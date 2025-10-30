Ramona Olaru se lansează în afaceri. În ce domeniu și-a propus vedeta să aibă succes: „E prima dată când vorbesc despre acest proiect”

Ramona Olaru a dezvăluit cu mult entuziasm faptul că se lansează în afaceri. Vedeta TV a vorbit despre brandul ei cu care își dorește să aibă succes și care este motivul pentru care a decis să facă acest pas în parcursul ei profesional.

Ramona Olaru se lansează în afaceri

Ramona Olaru a decis să intre în lumea afacerilor cu un brand de modă. Vedeta își dorește ca prin intermediul pieselor vestimentare care poartă semnătura ei să aducă în fața publicului o estetică în care senzualitatea se intersectează cu eleganța. În cadrul unui eveniment de tip pop-up sale, Ramona Olaru intenționează ca oamenii să descopere mai mult din conceptul brandului și să admire articolele vestimentare create din materiale precum tafta, dantelă sau satin.

„Sitara a fost lansat în vară, online, dar acesta este primul moment în care îl aduc aproape de oameni. E mai mult decât un pop-up sale, este un eveniment de cunoaștere, de dialog. Vreau să văd cum percep oamenii Sitara, cum simt hainele, cum le poartă. Pentru mine, e prima dată când vorbesc despre acest proiect în mod direct și prima dată când fiecare piesă de pe umeraș poartă semnătura mea. Până acum am fost imaginea altor branduri, dar Sitara este povestea mea. Iar acest eveniment marchează momentul în care o împărtășesc cu publicul. (…) Despre haine care nu concurează cu personalitatea femeii care le poartă, ci o completează. Este o estetică a controlului, a clarității și a prezenței”, a spus Ramona Olaru, potrivit a1.ro.

Ramona Olaru, despre calitățile care au ajutat-o să aibă o carieră de succes în televiziune

Ramona Olaru a povestit acum ceva timp, în cadrul unui interviu, despre prima apariție la matinalul Antenei 1.

„Nu am avut niciodată emoții, pentru că am încredere incredibilă în mine, am dobândit-o în timp, de nevoie. Am avut un tupeu incredibil și un curaj la fel de incredibil. La fel am avut de la început până în ziua de astăzi, probabil că asta le-a și plăcut la mine, de aceea sunt încă acolo și iată-ne cu nu știu al câtelea premiu”, a povestit Ramona Olaru pentru Playtech Știri.

Ramona Olaru se declară extrem de fericită și mulțumită de modul în care a evoluat de când face parte din echipa matinalului de la Antena 1.

„Am evoluat extrem de mult și mă refer emoțional, spiritual, lucru pe care eu probabil nu l-aș fi crezut până acum. Și în continuare învăț tot ce e mai bun și tot ce e mai de alt nivel și de o altă clasă atâta timp cât stau cu echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”, mai exact cu băieții Răzvan și Dani. Pentru mine, faptul că sunt în echipa asta de atâția ani, este o evoluție cu fiecare zi, adică nu e o evoluție la un an. În fiecare zi sunt din ce în ce mai sus, doar pentru că sunt acolo”, a mai spus Ramona Olaru pentru sursa citată.

Foto: Instagram

