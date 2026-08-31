Celine Dion, prima apariție în public după doi ani. Cum arată acum artista, care se pregătește să revină pe scenă

Celine Dion se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani, revenirea pe scenă după o perioadă dificilă în care sindromul persoanei rigide a obligat-o să se retragă din lumina reflectoarelor.

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  de  ELLE.ro
Celine Dion, prima apariție în public după doi ani. Cum arată acum artista, care se pregătește să revină pe scenă

Celine Dion a fost întâmpinată de o mulțime impresionantă de fani vineri, la sosirea sa la Paris, înainte de revenirea pe scenă. Superstarul în vârstă de 58 de ani a părut emoționată în timpul primei sale apariții publice oficiale din ultimii doi ani. Celine le-a făcut cu mâna fanilor și le-a trimis pupici celor care se adunaseră în fața hotelului Le Royal Monceau.

Îmbrăcată elegant într-un trench de culoarea camel și purtând cizme cu toc, Celine și-a ascuns privirea în spatele ochelarilor de soare, însă a zâmbit larg în timp ce poza pentru fotografi. Celine se pregătește să revină pe scenă la trei ani după ce și-a anulat turneul mondial din cauza luptei dificile cu sindromul persoanei rigide (SPS), o afecțiune neurologică rară care provoacă rigiditate musculară severă și spasme dureroase.

foto: Getty Images
foto: Getty Images

În ultimii șase ani, artista a urcat pe scenă o singură dată și a vorbit deschis despre cât de greu a fost să trăiască cu această afecțiune în documentarul său din 2024, „I Am: Celine Dion”. Ultima sa apariție publică a avut loc în același an, când a cântat la un eveniment de modă organizat de Elie Saab în Riad, Arabia Saudită. De atunci, artista a mai fost văzută în public, în calitate de spectator, la un concert susținut de Paul McCartney și la unul al trupei Coldplay.

În luna martie, Celine a anunțat că va reveni pe scenă pentru o serie de zece concerte a Paris, programate să înceapă în această toamnă. Datorită cererii uriașe din partea publicului, artista și-a prelungit ulterior seria de spectacole cu încă 16 concerte, programate din septembrie până în mai 2027.

Celine a povestit în această lună, într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, cum se pregătește pentru spectacole, dar și despre nesiguranțele pe care a trebuit să le depășească de la momentul diagnosticului. Cântăreața se pregătește pentru revenirea pe scenă printr-un program riguros de antrenamente, care include ședințe de Pilates de 90 de minute, de trei ori pe săptămână, precum și cursuri de balet de două ori pe săptămână, alături de o companie locală.

„Este o afecțiune progresivă. Nu-mi place să spun boală. Cuvântul boală te face să reacționezi așa”, a spus ea, strâmbând din nas și adăugând, în glumă: „Kevin, ești o asemenea boală”.

Interviul a fost realizat într-un studio de înregistrări din cadrul Palms Casino Resort, unde se aflau mai multe echipamente pentru exerciții, inclusiv greutăți, o bandă de alergare, un aparat de reformer și o bară de balet, de care Dion se folosea pentru exerciții de stretching.

După ani în care s-a confruntat cu simptome, Celine a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide în 2022, după ce a suferit o agravare a simptomelor în 2020, în aceeași perioadă în care a început pandemia. Timp de trei ani, artista s-a izolat de fani, fiind motivată parțial de teama că aceștia ar putea crede că duce o viață fericită și împlinită, în timp ce ea continua să își anuleze concertele. În acea perioadă, Celine a ajuns și să aprecieze mai mult natura.

„Iubesc atât de mult copacii și aveam această imagine în minte în care încercam să dispar printre frunze”, a povestit artista.

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foto: Getty Images

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