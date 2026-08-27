Miley Cyrus, omagiu sfâșietor pentru nașa ei, Dolly Parton. Regina muzicii country a murit la 80 de ani, după o luptă cu cancerul: „O voi iubi mereu”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Miley Cyrus a transmis un mesaj sfâșietor la scurt timp după anunțul că Dolly Parton, legenda muzicii country, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce s-a luptat în secret cu cancerul.

Mesajul transmis de Miley Cyrus după moartea nașei sale, Dolly Parton

Într-un mesaj scris pe Instagram, Miley Cyrus și-a adus aminte de ultima conversație avută cu Dolly Parton, cea care i-a fost nașă și o persoană apropiată sufletului ei.

„Sentimentul pierderii mătușii mele Dolly este ceva ce depășește limitele a ceea ce se cuvine să împărtășesc. Cele mai sacre momente ale noastre au fost private și așa vor rămâne: în culise, dincolo de strălucire și undeva între inimile noastre.

Ceea ce ȘTIU este că Dolly și-ar fi dorit să trăiesc această emoție, să scriu un cântec despre ea, iar apoi să merg mai departe și să fiu puternică. Am un înger alături de mine. L-am avut dintotdeauna. Una dintre ultimele noastre discuții a fost despre muzică și metamorfoză.

O voi iubi mereu și voi căuta să o fac mândră. Inima mi se frânge pentru lume, pentru familia și prietenii ei, cărora le va lipsi nespus. Împărtășim această pierdere și o vom regăsi în toate lucrurile frumoase.”

Miley Cyrus și Dolly Parton au avut o legătură deosebită, despre care au vorbit în multiple interviuri cu multă emoție. Legenda muzicii country și tatăl artistei, Billy Ray Cyrus, au fost în turneu în 1990, atunci când el a întrebat-o pe cântăreață dacă nu ar vrea să fie nașa fiicei sale, înainte ca aceasta să se nască.

Foto: Getty Images

Relația dintre Miley Cyrus și Dolly Parton a căpătat o dimensiune și mai profundă atunci când regina muzicii country a interpretat-o pe mătușa Dolly în trei episoade din serialul-fenomen Hannah Montana. De-a lungul timpului, Dolly Parton a fost mentoră, dar și o colaboratoare artistică importantă pentru Miley Cyrus. Cele două au interpretat împreună piesa emblematică Jolene de multe ori de-a lungul anilor, cum ar fi la The Voice, la premiile Grammy din 2019 și la Miley’s New Year’s Eve Party în 2022. De asemenea, au scris împreună piesa Rainbowland de pe albumul lui Miley Cyrus din 2017, Younger Now, și au cântat în duet pe albumul de Crăciun al lui Parton din 2020.

Foto: Getty Images

Cauza decesului lui Dolly Parton

Cauza morții lui Dolly Parton a fost dezvăluită, după ce aceasta s-a luptat în secret cu cancerul înainte de decesul său, la vârsta de 80 de ani.

„După ce a înfruntat cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly și-a încheiat astăzi viața pământească la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, au confirmat reprezentanții artistei într-o declarație transmisă publicației Page Six, deși nu au precizat despre ce tip de cancer era vorba.

„Iubita noastră Dolly Parton și-a dedicat viața și cariera aducând bucurie, râsete, speranță și integritate în tot ceea ce a atins. Generozitatea ei fără egal a ajuns în viețile nenumăratelor persoane pe care nu avea să le întâlnească niciodată, însă ea a fost întotdeauna acolo pentru a oferi o mână de ajutor.”

„Fie că vorbim despre sutele de milioane de cărți donate prin intermediul neprețuitei sale Imagination Library, fie despre finanțarea unor cercetări care au contribuit la crearea unui vaccin salvator de vieți, folosit în întreaga lume, dragostea necondiționată a lui Dolly pentru toți oamenii a fost forța călăuzitoare din spatele impactului său de durată”, au încheiat aceștia.

Moartea artistei a fost anunțată marți, 25 august 2026, de familie, prin intermediul unui mesaj video publicat pe contul său oficial de X.

Nepotul său, Bryan Seaver, a confirmat vestea, după aproape șapte decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și în numeroase proiecte caritabile.

Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat revistei PEOPLE, Parton recunoștea că trecea prin „momente grele” din punct de vedere medical, după ce în ultimul an și jumătate sănătatea sa îi dăduse mai multe motive de îngrijorare.

Citește și:

Dolly Parton și moartea visului american

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro