Anisia Gafton a ales numele viitorului ei copil. Ce semnificație specială are: „Am trecut prin atâtea greutăți…”

Anisia Gafton va deveni mama unui băiețel și a ales numele pentru el.

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  de  ELLE.ro
Anisia Gafton
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Anisia Gafton a dezvăluit numele pe care l-a ales pentru fiul ei. Actrița este însărcinată cu primul ei copil și va deveni în curând mamă. 

Anisia Gafton, despre numele ales pentru băiețelul ei

Anisia Gafton a mărturisit că povestea numelui fiului ei are legătură cu o vacanță în care a fost recent alături de soțul ei, Serghei. Actrița și partenerul ei au cumpărat din acea călătorie o statuie cu Sfântul Mihail, care le-a adus câteva provocări la aeroport. Au tratat această întâmplare ca pe un semn și așa au decis ca pe fiul lor să îl cheme Mihail. 

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, la pus, la colantat. Și am zis: „Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihai.” Da, Mihail, nu Mihai, Mihail. Care să se potrivească acolo. Și acum ne gândim și la alt nume, la al doilea nume și poate la al treilea”, a spus Anisia Gafton în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV. 

Actrița a explicat și de ce nu îl dorește să îl cheme ca pe tatăl ei, și anume Napoleon. 

„Nu pot să-i pun numele Napoleon. Și tatăl meu a zis: „Măi, da să-i pui numele meu, Napoleon.” Pe el așa îl cheamă. Măi, nu se potrivește cu Dîmul ăsta. Da, da, și Napoleon Dîm nu dădea. Nu dădea.”

Anisia Gafton, dezvăluiri despre sarcină

Anisia Gafton, care mai are foarte puțin până când va naște primul ei copil, spune că starea ei este una foarte bună. Actrița se simte energică și se bucură din plin de fiecare moment pe care îl trăiește în sarcină. 

„Eu am o stare foarte bună. Sunt bine, mai ales că burtica e finuță, nu e mare. Toată lumea mi-a zis, chiar și din online și chiar când m-am întâlnit: „Anisia, cum de ai burta ca de patru-cinci luni?”. Pur și simplu așa s-a nimerit. Nici nu am exagerat cu mâncarea, doar că nu că nu am vrut, pur și simplu nu am avut pofte din astea. Am o energie foarte, foarte bună. Merg mai legănat, mai cu grijă. În rest, sunt foarte, foarte ok”, a declarat Anisia Gafton pentru Spynews.ro.

Anisia Gafton urmează să nască la începutul lunii octombrie. Actrița își dorește să nască natural, însă, în cazul apariției unor complicații, va opta pentru o operație de cezariană. 

„În octombrie urmează să nasc, între 1 și 14, cam așa. Deocamdată nu am emoții, dar cu siguranță când se apropie evenimentul voi avea, îți dai seama. Acum nu, așa că eu mă bucur în continuare de sarcină, că mai am și hormoni din ăștia de fericire. Am hormoni de afecțiune și sunt bine. Când se apropie, probabil că o să am emoții. Oricum, cred că mai panicat ca mine este Serghei. Natural vreau să nasc, dacă se poate. Momentan totul în regulă, dar nu se știe niciodată, dacă ai vreo complicație. Dacă nu sunt niciun fel de complicații, totul e bine, natural voi naște.”

Actrița a dezvăluit și motivul pentru care nu și-ar dori ca soțul ei, Serghei, să asiste la nașterea copilului lor. 

„Măi nu, nu știu dacă Serghei va asista la naștere. Eu nu i-aș recomanda. Personal, eu nu recomand să asiste bărbații la naștere, că cred că toți leșină. Chiar dacă se dau ei: „Mamă, putem, sigur, ce e așa greu”, eu cred că ar trebui să stea să joace Candy Crush.”

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Foto: Arhiva ELLE

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