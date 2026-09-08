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Înainte să acționezi sub impuls și să-ți cumperi o cutie cu vopsea, trebuie să știi câteva lucruri despre vopsitul părului acasă. De exemplu, culoarea pe care o vezi pe cutie nu este întotdeauna cea pe care o vei obține pe păr. Iar când vine vorba de ingrediente, vei fi surprinsă ce pot conține aceste produse. Experții îți spun care sunt cele mai mari greșeli pe care le poți face atunci când îți vopsești părul acasă:

Alegerea culorii după imaginea de pe cutie

Primul pas în adoptarea unui nou look este alegerea culorii pe care vrei să o aibă părul tău. Trebuie să fii conștientă, însă, că nuanța pe care o vezi pe cutie nu va reprezenta rezultatul final. Experții spun că, deși am pune aceeași vopsea pe trei persoane cu aceeași culoare a părului, vom observa că rezultatul va fi ușor diferit pentru fiecare dintre ele, ceea ce înseamnă că vopseaua acționează în funcție de tipul de păr pe care îl avem. De asemenea, nu te orienta după mostrele de păr expuse în catalog, deoarece ele arată culoarea obținută în urma aplicării vopselei pe păr alb.

Aplicarea greșită a produsului

Există câteva lucruri care pot merge foarte rău atunci când aplici vopseaua pe șuvițele de păr. De multe ori, când femeile încearcă să-și aplice vopseaua acasă, au tendința de a începe cu părul din față, care este cel mai accesibil. Problema cu această tehnică este aceea că părul care este la șapte cm în jurul feței procesează diferit culoarea față de restul părului. De multe ori, va absorbi o culoare mai închisă în jurul feței, așa că asigură-te că nu începi cu această parte.

O altă greșeală pe care femeile o fac în această privință este aplicarea culorii în tot capul, și nu doar la rădăcini. Dacă aplici vopseaua pe toată lungimea părului de fiecare dată, ai putea ajunge la o culoare opacă, ce nu pare deloc naturală. Experții spun că este indicat să aplici vopsea doar la rădăcini, dacă ai părul deja vopsit.

Nerespectarea timpului de menținere a vopselii

Dacă îndepărtezi vopseaua prea repede, este foarte probabil ca vopseaua să nu se fi procesat. Anumite linii de culoare sunt progresive, deci cu cât lași vopseaua mai mult, s-ar putea închide, un efect pe care, probabil, nu ți-l dorești. De asemenea, un timp îndelungat de păstrare a vopselei poate avea un rezultat nedorit asupra părului, acesta devenind mai aspru și mai uscat.

Încercarea de a-i deschide nuanța

Obținerea unei culori foarte deschise având un păr natural închis, poate fi periculos chiar și la salon, dacă procesul este completat de un hairstylist nepregătit. Așa că cea mai mare greșeală pe care o poți face este să vrei să ajungi de la șaten închis la blond îndeplinind acest proces de una singură. Dacă ești hotărâtă să faci totuși acest pas, apelează la un profesionist.

Încercarea de a-i închide nuanța

Aplicarea culorii pe părul blond poate fi dificil, deoarece părul decolorat devine foarte fragil. Ceea ce înseamnă că nu va răspunde în același fel ca părul natural. Astfel, experții ne dau cel mai bun sfat în legătură cu acest aspect – consultarea unui specialist.

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Foto: Arhiva ELLE

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