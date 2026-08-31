Finneas și Claudia Sulewski s-au căsătorit! Cum au arătat ținutele spectaculoase purtate de mireasă

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Finneas și Claudia Sulewski au făcut pasul cel mare! Muzicianul în vârstă de 29 de ani și vedeta YouTube și prezentatoarea TV, în vârstă de 30 de ani, s-au căsătorit sâmbătă, 29 august, în Montecito, California.

Cei doi au confirmat vestea căsătoriei într-un material special publicat de Vogue, în cadrul căruia au oferit și o privire asupra pregătirilor pentru marele eveniment. Printre imaginile prezentate s-au numărat și cele de la probele ținutelor realizate la boutique-ul Oscar de la Renta din Beverly Hills, California.

Claudia Sulewski a purtat patru ținute create special pentru ea

Pentru ziua nunții, Claudia Sulewski a ales nu mai puțin de patru ținute, toate realizate la comandă de celebra casă de modă Oscar de la Renta. Mireasa a vorbit despre rochia principală pe care a ales-o pentru ceremonie și a explicat că procesul de selecție a fost unul special pentru ea. Claudia a mărturisit că a explorat arhivele casei de modă și că a fost atrasă în mod deosebit de siluetele dramatice, cu un aer inspirat de rochiile de prințesă.

„O puneam pe mine și spuneam că este ceva la această rochie care pur și simplu cere un moment de liniște”, a povestit Claudia despre rochia pe care a purtat-o în timpul ceremoniei.

Momentul probei a fost cu atât mai special cu cât sora lui Finneas, celebra artistă Billie Eilish, a fost prezentă virtual. Billie a urmărit proba prin FaceTime și nu și-a ascuns emoția atunci când și-a văzut cumnata.

„Doamne, nu-mi vine să cred. Arăți ca un înger. Scuze că vă întrerup. Te iubesc atât de mult!”, i-a spus Billie Eilish.

Și câinii cuplului au avut un rol special la nuntă

Finneas și Claudia au avut grijă ca și cei mai importanți membri necuvântători ai familiei să fie incluși în ziua lor specială. Cei doi câini ai cuplului, Peaches și Moose, ambii adoptați, au primit accesorii create din același material folosit pentru rochia de ceremonie a Claudiei. Este vorba despre două funde pregătite special pentru patrupede, care au avut propriul lor moment în cadrul nunții.

„Vor merge pe culoar în rolul de câini care poartă flori”, a dezvăluit Claudia.

Prezența celor doi câini a fost, astfel, una dintre micile detalii personale prin care mirii au făcut ca ceremonia să fie și mai specială.

Povestea de dragoste dintre Finneas și Claudia Sulewski a început în urmă cu mai mulți ani. Cei doi formează un cuplu din 2018, iar relația lor a evoluat, în timp, până la momentul în care au decis să își unească destinele. Finneas și Claudia s-au logodit în septembrie 2025, după mai mulți ani de relație. Muzicianul a făcut atunci pasul important și a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, iar cei doi au împărtășit ulterior vestea cu fanii lor.

Acum, la aproape un an de la logodnă, cuplul a devenit oficial o familie.

„Pentru totdeauna și mereu”, au scris Finneas și Claudia într-o postare comună publicată pe Instagram, prin care au anunțat că s-au căsătorit.

foto: Getty Images

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