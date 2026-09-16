Ești fan Asia Express? Iată cum poți participa la filmările următorului sezon alături de echipele concurente

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Un fan Asia Express poate ajunge în culisele filmărilor noului sezon

Asia Express le oferă telespectatorilor șansa de a trece din fața televizorului direct în mijlocul aventurii. Prin concursul „Viză de Asia”, unul dintre fanii show-ului poate câștiga marele premiu: acces în culisele primei etape de filmări a următorului sezon Asia Express.

Nouă perechi de vedete au pornit anul acesta pe Drumul Mătăsii, însă aventura poate continua, în sezonul următor, și pentru unul dintre cei care urmăresc competiția de acasă. Pentru prima dată, distanța dintre telespectator și ceea ce se întâmplă în spatele camerelor poate deveni mult mai mică: câștigătorul marelui premiu va avea ocazia să descopere din interior cum se desfășoară filmările unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de aventură din România.

Pentru a intra în cursa pentru „Viză de Asia”, fanii trebuie să urmărească edițiile Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzate duminica, de la ora 20:00, și de luni până miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, iar apoi să răspundă corect întrebărilor din formularul disponibil pe pagina dedicată concursului, https://vizadeasia.a1.ro/.

Întrebările sunt inspirate din ceea ce se întâmplă în edițiile difuzate, astfel că atenția la misiuni, aventurile concurenților și detaliile de pe traseu îi pot aduce pe telespectatori mai aproape de premiu. În formular, participanții trebuie să răspundă și la întrebarea „De ce vrei să mergi la filmările Asia Express?”.

Pe lângă marele premiu, concursul aduce și premii de luni până joi, la Super Neatza cu Răzvan și Dani. Fanii pot câștiga un rucsac personalizat cu propriul nume Asia Express, dar şi abonamente AntenaPLAY pentru un an de zile.

Miza cea mare rămâne însă o experiență pe care orice fan al show-ului și-ar dori să o trăiască: să vadă Asia Express dincolo de ceea ce ajunge pe micul ecran și să fie prezent în culisele primei etape de filmări a următorului sezon.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri din culisele noului sezon

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Mai mult decât atât, producătoarea a dezvăluit că una dintre echipele care participă în acest sezon trebuia să se numere printre concurenții de anul trecut, însă acest lucru nu s-a putut din cauza unei accidentări. Este vorba despre Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gâlcă.

„S-a întâmplat chiar în primul sezon, unde s-a îmbolnăvit una din perechi, iar perechea care a câștigat până la urmă sezonul a fost adusă pe ultima sută de metri. Este vorba despre Raluk și Ana Baniciu. S-a mai întâmplat și în alte sezoane ca o echipă să nu poată să vină în ultimul moment, chiar o echipă care a venit anul ăsta: Valerie Lungu și Alex. Ei trebuiau să vină și anul trecut și Alex a avut un accident la schi și nu s-a mai putut. Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri, dar trebuie să le rezolvăm întotdeauna. Avem niște rezerve”, a spus Mona Segall pentru Libertatea.

Producătoarea a vorbit și despre modul în care se aleg echipele care participă în fiecare an la Asia Express.

„Sunt concurenți care sunt persoane cunoscute, VIP-uri și ei sunt aleși de o echipă mai mare, ei sunt căutați și aleși. Cei care se ocupă de casting, Dan Haiduc cu Cătălin Prini, se întâlnesc cu fiecare pereche în parte, se întâlnesc cu zeci de perechi până să-i alegem și stau ore și ore, și ore. Stau de vorbă, văd care este chimia, văd care este relația de cuplu, care este energia și în funcție de asta povestim cu toții și alegem”, a explicat ea pentru sursa citată.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Sezonul 9 aduce la start un mix foarte interesant de vedete. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care pornesc pe urmele negustorilor de altădată.

Fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi primit de la Irina Fodor, concurenții vor depinde din nou de propria ingeniozitate și de bunătatea localnicilor pentru transport, cazare și mâncare. Vor alerga, vor face autostopul, vor negocia fără să vorbească aceeași limbă cu oamenii pe care îi întâlnesc și își vor testa limitele fizice și psihice într-o cursă al cărei punct final este Perla din Shanghai.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

Replica acestuia poate fi interpretată atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din emisiunea de la Antena 1.

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Foto: PR

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