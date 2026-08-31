Fiul Nayei Rivera, debut în actorie la șase ani de la moartea tragică a mamei sale. Cum arată acum Josey Dorsey și în ce film joacă

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Fiul Nayei Rivera, Josey Dorsey, calcă pe urmele regretatei sale mame și se lansează în actorie, la șase ani după moartea tragică a acesteia. Băiatul în vârstă de 11 ani își va face debutul în actorie alături de tatăl său, Ryan Dorsey, în viitorul film regizat de Evan Coury, „The Burning Valley”, potrivit paginii sale de pe IMDb.

Rolul lui Josey este menționat în prezent drept „Băiatul”, în timp ce personajul interpretat de Ryan este „Tatăl”. Filmările pentru producție au început la începutul acestei săptămâni în Pennsylvania, iar luna viitoare echipa de filmare se va muta în zona râului Allegheny, în partea de vest a statului.

„Filmul este despre un muncitor dintr-o fabrică de oțel care își pierde locul de muncă atunci când uzina anunță că se va închide. Acest lucru îl pornește într-o călătorie, în timp ce rătăcește prin orașul său din Rust Belt.”, a declarat Coury pentru TribLive, într-un interviu publicat duminică.

Coury a descris producția care urmează să fie lansată drept o reprezentare a adevărului emoțional din spatele dezindustrializării. Debutul lui Josey pe marele ecran vine la șase ani după ce Rivera a murit înecată, în timp ce se afla pe o barcă împreună cu fiul său, pe lacul Piru din California, pe 8 iulie 2020. Actrița avea 33 de ani.

La momentul tragediei, Josey, care avea atunci doar patru ani, a fost găsit adormit pe barcă de un alt navigator. Într-un interviu acordat Page Six în luna iulie, Ryan, în vârstă de 43 de ani, a povestit ce își amintește fiul său despre accidentul teribil. El a explicat că Naya nu purta vestă de salvare și că și-a folosit toată forța pentru a-l urca pe Josey înapoi pe ambarcațiune înainte de a dispărea în apă.

Trupul actriței din „Glee” a fost recuperat abia cinci zile mai târziu. Naya Rivera era cunoscută în special pentru rolul Santanei Lopez din serialul muzical „Glee”, dar și pentru personajul Hillary Winston din serialul „The Royal Family”, difuzat la începutul anilor ’90. Ryan a vorbit cu multă mândrie despre pregătirile lui Josey pentru rolul din „The Burning Valley”. Într-o declarație oferită pentru Page Six în luna iulie, actorul a dezvăluit că fiul său ia lecții de pian de mai bine de un an.

„Ia lecții de pian de puțin peste un an și se descurcă destul de bine. Este singurul lucru prin care m-am simțit conectat cu mama lui”, a spus Ryan.

Dincolo de actorie, Josey păstrează vie amintirea mamei sale și prin pasiunea pentru pian. Ryan a povestit că această activitate reprezintă una dintre legăturile speciale pe care băiatul le are cu Naya.

„I-am spus: ‘Mama ta… ea ascultă mereu… Nu înțelegi acum, dar într-o zi, când vei fi adult sau poate chiar adolescent, îmi vei mulțumi. Nu vei renunța niciodată, cât timp locuiești cu mine'”, a povestit Ryan.

De asemenea, Josey și tatăl său au amenajat o grădină cu trandafiri și flori în curtea casei lor din Virginia de Vest. Cei doi au numit-o „Grădina mamei”, transformând spațiul într-un loc dedicat memoriei Nayei Rivera.

foto: Getty Images

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