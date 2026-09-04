Adela Popescu, sinceră despre momentul care ar putea pune capăt căsniciei cu Radu Vâlcan: „Nu mai cred în armonie”

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Adela Popescu a făcut dezvăluiri despre căsnicia sa cu Radu Vâlcan și despre lucrurile pe care nu le-ar putea trece niciodată cu vederea într-o relație. Vedeta a vorbit despre importanța valorilor comune într-un cuplu și despre felul în care apariția copiilor schimbă perspectiva asupra unei eventuale despărțiri.

Adela Popescu, despre atmosfera din familie

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Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de mulți ani și au împreună trei copii. Pentru actriță și prezentatoare, familia construită alături de partener presupune însă mult mai mult decât sentimente. Compatibilitatea, felul în care cei doi se raportează la oamenii din jur și valorile pe care le împărtășesc sunt, în opinia ei, elemente esențiale pentru o relație de durată.

Vedeta a explicat că o despărțire devine mult mai complicată atunci când într-o familie există copii. Dacă doi adulți pot alege să meargă pe drumuri separate, consecințele unei asemenea decizii îi pot afecta profund și pe cei mici. Tocmai de aceea, Adela consideră că alegerea persoanei alături de care îți construiești o familie este una dintre cele mai importante decizii din viață.

Din declarațiile sale reiese că pentru Adela Popescu greșelile de zi cu zi nu reprezintă neapărat un motiv pentru destrămarea unui cuplu. Comportamentul care contravine valorilor sale ar fi însă cu totul altceva.

„Eu nu mai cred în armonie în casă, dar să fie dragoste. Mie asta mi se pare foarte important, iar în ziua de azi mi se pare foarte greu, sunt foarte multe divorțuri. Omul cu care mergi la drum poate să fie una dintre cele mai importante decizii pe care le iei în viață, nu glumesc. Și după ce faci un copil, abia atunci îți dai seama. Dezamăgirea pe care o produci copilului este destul de mare (n.r. în cazul unei despărțiri) și te doare enorm că nu ai ales mai bine. Așa, oamenii dacă nu au copii, se despart, nu e nicio problemă. Dar când un copilaș suferă în urma deciziilor tale, este foarte greu. Asta ține oamenii în căsnicii greșite sau îi desparte. Chiar cred de multe ori că potrivirea pe anumite aspecte contează mult. Noi avem aceleași valori. Eu aș înnebuni dacă l-aș vedea că minte, sau că vorbește peste măsură de urât de oameni, sau că vrea să păcălească pe cineva. În ochii mei nu ar mai fi niciodată cine este el. Altfel, faci tot felul de greșeli, că e coleric, astea le pot tolera, mergem mai departe, nu ne fac să ne despărțim. Dar momentul în care, uman, el m-ar dezamăgi, pentru mine ar fi sfârșitul, îți spun sincer”, a spus Adela Popescu în podcastul lui Radu Țibulcă.

Radu Vâlcan, declarație publică de dragoste pentru Adela Popescu

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează de mulți ani un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Radu Vâlcan, care a aniversat recent 11 ani de căsnicie cu Adela Popescu, a demonstrat că este un romantic incurabil și că nu ratează nicio ocazie prin care să își arate dragostea pentru soția lui. Prezentatorul TV i-a făcut soției sale o declarație publică de dragoste, care a strâns în scurt timp o mulțime de aprecieri din partea fanilor de pe social media.

„După niște ani împreună, sărbătorim cum se cuvine. Să te strâmbi când trebuie să te săruți, asta e iubirea deplină.

PS: îi tot zic că m-aş duce pe Lună cu ea, dar nu mă crede. Treaba ei!”

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Foto: Arhiva ELLE

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