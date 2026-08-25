Violeta Bănică s-a întors în Statele Unite pentru încă un an de facultate: „E mereu puțin ireal să plec de acasă”

Violeta Bănică a plecat din nou peste Ocean pentru a-și continua studiile. În timpul zborului direct de la București la New York, tânăra a avut parte și de o experiență specială.

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  de  ELLE.ro
Violeta Bănică
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Violeta Bănică a revenit în Statele Unite, unde își va continua studiile universitare pentru încă un an. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini surprinse în avion, în timpul călătoriei de la București spre New York.

Violeta Bănică, înapoi la facultatea din SUA

Plecarea de acasă a venit cu emoții pentru tânără, chiar dacă viața de studentă din Statele Unite nu mai reprezintă o experiență complet nouă. Violeta a mărturisit că momentul în care își lasă familia în urmă și traversează din nou Oceanul Atlantic continuă să i se pară greu de realizat.

„Înapoi în SUA pentru încă un an de facultate. E mereu puțin ireal să plec de acasă și să traversez din nou oceanul. Zbor direct din București la New York, mă instalez confortabil pentru următoarele 9 ore și, cumva, ajung și în cockpit alături de cel mai simpatic echipaj”, a scris Violeta Bănică în dreptul imaginilor publicate.

Violeta Bănică, manifest artistic impresionant

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a încheiat primul an de facultate în Statele Unite printr-un proiect artistic care a atras imediat atenția în mediul online. Tânăra, studentă la prestigioasa Universitate Cornell, a publicat imagini cu instalația sa intitulată „Republica, Destrămată” („The Republic, Undone”), o lucrare încărcată de simboluri și mesaje despre identitate, libertate și dezamăgire socială.

Aflată la studii în cadrul College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, Violeta Bănică a ales să combine pasiunea pentru fashion law cu exprimarea artistică într-un proiect vizual intens și personal.

Instalația realizată de ea este construită din pânză de in și vopsea și ocupă un spațiu amplu de galerie. Materialul coboară din tavan și se întinde pe podea, iar pe el este imprimat textul original al Constituției Statelor Unite, inclusiv celebra formulare „We the People” („Noi, Poporul”).

Peste textul constituțional, tânăra a adăugat urme de palme, pete de culoare roșie și neagră, dar și mesaje puternice precum „MISINFORMATION” („Dezinformare”) și întrebarea „WHO IS WE?” („Cine suntem noi?”).

În instalație apar și pagini de ziar suspendate, pe care este scris mesajul: „IS THIS THE AMERICAN DREAM?” („Acesta este Visul American?”).

Manifest despre înstrăinare și libertatea de exprimare

Pe lângă componenta vizuală, expoziția include și un text-manifest semnat de Ana Violeta Bănică, în care tânăra vorbește despre experiența mutării din România în Statele Unite și despre sentimentul de alienare pe care l-a resimțit.

„Am ajuns la această instituție știind că acesta nu este pământul meu. Nimeni nu traversează un ocean sub iluzia proprietății. Se ajunge ca străin, poate ca oaspete (…) Greșeala mea nu a fost că am ajuns, ci că am confundat sosirea cu primirea deschisă. Povara îmi aparține, pentru că alegerea a fost a mea; iar pe acest tărâm, trebuie să acceptăm noțiunea, aparent nouă, că democrația a devenit condiționată de statut, rasă și capital.”

În continuarea textului, Violeta Bănică vorbește despre temerile și deziluziile legate de societatea modernă și despre presiunea pe care o poate aduce libertatea de exprimare.

„Mi-e teamă că tu, cititorule, îmi vei înțelege îngrijorările. Mai mult decât consecințele faptului de a fi auzită și înțeleasă, pur și simplu mi-e teamă de tine. Mi-e teamă că voi fi, asemenea multora înaintea mea, trădată de promisiunea înșelătoare a libertății de exprimare. ‘Republica, Destrămată’ reprezintă astfel de temeri și durerile lente ale deziluziei și trădării. Cu astfel de aspirații, mi-am părăsit țara, familia, cultura și tot ceea ce am cunoscut vreodată (…) Singurul ei scop este să provoace reflecție, iar din reflecție, poate, o emoție.”

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Foto: Arhiva ELLE

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