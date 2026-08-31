Fiul Nayei Rivera, debut în actorie la șase ani de la moartea tragică a mamei sale. Cum arată acum Josey Dorsey și în ce film joacă

La șase ani de la moartea tragică a Nayei Rivera, fiul actriței face un pas important și intră în lumea cinematografiei. Josey Dorsey, în vârstă de 11 ani, își va face debutul în actorie alături de tatăl său, Ryan Dorsey, într-un nou film.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Fiul Nayei Rivera, debut în actorie la șase ani de la moartea tragică a mamei sale. Cum arată acum Josey Dorsey și în ce film joacă

Fiul Nayei Rivera, Josey Dorsey, calcă pe urmele regretatei sale mame și se lansează în actorie, la șase ani după moartea tragică a acesteia. Băiatul în vârstă de 11 ani își va face debutul în actorie alături de tatăl său, Ryan Dorsey, în viitorul film regizat de Evan Coury, „The Burning Valley”, potrivit paginii sale de pe IMDb.

Rolul lui Josey este menționat în prezent drept „Băiatul”, în timp ce personajul interpretat de Ryan este „Tatăl”. Filmările pentru producție au început la începutul acestei săptămâni în Pennsylvania, iar luna viitoare echipa de filmare se va muta în zona râului Allegheny, în partea de vest a statului.

„Filmul este despre un muncitor dintr-o fabrică de oțel care își pierde locul de muncă atunci când uzina anunță că se va închide. Acest lucru îl pornește într-o călătorie, în timp ce rătăcește prin orașul său din Rust Belt.”, a declarat Coury pentru TribLive, într-un interviu publicat duminică.

Coury a descris producția care urmează să fie lansată drept o reprezentare a adevărului emoțional din spatele dezindustrializării. Debutul lui Josey pe marele ecran vine la șase ani după ce Rivera a murit înecată, în timp ce se afla pe o barcă împreună cu fiul său, pe lacul Piru din California, pe 8 iulie 2020. Actrița avea 33 de ani.

La momentul tragediei, Josey, care avea atunci doar patru ani, a fost găsit adormit pe barcă de un alt navigator. Într-un interviu acordat Page Six în luna iulie, Ryan, în vârstă de 43 de ani, a povestit ce își amintește fiul său despre accidentul teribil. El a explicat că Naya nu purta vestă de salvare și că și-a folosit toată forța pentru a-l urca pe Josey înapoi pe ambarcațiune înainte de a dispărea în apă.

Trupul actriței din „Glee” a fost recuperat abia cinci zile mai târziu. Naya Rivera era cunoscută în special pentru rolul Santanei Lopez din serialul muzical „Glee”, dar și pentru personajul Hillary Winston din serialul „The Royal Family”, difuzat la începutul anilor ’90. Ryan a vorbit cu multă mândrie despre pregătirile lui Josey pentru rolul din „The Burning Valley”. Într-o declarație oferită pentru Page Six în luna iulie, actorul a dezvăluit că fiul său ia lecții de pian de mai bine de un an.

„Ia lecții de pian de puțin peste un an și se descurcă destul de bine. Este singurul lucru prin care m-am simțit conectat cu mama lui”, a spus Ryan.

Dincolo de actorie, Josey păstrează vie amintirea mamei sale și prin pasiunea pentru pian. Ryan a povestit că această activitate reprezintă una dintre legăturile speciale pe care băiatul le are cu Naya.

„I-am spus: ‘Mama ta… ea ascultă mereu… Nu înțelegi acum, dar într-o zi, când vei fi adult sau poate chiar adolescent, îmi vei mulțumi. Nu vei renunța niciodată, cât timp locuiești cu mine'”, a povestit Ryan.

De asemenea, Josey și tatăl său au amenajat o grădină cu trandafiri și flori în curtea casei lor din Virginia de Vest. Cei doi au numit-o „Grădina mamei”, transformând spațiul într-un loc dedicat memoriei Nayei Rivera.

Citește și:
Blake Lively, lovitură dură în instanță după ce i-a cerut lui Justin Baldoni despăgubiri de 8 milioane de dolari

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, surprinși din nou într-o ipostază tandră. Cei doi nu își mai ascund relația
People
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, surprinși din nou într-o ipostază tandră. Cei doi nu își mai ascund relația
Finneas și Claudia Sulewski s-au căsătorit! Cum au arătat ținutele spectaculoase purtate de mireasă
People
Finneas și Claudia Sulewski s-au căsătorit! Cum au arătat ținutele spectaculoase purtate de mireasă
Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Cum a apărut pe patul de spital și ce a povestit: "Este greu, dar..."
People
Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Cum a apărut pe patul de spital și ce a povestit: "Este greu, dar..."
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la aproape trei ani de la divorț. Cum arată ținuta purtată de campioana noastră la cununia civilă
People
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la aproape trei ani de la divorț. Cum arată ținuta purtată de campioana noastră la cununia civilă
Schimbare importantă la Insula Iubirii 2026. Ce surpriză majoră vor avea fanii: "Nu este doar o premieră, ci o..."
People
Schimbare importantă la Insula Iubirii 2026. Ce surpriză majoră vor avea fanii: "Nu este doar o premieră, ci o..."
Ipostazele provocatoare în care s-a afișat Cabiria Morgenstern pe rețelele de socializare: "Performanță și realitate"
People
Ipostazele provocatoare în care s-a afișat Cabiria Morgenstern pe rețelele de socializare: "Performanță și realitate"
Publicitate
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Au apărut imagini cu rănile lui Cătălin Botezatu! Dovezile ce arată tot ceea ce s-a întâmplat când a fost tâlhărit
Au apărut imagini cu rănile lui Cătălin Botezatu! Dovezile ce arată tot ceea ce s-a întâmplat când a fost tâlhărit
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Mihai Neșu rupe tăcerea despre divorțul de soția lui, după ce s-a spus că l-ar fi părăsit când a ajuns în scaun cu rotile
Mihai Neșu rupe tăcerea despre divorțul de soția lui, după ce s-a spus că l-ar fi părăsit când a ajuns în scaun cu rotile
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
Cu mama și cu bona Nuți în brațe, Laurențiu Reghecampf Jr. și-a serbat majoratul cu peste 100 de invitați, la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tânărul s-a distrat alături de prieteni și apropiați, dar un detaliu le-a atras atenția tuturor / FOTO
Cu mama și cu bona Nuți în brațe, Laurențiu Reghecampf Jr. și-a serbat majoratul cu peste 100 de invitați, la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tânărul s-a distrat alături de prieteni și apropiați, dar un detaliu le-a atras atenția tuturor / FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Celine Dion, prima apariție în public după doi ani. Cum arată acum artista, care se pregătește să revină pe scenă
Celine Dion, prima apariție în public după doi ani. Cum arată acum artista, care se pregătește să revină pe scenă
People

Celine Dion se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani, revenirea pe scenă după o perioadă dificilă în care sindromul persoanei rigide a obligat-o să se retragă din lumina reflectoarelor.

+ Mai multe
George Tănase a divorțat în secret. Comediantul a confirmat separarea: "De ceva timp"
George Tănase a divorțat în secret. Comediantul a confirmat separarea: "De ceva timp"
People

George Tănase a dezvăluit că a trecut printr-un divorț despre care nu a vorbit public până acum.

+ Mai multe
Care este acum relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Ce a răspuns creatoarea de conținut, întrebată fiind dacă își dorea o familie cu acesta
Care este acum relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Ce a răspuns creatoarea de conținut, întrebată fiind dacă își dorea o familie cu acesta
People

Andreea Popescu a fost întrebată direct despre Dan Alexa, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC