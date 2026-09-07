Oase, dezvăluiri despre premiul pe care l-a câștigat alături de logodnica lui, Maria Pitică, la Power Couple: „E mult mai important titlul”

Oase și logodnica lui, Maria Pitică, au fost câștigătorii celui de-al treilea sezon al emisiunii Power Couple de la Antena 1 și au obținut o sumă de bani fabuloasă în urma participării în competiție.

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  de  ELLE.ro
Oase, dezvăluiri despre premiul pe care l-a câștigat alături de logodnica lui, Maria Pitică, la Power Couple: "E mult mai important titlul"

Oase și logodnica lui, Maria Pitică, au câștigat cel de-al treilea sezon al emisiunii Power Couple de la Antena 1. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec consistent.

Oase a vorbit despre premiul obținut la Power Couple 

Oase și Maria Pitică sunt cei care au demonstrat în marea finală Power Couple 2026 că formează un cuplu solid, după ce au depășit o probă cu multiple dificultăți. Cei doi au câștigat un cec cu suma de 50.289 de euro acumulată în seif. În plus, mai sunt banii obținuți în urma participării în competiția de la Antena 1. Conform surselor mondene, fiecare etapă terminată cu succes le-ar fi adus suma de 3.000 de euro, astfel că pentru cele opt etape jucate ar fi primit 24.000 de euro. În total, Oase și Maria Pitică au câștigat 74.289 de euro la Power Couple 2026.

În timp ce Oase este cunoscut deja publicului larg și are o experiență în televiziune, mai cu seamă că a câștigat cea de-a doua ediție a emisiunii Asia Express alături de prietenul lui de la vremea respectivă, CRBL, pentru Maria Pitică, care este artistă vizuală, a fost pentru prima dată când a participat într-o emisiune. 

În cadrul unui interviu acordat recent, Oase a vorbit despre premiul obținut alături de logodnica sa, Maria Pitică, în cadrul show-ului Power Couple, și despre ce au făcut concret cu banii câștigați în urma competiției de la Antena 1.

„Nu știu ce am făcut, i l-am dat Mariei, nu a fost la mine. Cred că e drăguț, cred că a făcut ceva bine. Glumesc. (râde) Ne-a ajutat la renovatul casei. În rest, nu știu, cred că i-a pus deoparte, adică nu… Nu avem mare nevoie de ceva acum. Adică e mult mai important titlul acela pentru noi și experiența în sine, care a fost demență totală și superbă. Și ne-am făcut prieteni și tot. Cred că este mult mai importantă partea aceasta, știi? Dar, banii sunt banii. Și a fost un premiu… Nici nu știu cât a fost, 50.000 de euro, cam așa a fost, da. Mamă, cum vorbim noi de 50.000… Stai așa că-ți zic eu. I-am băgat în casă, zic eu”, a spus Oase pentru Unica.ro.

Ce planuri de nuntă au Oase și Maria Pitică

Oase și Maria Pitică s-au cunoscut la o nuntă și trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani, iar în 2025 și-au expus public relația. Cei doi sunt logodiți și se pregătesc să se căsătorească. Pentru moment, încă nu au organizat foarte multe referitoare la acest eveniment, dar amândoi abia așteaptă să facă pasul acesta. 

„Până la sfârșitul anului trebuie să fixez cu Maria nunta, ceea ce este foarte greu, pentru că eu nu am nicio decizie acolo, ea trebuie să găsească locația și, în rest, nu prea am mari planuri sau ceva. Fix ne concentrăm, muncim, stăm focusați, ne facem treaba și ne distrăm în continuare ca și până acum, ceea ce înseamnă că viața e frumoasă”, a completat Oase pentru sursa citată anterior.

Oase și Maria Pitică sunt în căutarea unei locații de nuntă care să fie aproape de natură. 

„Știu sigur că ne dorim o locație deschisă, undeva frumos, chiar o pădure, nu știu exact, că tot căutăm locație, sincer. Cumva și acum am început mai în forță să căutăm și să vedem locații și să vedem ce alege Maria.”

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Foto: Instagram

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