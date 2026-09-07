Ramona Olaru, pas important în carieră. În ce proiect este implicată vedeta: „Mi se pare fascinant”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ramona Olaru a vorbit recent despre un proiect profesional în care este încântată și pe care abia așteaptă să îl vadă și publicul care o urmărește cu drag și interes.

Ramona Olaru va apărea într-un film

De ceva timp, Ramona Olaru urmează cursurile unei școli de actorie și este foarte încântată să își dezvolte și această latură artistică. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit că în prezent filmează pentru o comedie, unde va avea un rol principal. Vedeta este mândră de noua latură pe care și-o descoperă cu ajutorul actoriei și e determină să exploreze și mai mult acest domeniu.

„O să joc într-un film. Filmăm într-un film, o comedie românească, evident, și o să fiu protagonista acesteia. Să știi că nu sunt nici rea, nici bună. Sunt o persoană care se aseamănă foarte mult cu mine, pentru că trebuie să fac glume din multe situații. Deci o să fie amuzant, o să fiu eu, în mare parte. Mie mi-a plăcut dintotdeauna partea asta. Am fost conștientă că nu pot să o accesez dacă nu învăț niște lucruri înainte. Mi se pare fascinant și e o diferență. E o diferență pentru că la televizor trebuie să stau numai cu ochii în cameră, iar când filmezi pentru un film sau o parte dintr-un proiect de genul, nu trebuie să stau deloc cu ochii pe cameră sau în cameră. La cursuri am făcut treaba asta de foarte multe ori, dar profesorii au fost atât de buni încât am înțeles cum stau lucrurile și acum pot să fac diferența între televiziune și, iată, filmări pentru un film”, a spus Ramona Olaru pentru spynews.ro.

Ce spune Ramona Olaru despre posibilitatea de a renunța la televiziune

Cu toate că acum este preocupată de lumea actoriei, Ramona Olaru nu își propune să renunțe la televiziune.

„Să renunț la televiziune de tot? Niciodată. Niciodată. Poate când voi avea 60 de ani și vor avea ăștia nevoie de un rol de mamaie într-un film și eu nu mai pot să fiu aia sexy de la Neatza, deși o să fiu și atunci… da. Până atunci, nu. Bineînțeles, suntem frumoase la toate vârstele, nu zic nu, dar știi cum e, la fiecare vârstă te adaptezi la un anumit domeniu sau la o anumită activitate”, a adăugat Ramona Olaru pentru sursa citată.

Ramona Olaru, declarații oneste despre viața ei

Ramona Olaru este prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, deține un brand de haine, este implicată în numeroase proiecte, iar pe lângă toate acestea mai face cursuri de actorie. Adoră să călătorească și foarte mulți sunt curioși să afle cum face față vedeta programului aglomerat din viața ei, așa că recent a dezvăluit o parte dintre secretele care o ajută să își poată onora toate responsabilitățile.

„Echilibru, perseverență, seriozitate, punctualitate – acestea sunt lucrurile care mă caracterizează în ultimii ani! Nu am fost așa mereu, dar când am descoperit acest ritm de viață, mi-am dat seama că era bine să îl am mai din timp! Sunt foarte bine organizată. Nu dorm niciodată mai târziu de ora 22.00, iar singura zi în care îmi permit să stau până mai târziu este vinerea. Nu vreau să devin un robot, iar prin această seară mai rup rutina”, a spus Ramona Olaru pentru tvmania.ro.

Citește și:

Ce părere are Smiley despre plecarea Irinei Rimes din juriul emisiunii Vocea României: „Ne înțelegem bine, vă dați seama, de atâția ani… Dar…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro