Ramona Olaru, pas important în carieră. În ce proiect este implicată vedeta: „Mi se pare fascinant”

Ramona Olaru, prezentatoarea rubricii meteo de la "Neatza cu Răzvan și Dani", a vorbit recent despre cel mai recent proiect profesional în care este implicată și pe care abia așteaptă să îl arate publicului.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Ramona Olaru
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Ramona Olaru a vorbit recent despre un proiect profesional în care este încântată și pe care abia așteaptă să îl vadă și publicul care o urmărește cu drag și interes. 

Ramona Olaru va apărea într-un film

De ceva timp, Ramona Olaru urmează cursurile unei școli de actorie și este foarte încântată să își dezvolte și această latură artistică. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit că în prezent filmează pentru o comedie, unde va avea un rol principal. Vedeta este mândră de noua latură pe care și-o descoperă cu ajutorul actoriei și e determină să exploreze și mai mult acest domeniu. 

„O să joc într-un film. Filmăm într-un film, o comedie românească, evident, și o să fiu protagonista acesteia. Să știi că nu sunt nici rea, nici bună. Sunt o persoană care se aseamănă foarte mult cu mine, pentru că trebuie să fac glume din multe situații. Deci o să fie amuzant, o să fiu eu, în mare parte. Mie mi-a plăcut dintotdeauna partea asta. Am fost conștientă că nu pot să o accesez dacă nu învăț niște lucruri înainte. Mi se pare fascinant și e o diferență. E o diferență pentru că la televizor trebuie să stau numai cu ochii în cameră, iar când filmezi pentru un film sau o parte dintr-un proiect de genul, nu trebuie să stau deloc cu ochii pe cameră sau în cameră. La cursuri am făcut treaba asta de foarte multe ori, dar profesorii au fost atât de buni încât am înțeles cum stau lucrurile și acum pot să fac diferența între televiziune și, iată, filmări pentru un film”, a spus Ramona Olaru pentru spynews.ro

Ce spune Ramona Olaru despre posibilitatea de a renunța la televiziune

Cu toate că acum este preocupată de lumea actoriei, Ramona Olaru nu își propune să renunțe la televiziune. 

„Să renunț la televiziune de tot? Niciodată. Niciodată. Poate când voi avea 60 de ani și vor avea ăștia nevoie de un rol de mamaie într-un film și eu nu mai pot să fiu aia sexy de la Neatza, deși o să fiu și atunci… da. Până atunci, nu. Bineînțeles, suntem frumoase la toate vârstele, nu zic nu, dar știi cum e, la fiecare vârstă te adaptezi la un anumit domeniu sau la o anumită activitate”, a adăugat Ramona Olaru pentru sursa citată.

Ramona Olaru, declarații oneste despre viața ei

Ramona Olaru este prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, deține un brand de haine, este implicată în numeroase proiecte, iar pe lângă toate acestea mai face cursuri de actorie. Adoră să călătorească și foarte mulți sunt curioși să afle cum face față vedeta programului aglomerat din viața ei, așa că recent a dezvăluit o parte dintre secretele care o ajută să își poată onora toate responsabilitățile. 

„Echilibru, perseverență, seriozitate, punctualitate – acestea sunt lucrurile care mă caracterizează în ultimii ani! Nu am fost așa mereu, dar când am descoperit acest ritm de viață, mi-am dat seama că era bine să îl am mai din timp! Sunt foarte bine organizată. Nu dorm niciodată mai târziu de ora 22.00, iar singura zi în care îmi permit să stau până mai târziu este vinerea. Nu vreau să devin un robot, iar prin această seară mai rup rutina”, a spus Ramona Olaru pentru tvmania.ro

Citește și:
Ce părere are Smiley despre plecarea Irinei Rimes din juriul emisiunii Vocea României: „Ne înțelegem bine, vă dați seama, de atâția ani… Dar…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor a început liceul. Ce profil a ales Diana și cum se pregătesc părinții pentru noua etapă
People
Fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor a început liceul. Ce profil a ales Diana și cum se pregătesc părinții pentru noua etapă
Kim Kardashian și Kanye West, reuniți pentru un moment important din viața fiicei lor, North West
People
Kim Kardashian și Kanye West, reuniți pentru un moment important din viața fiicei lor, North West
De ce a ales Alina Pușcău să urmeze tratamentul împotriva cancerului în America și nu în România: "Sunt foarte revoltată"
People
De ce a ales Alina Pușcău să urmeze tratamentul împotriva cancerului în America și nu în România: "Sunt foarte revoltată"
Ciara este însărcinată cu al cincilea copil. Artista și soțul ei, Russell Wilson au făcut marele anunț
People
Ciara este însărcinată cu al cincilea copil. Artista și soțul ei, Russell Wilson au făcut marele anunț
Ruxandra Ion pregătește un nou serial original pentru Antena 1. Ce a mărturisit producătoarea: "Cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum"
People
Ruxandra Ion pregătește un nou serial original pentru Antena 1. Ce a mărturisit producătoarea: "Cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum"
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, vor deveni părinți. Cum au anunțat marea veste
People
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, vor deveni părinți. Cum au anunțat marea veste
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară. Cum a fost fotografiată alături de partenerul ei și bebelușul lor
Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară. Cum a fost fotografiată alături de partenerul ei și bebelușul lor
People

Natalie Portman traversează o perioadă specială în viața personală. Actrița a devenit mamă pentru a treia oară, după ce a adus pe lume, la Paris, primul său copil alături de partenerul ei, Tanguy Destable.

+ Mai multe
Theo Rose, răspuns tăios după ce a fost criticată pentru prezența ei la Vocea României: "Mi-am permis luxul să fiu cine sunt"
Theo Rose, răspuns tăios după ce a fost criticată pentru prezența ei la Vocea României: "Mi-am permis luxul să fiu cine sunt"
People

Theo Rose a vorbit într-o postare amplă publicată pe rețelele de socializare despre un mesaj primit recent, în care i s-a atras atenția că atitudinea ei de la emisiunea Vocea României nu ar fi una tocmai potrivită și adecvată show-ului.

+ Mai multe
Oase, dezvăluiri despre premiul pe care l-a câștigat alături de logodnica lui, Maria Pitică, la Power Couple: "E mult mai important titlul"
Oase, dezvăluiri despre premiul pe care l-a câștigat alături de logodnica lui, Maria Pitică, la Power Couple: "E mult mai important titlul"
People

Oase și logodnica lui, Maria Pitică, au fost câștigătorii celui de-al treilea sezon al emisiunii Power Couple de la Antena 1 și au obținut o sumă de bani fabuloasă în urma participării în competiție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC