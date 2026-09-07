Theo Rose, răspuns tăios după ce a fost criticată pentru prezența ei la Vocea României: „Mi-am permis luxul să fiu cine sunt”

Theo Rose a vorbit într-o postare amplă publicată pe rețelele de socializare despre un mesaj primit recent, în care i s-a atras atenția că atitudinea ei de la emisiunea Vocea României nu ar fi una tocmai potrivită și adecvată show-ului.

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  de  ELLE.ro
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Theo Rose s-a alăturat juriului emisiunii „Vocea României” începând cu cel de-al zecelea sezon. Inițial, artista a format o echipă cu Smiley, iar în prezent este în echipă cu Horia Brenciu. 

Theo Rose a răspuns unui mesaj răutăcios despre prezența ei la „Vocea României”

Într-o postare amplă făcută pe Facebook, Theo Rose a vorbit despre un mesaj primit recent, în care o femeie i-a criticat atitudinea pe care o are în show-ul Vocea României de la PRO TV. Artista a explicat că în emisiune se exprimă liber, așa cum simte și că niciodată nu a încălcat vreo limită. 

„Nu mai citesc comentarii de ceva vreme. Mesajele însă, da. Și mi-a scris o doamnă că atitudinea mea nu e potrivită pentru Vocea României. Că e, poate, singurul produs ceva mai erudit de la televizor și că unele dintre glumele sau modurile mele de exprimare nu prea dau bine în peisaj.
N-am răspuns doamnei, deși mesajul era foarte civilizat. Și poate tocmai de-aia m-am gândit la el.
Cred că ce vor unii oameni să vadă la televizor e, de multe ori, o aparență foarte bine crescută și mai cred că avem o mică problemă cu ce numim noi un om educat.
Ne-am obișnuit să-l recunoaștem după niște semne. Vorbește frumos, nu scapă cuvinte nepotrivite, știe când să tacă, știe cum să stea, nu se hlizește când nu trebuie și, în general, dă bine.
Numai că eu am cunoscut oameni care vorbeau impecabil și făceau lucruri îngrozitoare. Sau oameni care de la tv păreau minunați, dar față în față mi-au lăsat un gust amar. Și INVERS. Învăț să nu mă mai grăbesc să-mi fac păreri.

Am pretenția că n-am depășit niciodată limitele de bun-simț ale emisiunii. De ale CNA-ului nici atât. Și oricum există o echipă întreagă care ne poate scoate elegant la montaj dacă vreunul dintre noi o ia razna.
În rest, mi-am permis luxul să fiu cine sunt.
Vorbesc uneori nefiltrat. E adevărat. Nu pentru că n-aș avea filtru, ci pentru că nu-l pornesc ca să par mai deșteaptă decât sunt. Tre’ să fie obositor să stai cu grija asta.”

Ce spune Theo Rose despre comportamentul ei de la „Vocea României”

În continuare, Theo Rose a explicat că își păstrează autenticitatea în fața telespectatorilor și că nu încearcă să afișeze la Vocea României o altă versiune a ei, considerând că, prin felul acesta, a ajuns să fie îndrăgită de public. De asemenea, artista consideră că persoanele care apar la televizor nu ar trebui să fie considerate modele și că fiecare dintre noi trebuie să își formeze propriul filtru de evaluare. 

„Eu am altă pretenție de la mine.
Să nu fiu rea.
Să nu mă bucur când altuia îi e rău. Să nu umilesc un om ca să ies eu mai bine. Să nu spun una când gândesc alta. Să pot să mă uit liniștită în ochii oamenilor cu care lucrez.
Astea mi se par mie semne mai serioase de educație.
Poate de-asta mă și simt atât de bine lângă colegii mei antrenori. M-au primit minunat, mă simt liberă lângă ei și-mi place sincer timpul petrecut împreună.
Da, umorul meu e și rural. Uneori foarte rural
M-a crescut satul și n-am de gând să mă dezic de el acum, că am ajuns la televizor. Ba s-ar putea ca taman asta să mă fi adus până aici.
Nu-mi permit să vă spun ce să vă placă. Nici doamnei care mi-a scris. Poate are dreptate și nu sunt potrivită pentru imaginea pe care și-a făcut-o despre Vocea României.
Dar mai am o îndoială…dacă tot am ajuns aici.
De ce așteptăm de la oamenii de la televizor să ne confirme nouă ce înseamnă un om deștept? Sau unul educat. De ce trebuie să vorbească într-un anumit fel ca să ne confirme că locul în care ne uităm noi e unul bun?
Nu știu.
Eu una n-aș pune atâta responsabilitate pe noi. 
Suntem niște oameni puși pe niște scaune care se întorc. Unii mai deștepți, alții mai proști, în funcție de zi, de întrebare și probabil de cât am dormit.
Poate că mai sănătos ar fi să nu ne luăm nici modelele, nici certitudinile de la televizor.
Zic și eu.
Că tot sunt la televizor.”

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Foto: Arhiva ELLE

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