Anisia Gafton, în luna a opta de sarcină. Cum arată actrița cu puțin timp înainte să devină mamă pentru prima dată

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Anisia Gafton se apropie cu pași repezi de momentul în care va deveni mamă pentru prima dată. Actrița se află deja în luna a opta de sarcină și a publicat recent pe rețelele de socializare câteva fotografii realizate în oglindă. Imaginile au atras imediat atenția urmăritorilor, mulți dintre ei fiind surprinși de faptul că burtica vedetei este încă discretă.

Anisia Gafton este însărcinată în 8 luni

Pentru fotografii, Anisia Gafton a ales o ținută relaxată, formată din pantaloni scurți verzi și un top cu imprimeu animal print. „8 luni”, a scris Anisia Gafton pe rețelele sociale, dezvăluind astfel în ce etapă a sarcinii se află. Postarea a strâns rapid numeroase reacții. Admiratorii săi i-au transmis complimente și au remarcat cât de puțin i s-a modificat silueta, în ciuda faptului că se apropie de finalul sarcinii.

„Eu am burta mai mare decât a ta și nu sunt însărcinată”, „Eu la 8 luni mă întreba lumea dacă sigur am doar un bebe. Aveam o burta…..abia urcam scările”, „Cam mică burtica de 8 luni”, „Ești foarte frumoasă”, „Nu-mi vine să cred ce repede au trecut 8 luni”, sunt câteva dintre comentariile publicate de urmăritori.

Anisia Gafton și partenerul său, Florin Serghei, așteaptă un băiețel. Actrița a dezvăluit anterior că și-a dorit încă de la început să devină mamă de băiat, iar vestea că va avea un fiu a bucurat-o enorm.

Anisia Gafton și soțul ei, Florin Serghei, traversează o perioadă plină de emoții. Amândoi sunt bucuroși de faptul că vor avea un băiețel împreună.

„Da, oricum eu îmi doream băiețel, era bine și fată, dar da, îmi doream băiețel și parcă spre final mi-am dat eu seama așa că e băiat, că dădea din piciorușe, zici că era fotbalist. E un sentiment foarte plăcut, e ceva nou, e o bucurie pe care n-am mai simțit-o până acum. E ceva foarte frumos, trebuie să treci prin asta ca să-ți dai seama ce fel de sentiment este. La fel și Serghei își dorea și fetiță și băiețel, dar spre final a zis și el că sigur e băiețel. Nu conta oricum, e bine și fetiță și băiețel. Încă nu ne-am gândit la nume, acum suntem în cercetare”, a spus Anisia Gafton pentru spynews.ro.

Cum se înțelege Anisia Gafton cu socrii

Într-un interviu exclusiv, Anisia Gafton a vorbit deschis despre relația pe care o are cu părinții soțului ei, Florin Serghei, dar și despre cum a fost primită vestea marii minuni în ambele familii. Contrar clișeelor clasice despre neînțelegerile dintre noră și soacră, actrița a punctat că dinamica cu socrii ei este una extrem de caldă și relaxată. Vedeta a explicat, în stilul său caracteristic și plin de umor, că relația lor este departe de a fi un scenariu dramatic de film, totul bazându-se pe respect reciproc și armonie.

„Mă înțeleg foarte bine cu ei și chiar avem o relație relaxată. Cu soacra mea mă înțeleg atât de bine, încât încă nu i-am dat motive. (râde) Nu avem relația aceea ‘de film’, cu tensiuni și replici dramatice. Sunt oameni calzi și mă bucur că avem o relație naturală și relaxată. Cred că, atunci când există respect și umor, totul vine natural”, a spus Anisia Gafton pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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