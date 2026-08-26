Virgil Ianțu încheie colaborarea cu TVR după nouă ani. Ce se întâmplă cu emisiunea „Câștigă România!”

Virgil Ianțu a anunțat că pleacă de la TVR după nouă ani în care a prezentat concursul "Câștigă România!".
După nouă ani la Televiziunea Română, Virgil Ianțu încheie colaborarea cu postul public. Prezentatorul a precizat însă că emisiunea Câștigă România! nu dispare, sugerând că emisiunea ar putea continua într-o altă formulă.
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Anunțul a fost făcut chiar de prezentator, care a vorbit despre rezultatele obținute de concursul de cultură generală și despre oamenii care au contribuit la dezvoltarea lui.
„Cei 9 ani de ‘Câștigă România!’ la TVR se încheie aici! A fost un drum lung și frumos. Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare”, a precizat Virgil Ianțu.
Producția realizată de Zucchero Media s-a bazat în principal pe conținut și pe relația construită în timp cu publicul. În lipsa unor bugete mari de promovare, emisiunea a reușit să rămână în grila TVR timp de nouă ani și să devină unul dintre formatele reprezentative ale postului.
Virgil Ianțu a amintit și traseul internațional al emisiunii. „Câștigă România!” a primit o nominalizare din partea European Broadcasting Union, a obținut premii pe plan local și a fost adaptată pentru televiziunea din Galicia, Spania.
„Un format românesc care a trecut granițele. În toți acești ani, ‘Câștigă România!’ a fost nominalizat la EBU printre formatele importante din Europa și a primit premii în țară, reușind să se impună chiar în fața unor emisiuni consacrate. Iar astăzi, formatul este produs și difuzat în Galicia, Spania, ajuns deja la al treilea sezon”, a adăugat prezentatorul.
O parte importantă din mesajul său le-a fost dedicată concurenților și telespectatorilor. Moderatorul consideră că participanții au contribuit decisiv la identitatea fiecărei ediții și la longevitatea proiectului.
„Asta înseamnă că formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în toți acești ani, concurenților, oameni extraordinari, care au dat personalitate și emoție fiecărei ediții.”
Despărțirea de TVR nu pare să însemne și dispariția definitivă a concursului. Virgil Ianțu nu a oferit informații despre locul sau formula în care acesta ar putea reveni, dar a transmis clar că povestea sa nu s-a terminat.
„Mulțumesc. Și, în mod special, celor care au susținut emisiunea de-a lungul timpului. Le mulțumesc oamenilor din echipa de producție și documentare, celor care au pus suflet în ceea ce au făcut și au muncit cu bucurie, indiferent cât de mare a fost efortul. ‘Câștigă România!’ nu dispare! Doar încheie un capitol frumos. Iar eu… merg mai departe. Vă mulțumesc!”, a concluzionat Virgil Ianțu.
Evenimentul care a readus artistul pe scena Madrigal a fost aniversarea a 63 de ani de existență a corului, sărbătorită printr-un spectacol grandios la Palatul Parlamentului din București.
„Nouă ani din viața mea i-am petrecut în Corul Național de Cameră Madrigal, alături de maestrul Marin Constantin. Au fost ani care m-au format, nu doar ca muzician, ci și ca om. Acolo am învățat ce înseamnă disciplina, respectul, rigoarea și bucuria de a face parte dintr-o formație de cel mai înalt nivel artistic, în care fiecare dintre noi conta”, a mărturisit Ianțu pe conturile sale de social media.
Prezentatorul a subliniat că relațiile construite în acea perioadă sunt la fel de puternice și astăzi.
„Relația dintre noi a rămas la fel de puternică și astăzi. Ne leagă amintiri, turnee, emoții înainte de concerte și multe momente trăite intens împreună. Nu este doar nostalgie. Este o legătură reală, construită în timp, care s-a păstrat atât de frumos.”
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foto: Arhiva ELLE