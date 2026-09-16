Ești fan Asia Express? Iată cum poți participa la filmările următorului sezon alături de echipele concurente

Asia Express le oferă fanilor șansa de a trece din fața televizorului direct în mijlocul aventurii. Iată ce au de făcut.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Asia Express sezonul 9 (5)
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Un fan Asia Express poate ajunge în culisele filmărilor noului sezon

Asia Express le oferă telespectatorilor șansa de a trece din fața televizorului direct în mijlocul aventurii. Prin concursul „Viză de Asia”, unul dintre fanii show-ului poate câștiga marele premiu: acces în culisele primei etape de filmări a următorului sezon Asia Express.

Nouă perechi de vedete au pornit anul acesta pe Drumul Mătăsii, însă aventura poate continua, în sezonul următor, și pentru unul dintre cei care urmăresc competiția de acasă. Pentru prima dată, distanța dintre telespectator și ceea ce se întâmplă în spatele camerelor poate deveni mult mai mică: câștigătorul marelui premiu va avea ocazia să descopere din interior cum se desfășoară filmările unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de aventură din România.

Pentru a intra în cursa pentru „Viză de Asia”, fanii trebuie să urmărească edițiile Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzate duminica, de la ora 20:00, și de luni până miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, iar apoi să răspundă corect întrebărilor din formularul disponibil pe pagina dedicată concursului, https://vizadeasia.a1.ro/.

Întrebările sunt inspirate din ceea ce se întâmplă în edițiile difuzate, astfel că atenția la misiuni, aventurile concurenților și detaliile de pe traseu îi pot aduce pe telespectatori mai aproape de premiu. În formular, participanții trebuie să răspundă și la întrebarea „De ce vrei să mergi la filmările Asia Express?”.

Pe lângă marele premiu, concursul aduce și premii de luni până joi, la Super Neatza cu Răzvan și Dani. Fanii pot câștiga un rucsac personalizat cu propriul nume Asia Express, dar şi abonamente AntenaPLAY pentru un an de zile.

Miza cea mare rămâne însă o experiență pe care orice fan al show-ului și-ar dori să o trăiască: să vadă Asia Express dincolo de ceea ce ajunge pe micul ecran și să fie prezent în culisele primei etape de filmări a următorului sezon.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri din culisele noului sezon

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Mai mult decât atât, producătoarea a dezvăluit că una dintre echipele care participă în acest sezon trebuia să se numere printre concurenții de anul trecut, însă acest lucru nu s-a putut din cauza unei accidentări. Este vorba despre Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gâlcă.

„S-a întâmplat chiar în primul sezon, unde s-a îmbolnăvit una din perechi, iar perechea care a câștigat până la urmă sezonul a fost adusă pe ultima sută de metri. Este vorba despre Raluk și Ana Baniciu. S-a mai întâmplat și în alte sezoane ca o echipă să nu poată să vină în ultimul moment, chiar o echipă care a venit anul ăsta: Valerie Lungu și Alex. Ei trebuiau să vină și anul trecut și Alex a avut un accident la schi și nu s-a mai putut. Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri, dar trebuie să le rezolvăm întotdeauna. Avem niște rezerve”, a spus Mona Segall pentru Libertatea.

Producătoarea a vorbit și despre modul în care se aleg echipele care participă în fiecare an la Asia Express.

„Sunt concurenți care sunt persoane cunoscute, VIP-uri și ei sunt aleși de o echipă mai mare, ei sunt căutați și aleși. Cei care se ocupă de casting, Dan Haiduc cu Cătălin Prini, se întâlnesc cu fiecare pereche în parte, se întâlnesc cu zeci de perechi până să-i alegem și stau ore și ore, și ore. Stau de vorbă, văd care este chimia, văd care este relația de cuplu, care este energia și în funcție de asta povestim cu toții și alegem”, a explicat ea pentru sursa citată.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Sezonul 9 aduce la start un mix foarte interesant de vedete. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care pornesc pe urmele negustorilor de altădată.

Fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi primit de la Irina Fodor, concurenții vor depinde din nou de propria ingeniozitate și de bunătatea localnicilor pentru transport, cazare și mâncare. Vor alerga, vor face autostopul, vor negocia fără să vorbească aceeași limbă cu oamenii pe care îi întâlnesc și își vor testa limitele fizice și psihice într-o cursă al cărei punct final este Perla din Shanghai.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

Replica acestuia poate fi interpretată atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din emisiunea de la Antena 1.

Citește și:
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Kim Kardashian, despăgubită la aproape 10 ani de la jaful din Paris. Ce sumă neașteptată a primit vedeta
People
Kim Kardashian, despăgubită la aproape 10 ani de la jaful din Paris. Ce sumă neașteptată a primit vedeta
Maluma a devenit tată pentru a doua oară. Artistul a dezvăluit numele băiețelului său
People
Maluma a devenit tată pentru a doua oară. Artistul a dezvăluit numele băiețelului său
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles despre fostul ei soț, CRBL? Ce a transmis coregrafa: "Când în sfârșit primești fapte"
People
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles despre fostul ei soț, CRBL? Ce a transmis coregrafa: "Când în sfârșit primești fapte"
Anisia Gafton, emoții înainte de naștere. Actrița va deveni mamă pentru prima dată: "Îmi e foarte greu"
People
Anisia Gafton, emoții înainte de naștere. Actrița va deveni mamă pentru prima dată: "Îmi e foarte greu"
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski se despart după nouă ani de căsnicie. Primele declarații ale celor doi
People
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski se despart după nouă ani de căsnicie. Primele declarații ale celor doi
Cum se pregătește Corina Caragea înainte de a apărea în fața telespectatorilor: "Uneori mai veselă, uneori mai somnoroasă"
People
Cum se pregătește Corina Caragea înainte de a apărea în fața telespectatorilor: "Uneori mai veselă, uneori mai somnoroasă"
Publicitate
Adela Popescu a revenit în actorie:„Copiii nu sunt învățați cu mine să plec atât de mult”.Ce decizie a luat Radu Vâlcan
Adela Popescu a revenit în actorie:„Copiii nu sunt învățați cu mine să plec atât de mult”.Ce decizie a luat Radu Vâlcan
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Vali Bărbulescu va deveni tată pentru prima dată, la 50 de ani. Anunțul făcut de DJ: "Cel mai frumos cadou posibil"
Vali Bărbulescu va deveni tată pentru prima dată, la 50 de ani. Anunțul făcut de DJ: "Cel mai frumos cadou posibil"
People

Vali Bărbulescu a avut parte de o aniversare cu totul specială. La împlinirea vârstei de 50 de ani, DJ-ul a dezvăluit că el și soția sa, Maria Andreea, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

+ Mai multe
Ce se întâmplă cu emisiunea Apropo TV, după ce a fost scoasă din grila PRO TV. Anunțul neașteptat făcut de prezentatorul Andi Moisescu
Ce se întâmplă cu emisiunea Apropo TV, după ce a fost scoasă din grila PRO TV. Anunțul neașteptat făcut de prezentatorul Andi Moisescu
People

În primăvara acestui an au apărut primele știri cu privire la scoaterea din grila de programe PRO TV a emisiunii "Apropo TV", realizată de Andi Moisescu. Ce anunț a făcut acum prezentatorul.

+ Mai multe
Prințul Archie și Prințesa Lilibet, retrași de la școală după doar două zile. Motivul deciziei luate de Prințul Harry și Meghan Markle
Prințul Archie și Prințesa Lilibet, retrași de la școală după doar două zile. Motivul deciziei luate de Prințul Harry și Meghan Markle
People

Prințul Archie și Prințesa Lilibet au fost retrași de la noua lor școală după doar două zile. Prințul Harry și Meghan Markle au luat această decizie la recomandarea echipei de securitate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC