Virgil Ianțu, imagine de colecție din perioada în care activa în cadrul Corului Național de Cameră Madrigal: „Acolo am învățat ce înseamnă disciplina”

Virgil Ianțu a făcut recent o călătorie emoționantă în timp, rememorând perioada în care a făcut parte din Corul Național de Cameră Madrigal, una dintre cele mai prestigioase formații corale din România. În ultimele zile,prezentatorul TV a împărtășit cu publicul câteva fotografii în care apare alături de foștii săi colegi, subliniind legătura strânsă care s-a păstrat de-a lungul anilor.

Virgil Ianțu, imagine de colecție

Evenimentul care a readus artistul pe scena Madrigal a fost aniversarea a 63 de ani de existență a corului, sărbătorită printr-un spectacol grandios la Palatul Parlamentului din București.

„Nouă ani din viața mea i-am petrecut în Corul Național de Cameră Madrigal, alături de maestrul Marin Constantin. Au fost ani care m-au format, nu doar ca muzician, ci și ca om. Acolo am învățat ce înseamnă disciplina, respectul, rigoarea și bucuria de a face parte dintr-o formație de cel mai înalt nivel artistic, în care fiecare dintre noi conta”, a mărturisit Ianțu pe conturile sale de social media.

Prezentatorul a subliniat că relațiile construite în acea perioadă sunt la fel de puternice și astăzi.

„Relația dintre noi a rămas la fel de puternică și astăzi. Ne leagă amintiri, turnee, emoții înainte de concerte și multe momente trăite intens împreună. Nu este doar nostalgie. Este o legătură reală, construită în timp, care s-a păstrat atât de frumos.”

Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale

Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, s-a orientat către o școală de renume de management în domeniul hotelier. Tânăra își continuă parcursul educațional la Les Roches Global Hospitality Education, o școală de turism, servicii hoteliere și organizare de evenimente. Prezentatorul TV a oferit detalii despre ocupația fiicei sale și despre perioada ei de studenție.

„Vorbeam cu ea și a ajuns la spălat de vase. Spăla sute de vase, ea mi-a zis. ‘Tati, nu știi cât de greu e, dar mi-a făcut plăcere că mi-am dat seama că fac un lucru bun.’ Acesta este mare lucru, pentru că exista riscul să zică: ‘nu mai stau, aici e de muncă, vreau să vin înapoi sau dați-mă la altceva. Ce e asta, fac management, dar eu spăl vase?’. Putea să vină să zică treaba asta. E foarte bine, e pusă de la munca de jos, învață să fie cea mai bună cameristă, face paturi, wc-uri și așa mai departe, învață să fie cel mai bun recepționer, cel mai bun chef bucătar, somelier, manager de restaurant, chelner și management la cel mai înalt nivel”, a mărturisit Virgil Ianțu în cadrul podcast-ului moderat de Teo Trandafir.

Virgil Ianțu a vorbit deschis despre relația cu fiica sa, Jasmina. Prezentatorul TV a oferit o perspectivă profundă și emoționantă asupra rolului său de tată, dar și asupra modului în care el și partenera sa, Roxana Alexandru, au construit un model sănătos de familie pentru fiica lor.

Virgil Ianțu a mărturisit că mediul în care a crescut Jasmina a contribuit semnificativ la formarea personalității ei, în special în ceea ce privește relațiile și așteptările față de partenerii de cuplu.

„Ceea ce a văzut ea în relația mea cu mama ei, cu prietenii noștri, cu prietenele noastre a făcut-o să fie pretențioasă. Chiar vorbeam zilele trecute și a zis: Da, sunt pretențioasă, dar sunt normale, sănătoase de la partenerii mei. Și m-am uitat așa la Roxana și am avut un moment în care am spus că am făcut amândoi bine. Noi, părinții, suntem primele modele și energia pe care o emani în casă se așează pe sufletul copilului și în mintea lui. E rolul tău să îi asiguri un mediu armonios, cu toate micile disonanțe. Important e să vadă respectul”, a spus Virgil Ianțu în cadrul podcastului moderat de Sore.

