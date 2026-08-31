Celine Dion, prima apariție în public după doi ani. Cum arată acum artista, care se pregătește să revină pe scenă

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Celine Dion a fost întâmpinată de o mulțime impresionantă de fani vineri, la sosirea sa la Paris, înainte de revenirea pe scenă. Superstarul în vârstă de 58 de ani a părut emoționată în timpul primei sale apariții publice oficiale din ultimii doi ani. Celine le-a făcut cu mâna fanilor și le-a trimis pupici celor care se adunaseră în fața hotelului Le Royal Monceau.

Îmbrăcată elegant într-un trench de culoarea camel și purtând cizme cu toc, Celine și-a ascuns privirea în spatele ochelarilor de soare, însă a zâmbit larg în timp ce poza pentru fotografi. Celine se pregătește să revină pe scenă la trei ani după ce și-a anulat turneul mondial din cauza luptei dificile cu sindromul persoanei rigide (SPS), o afecțiune neurologică rară care provoacă rigiditate musculară severă și spasme dureroase.

foto: Getty Images

foto: Getty Images

În ultimii șase ani, artista a urcat pe scenă o singură dată și a vorbit deschis despre cât de greu a fost să trăiască cu această afecțiune în documentarul său din 2024, „I Am: Celine Dion”. Ultima sa apariție publică a avut loc în același an, când a cântat la un eveniment de modă organizat de Elie Saab în Riad, Arabia Saudită. De atunci, artista a mai fost văzută în public, în calitate de spectator, la un concert susținut de Paul McCartney și la unul al trupei Coldplay.

În luna martie, Celine a anunțat că va reveni pe scenă pentru o serie de zece concerte a Paris, programate să înceapă în această toamnă. Datorită cererii uriașe din partea publicului, artista și-a prelungit ulterior seria de spectacole cu încă 16 concerte, programate din septembrie până în mai 2027.

Celine a povestit în această lună, într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, cum se pregătește pentru spectacole, dar și despre nesiguranțele pe care a trebuit să le depășească de la momentul diagnosticului. Cântăreața se pregătește pentru revenirea pe scenă printr-un program riguros de antrenamente, care include ședințe de Pilates de 90 de minute, de trei ori pe săptămână, precum și cursuri de balet de două ori pe săptămână, alături de o companie locală.

„Este o afecțiune progresivă. Nu-mi place să spun boală. Cuvântul boală te face să reacționezi așa”, a spus ea, strâmbând din nas și adăugând, în glumă: „Kevin, ești o asemenea boală”.

Interviul a fost realizat într-un studio de înregistrări din cadrul Palms Casino Resort, unde se aflau mai multe echipamente pentru exerciții, inclusiv greutăți, o bandă de alergare, un aparat de reformer și o bară de balet, de care Dion se folosea pentru exerciții de stretching.

După ani în care s-a confruntat cu simptome, Celine a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide în 2022, după ce a suferit o agravare a simptomelor în 2020, în aceeași perioadă în care a început pandemia. Timp de trei ani, artista s-a izolat de fani, fiind motivată parțial de teama că aceștia ar putea crede că duce o viață fericită și împlinită, în timp ce ea continua să își anuleze concertele. În acea perioadă, Celine a ajuns și să aprecieze mai mult natura.

„Iubesc atât de mult copacii și aveam această imagine în minte în care încercam să dispar printre frunze”, a povestit artista.

foto: Getty Images

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