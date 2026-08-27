Blake Lively, lovitură dură în instanță după ce i-a cerut lui Justin Baldoni despăgubiri de 8 milioane de dolari

Blake Lively a primit o lovitură în instanță, după ce judecătorul a redus drastic suma pe care actrița i-a cerut-o lui Justin Baldoni pentru acoperirea cheltuielilor de judecată.

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  de  ELLE.ro
Blake Lively, lovitură dură în instanță după ce i-a cerut lui Justin Baldoni despăgubiri de 8 milioane de dolari

Blake Lively va primi doar aproximativ 400.000 de dolari pentru cheltuielile de judecată, după ce i-a cerut lui Justin Baldoni să achite peste 8 milioane de dolari.

Potrivit documentelor obținute de Page Six, judecătorul Lewis J. Liman a decis că regizorul trebuie să-i plătească actriței 363.245,40 de dolari pentru onorariile avocaților și încă 44.206,35 de dolari pentru alte costuri. Magistratul a descris solicitarea de 8 milioane de dolari drept „revoltător de nerezonabilă.”

Decizia a venit la o zi după ce Blake Lively a împlinit 39 de ani. Cu această ocazie, soțul ei, Ryan Reynolds, i-a dedicat un mesaj pe rețelele sociale.

„La mulți ani celui mai bun om pe care îl cunosc. Nu ești doar un geniu curajos și profund bun. Ești și nejustificat de drăguță. Știu cât de norocos sunt că te-ai născut. De fiecare dată când m-am lovit la cap, viața TA mi-a trecut prin fața ochilor”, a scris actorul.

Avocații lui Blake Lively, Esra Hudson și Michael Gottlieb, au subliniat că Justin Baldoni și reprezentanții Wayfarer au pierdut procesul de 400 de milioane de dolari intentat împotriva actriței.

„Această primă acordare de onorarii și costuri în baza legii din California este istorică și demonstrează că există consecințe reale pentru intentarea unor procese de represalii”, au transmis aceștia.

Apărătorii vedetei au mai precizat că demersul său nu a avut niciodată ca miză banii, ci asumarea răspunderii.

„După cum am spus încă din prima zi, cazul lui Blake Lively nu a fost niciodată despre bani, ci despre responsabilitate. Procesul ei a expus o industrie a campaniilor secrete de denigrare online, care vizează în mare parte femeile. Acest rezultat arată că sistemul juridic nu poate fi manipulat la fel de ușor precum rețelele sociale și continuă să reprezinte o forță a responsabilizării”, au adăugat avocații.

De cealaltă parte, avocatul lui Baldoni, Bryan Freedman, a prezentat hotărârea drept o victorie importantă pentru clientul său.

„Decizia de astăzi vorbește de la sine. Judecătorul Liman a analizat solicitarea ‘revoltătoare și nerezonabilă’ de peste 8 milioane de dolari și, respingând-o, a acordat doar 5% din suma cerută pentru onorarii și costuri. Hotărârea este o victorie semnificativă pentru clientul meu și transmite un mesaj clar: indiferent cât de puternic ai fi, sala de judecată nu este locul în care să profiți de lege pentru câștig personal”, a declarat Freedman.

În documentele depuse în luna iunie, Blake Lively solicitase 7.495.526,87 de dolari pentru onorariile avocaților și 539.514,01 dolari pentru costurile procesului. Echipa juridică a lui Baldoni a contestat cererea, considerând-o „excesivă” și „departe de a fi o solicitare obișnuită privind cheltuielile de judecată”.

Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o înțelegere în luna mai, punând capăt conflictului juridic început în 2024. Actrița îl acuzase pe colegul și regizorul său din filmul It Ends With Us de hărțuire sexuală pe platourile de filmare.

Aceștia au recunoscut că procesul a fost dificil și că îngrijorările exprimate de Blake Lively meritau să fie ascultate. Ambele părți și-au reafirmat angajamentul pentru spații de lucru lipsite de comportamente nepotrivite și și-au exprimat speranța că acordul le va permite tuturor celor implicați să meargă mai departe în liniște.

Nici Lively, nici Baldoni nu au primit bani în urma înțelegerii. Surse citate de Page Six au susținut însă că echipele lor juridice ar fi câștigat împreună aproximativ 60 de milioane de dolari pe parcursul conflictului.

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Foto: Getty Images

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