorsey și în ce film joacă
People
Fiul Nayei Rivera, debut în actorie la șase ani de la moartea tragică a mamei sale. Cum arată acum Josey Dorsey și în ce film joacă
Schimbare importantă la Insula Iubirii 2026. Ce surpriză majoră vor avea fanii: "Nu este doar o premieră, ci o..."
People
Schimbare importantă la Insula Iubirii 2026. Ce surpriză majoră vor avea fanii: "Nu este doar o premieră, ci o..."
Ipostazele provocatoare în care s-a afișat Cabiria Morgenstern pe rețelele de socializare: "Performanță și realitate"
People
Ipostazele provocatoare în care s-a afișat Cabiria Morgenstern pe rețelele de socializare: "Performanță și realitate"
Publicitate
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Au apărut imagini cu rănile lui Cătălin Botezatu! Dovezile ce arată tot ceea ce s-a întâmplat când a fost tâlhărit
Au apărut imagini cu rănile lui Cătălin Botezatu! Dovezile ce arată tot ceea ce s-a întâmplat când a fost tâlhărit
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Mihai Neșu rupe tăcerea despre divorțul de soția lui, după ce s-a spus că l-ar fi părăsit când a ajuns în scaun cu rotile
Mihai Neșu rupe tăcerea despre divorțul de soția lui, după ce s-a spus că l-ar fi părăsit când a ajuns în scaun cu rotile
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
Cu mama și cu bona Nuți în brațe, Laurențiu Reghecampf Jr. și-a serbat majoratul cu peste 100 de invitați, la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tânărul s-a distrat alături de prieteni și apropiați, dar un detaliu le-a atras atenția tuturor / FOTO
Cu mama și cu bona Nuți în brațe, Laurențiu Reghecampf Jr. și-a serbat majoratul cu peste 100 de invitați, la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tânărul s-a distrat alături de prieteni și apropiați, dar un detaliu le-a atras atenția tuturor / FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Celine Dion, prima apariție în public după doi ani. Cum arată acum artista, care se pregătește să revină pe scenă
Celine Dion, prima apariție în public după doi ani. Cum arată acum artista, care se pregătește să revină pe scenă
People

Celine Dion se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani, revenirea pe scenă după o perioadă dificilă în care sindromul persoanei rigide a obligat-o să se retragă din lumina reflectoarelor.

+ Mai multe
George Tănase a divorțat în secret. Comediantul a confirmat separarea: "De ceva timp"
George Tănase a divorțat în secret. Comediantul a confirmat separarea: "De ceva timp"
People

George Tănase a dezvăluit că a trecut printr-un divorț despre care nu a vorbit public până acum.

+ Mai multe
Care este acum relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Ce a răspuns creatoarea de conținut, întrebată fiind dacă își dorea o familie cu acesta
Care este acum relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Ce a răspuns creatoarea de conținut, întrebată fiind dacă își dorea o familie cu acesta
People

Andreea Popescu a fost întrebată direct despre Dan Alexa, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC