George Tănase a divorțat în secret. Comediantul a confirmat separarea: „De ceva timp”

George Tănase a dezvăluit că a trecut printr-un divorț despre care nu a vorbit public până acum.

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  de  ELLE.ro
George Tănase a divorțat în secret. Comediantul a confirmat separarea: "De ceva timp"

George Tănase a confirmat că mariajul său s-a încheiat, după o perioadă în care a preferat să nu vorbească public despre problemele din viața personală. Comediantul a dezvăluit recent că este din nou singur și că divorțul s-a pronunțat în urmă cu ceva timp. Până acum, informația fusese cunoscută doar de persoanele apropiate lui.

George Tănase și soția lui au divorțat

Invitat la „The News Man Podcast”, George Tănase a explicat că decizia de a încheia căsnicia a venit după ce a realizat că relația nu le mai permitea niciunuia dintre cei doi să evolueze.

„Nu mai sunt căsătorit nici eu, am divorțat de ceva timp. Ne blocam unul pe celălalt din multe puncte de vedere și nu avea sens”, a spus comediantul la „The News Man Podcast”.

Deși a ales să păstreze discreția în ceea ce privește separarea, George Tănase a vorbit în trecut cu multă deschidere despre relația pe care o avea cu Loredana. Cei doi au fost împreună mai mulți ani, iar în 2022 comediantul era convins că următorul pas în povestea lor urma să fie căsătoria. La acel moment, George o ceruse deja în căsătorie pe partenera sa și vorbea cu entuziasm despre planurile pe care le aveau împreună.

„Încă nu sunt căsătorit. Urmează cât de curând, presimt. Am cerut-o vara trecută pe Loredana și uneori, nu știu dacă mi se pare sau dacă-mi face ea vreo farsă, dar parcă aud clopote de nuntă prin casă. Suntem de aproape cinci ani împreună și cred că e momentul pentru următorul pas”, a spus George Tănase în 2022.

Detalii despre relația lor

Relația dintre cei doi a început într-un mod mai puțin obișnuit. Loredana l-ar fi remarcat pe George după un spectacol de stand-up pe care acesta l-a susținut la Iași. Ea se afla în public și a decis să îi scrie după ce a auzit una dintre glumele sale. De aici, conversațiile dintre cei doi au continuat, iar ulterior s-au întâlnit întâmplător într-un club. Comediantul a povestit la un moment dat cum a început relația și a mărturisit că, în ciuda anilor care au trecut, cei doi continuau să se descopere unul pe celălalt.

„Pe viitoarea mea soție am cunoscut-o după un spectacol la Iași. A fost în sală și mi-a scris după o glumă pe care tocmai o spusesem pe scenă. Și în ziua de azi încă ne povestim lucruri și ne cunoaștem cu aceeași bucurie și entuziasm”, a spus comediantul, în urmă cu ceva timp.

George Tănase este unul dintre comedianții români cunoscuți pentru stilul său de umor și pentru aparițiile sale în proiecte de televiziune și online. A devenit remarcat prin numerele de stand-up și prin modul în care transformă situații cotidiene în momente de comedie, construindu-și în timp o comunitate numeroasă de urmăritori.

Pe lângă activitatea de pe scenă, George Tănase este prezent în mediul online, unde continuă să creeze conținut de divertisment și să interacționeze cu publicul său. A participat și la emisiunea Asia Express, alături de Ionuț Rusu

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foto: Instagram

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