Vali Bărbulescu va deveni tată pentru prima dată, la 50 de ani. Anunțul făcut de DJ: „Cel mai frumos cadou posibil”

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Vali Bărbulescu traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Chiar în ziua în care a împlinit 50 de ani, DJ-ul a anunțat că el și soția sa, Maria Andreea Vârlan Bărbulescu, așteaptă primul lor copil.

Vali Bărbulescu va deveni tată

Aniversarea din 15 septembrie 2026 a căpătat astfel o semnificație aparte pentru Vali Bărbulescu. Artistul a împărtășit vestea în mediul online, unde a vorbit despre noua etapă pe care urmează să o înceapă alături de soția sa.

„Astăzi împlinesc 50 de ani și nu este alt moment mai potrivit decât acesta pentru a-mi arăta recunoștința deplină pentru anii de până acum și entuziasmul pentru cei de acum înainte. Intru, alături de soția mea, într-o etapă a vieții pe care mi-am dorit-o mereu: aceea de părinți! Am, practic, cel mai frumos cadou posibil pentru această aniversare! Vă iubesc infinit, M&M!”, a transmis Vali Bărbulescu în mediul online.

Maria Andreea anunțase deja sarcina pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, alegând ziua numelui său pentru a le dezvălui urmăritorilor că va deveni mamă. Cântăreața a asociat momentul și cu piesa „I’ll Be Waiting for You”, explicând legătura emoțională pe care aceasta o are cu mama sa și cu muzica trupei ABBA.

„Astăzi, de ziua mea de nume, sub binecuvântarea Maicii Domnului, al cărei nume îl port, vreau să împărtășesc cu voi cea mai frumoasă veste din viața mea: aceea că voi fi mamă. E ceva magic, ceva unic, un sentiment pe care nu mi-l închipuiam atât de profund și puternic. De-abia acum mă pot numi Reina cu adevărat. ‘I’ll Be Waiting for You’ — piesa aleasă nu întâmplător, ci pentru că poartă cu ea iubirea pe care mama mea mi-a transmis-o prin muzica ABBA. Iar acum, pentru prima dată, aceeași iubire va deveni parte din povestea noastră ca părinți”, a scris soția lui Vali Bărbulescu în mediul online.

Detalii despre relația de cuplu

Vali Bărbulescu și Maria Andreea formează un cuplu și în viața personală, și în unele dintre proiectele profesionale, cei doi fiind implicați împreună în organizarea unor evenimente și petreceri pe litoral. În 2023 și-au oficializat relația: cununia civilă a avut loc în aprilie, iar ceremonia religioasă a urmat în luna iulie.

În trecut, DJ-ul a vorbit public despre relația lor și despre calitățile care l-au făcut să se îndrăgostească de Maria. După ce a cerut-o în căsătorie, acesta îi dedica un mesaj emoționant.

„A apărut în viața mea Maria, o femeie ce m-a copleșit din prima clipă cu bunătatea ei. Un suflet pur cu o empatie despre care nu știam că poate exista. Un om care mi-a oferit necondiționat iubire, încredere, înțelegere și suport în orice. Gestul meu de a o cere în căsătorie nu poate compensa acum ce ea mi-a oferit deja, însă am la dispoziție restul vieții mele pentru asta… Te iubesc, Maria!”, transmitea atunci Vali Bărbulescu.

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foto: Instagram

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