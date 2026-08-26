Virgil Ianțu încheie colaborarea cu TVR după nouă ani. Ce se întâmplă cu emisiunea „Câștigă România!”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

După nouă ani la Televiziunea Română, Virgil Ianțu încheie colaborarea cu postul public. Prezentatorul a precizat însă că emisiunea Câștigă România! nu dispare, sugerând că emisiunea ar putea continua într-o altă formulă.

Virgil Ianțu pleacă de la TVR

Anunțul a fost făcut chiar de prezentator, care a vorbit despre rezultatele obținute de concursul de cultură generală și despre oamenii care au contribuit la dezvoltarea lui.

„Cei 9 ani de ‘Câștigă România!’ la TVR se încheie aici! A fost un drum lung și frumos. Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare”, a precizat Virgil Ianțu.

Producția realizată de Zucchero Media s-a bazat în principal pe conținut și pe relația construită în timp cu publicul. În lipsa unor bugete mari de promovare, emisiunea a reușit să rămână în grila TVR timp de nouă ani și să devină unul dintre formatele reprezentative ale postului.

Formatul românesc a fost preluat în Galicia

Virgil Ianțu a amintit și traseul internațional al emisiunii. „Câștigă România!” a primit o nominalizare din partea European Broadcasting Union, a obținut premii pe plan local și a fost adaptată pentru televiziunea din Galicia, Spania.

„Un format românesc care a trecut granițele. În toți acești ani, ‘Câștigă România!’ a fost nominalizat la EBU printre formatele importante din Europa și a primit premii în țară, reușind să se impună chiar în fața unor emisiuni consacrate. Iar astăzi, formatul este produs și difuzat în Galicia, Spania, ajuns deja la al treilea sezon”, a adăugat prezentatorul.

O parte importantă din mesajul său le-a fost dedicată concurenților și telespectatorilor. Moderatorul consideră că participanții au contribuit decisiv la identitatea fiecărei ediții și la longevitatea proiectului.

„Asta înseamnă că formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în toți acești ani, concurenților, oameni extraordinari, care au dat personalitate și emoție fiecărei ediții.”

Ce urmează pentru „Câștigă România!”

Despărțirea de TVR nu pare să însemne și dispariția definitivă a concursului. Virgil Ianțu nu a oferit informații despre locul sau formula în care acesta ar putea reveni, dar a transmis clar că povestea sa nu s-a terminat.

„Mulțumesc. Și, în mod special, celor care au susținut emisiunea de-a lungul timpului. Le mulțumesc oamenilor din echipa de producție și documentare, celor care au pus suflet în ceea ce au făcut și au muncit cu bucurie, indiferent cât de mare a fost efortul. ‘Câștigă România!’ nu dispare! Doar încheie un capitol frumos. Iar eu… merg mai departe. Vă mulțumesc!”, a concluzionat Virgil Ianțu.

Virgil Ianțu, imagine de colecție

Evenimentul care a readus artistul pe scena Madrigal a fost aniversarea a 63 de ani de existență a corului, sărbătorită printr-un spectacol grandios la Palatul Parlamentului din București.

„Nouă ani din viața mea i-am petrecut în Corul Național de Cameră Madrigal, alături de maestrul Marin Constantin. Au fost ani care m-au format, nu doar ca muzician, ci și ca om. Acolo am învățat ce înseamnă disciplina, respectul, rigoarea și bucuria de a face parte dintr-o formație de cel mai înalt nivel artistic, în care fiecare dintre noi conta”, a mărturisit Ianțu pe conturile sale de social media.

Prezentatorul a subliniat că relațiile construite în acea perioadă sunt la fel de puternice și astăzi.

„Relația dintre noi a rămas la fel de puternică și astăzi. Ne leagă amintiri, turnee, emoții înainte de concerte și multe momente trăite intens împreună. Nu este doar nostalgie. Este o legătură reală, construită în timp, care s-a păstrat atât de frumos.”

Citește și:

Brad Pitt îi cere Angelinei Jolie să-și dezvăluie veniturile. Disputa dintre foștii soți continuă în instanță

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro