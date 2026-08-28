Radu Vâlcan, anunț superb despre căsnicia cu soția lui, Adela Popescu: „Asta e iubirea deplină”

Radu Vâlcan a arătat din nou că este o persoană romantică și i-a făcut soției sale, Adela Popescu, o declarație înduioșătoare de dragoste pe rețelele de socializare.

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  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan
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Adela Popescu și Radu Vâlcan se numără printre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Recent, prezentatorul TV i-a transmis un mesaj public de dragoste actriței.

Radu Vâlcan, declarație publică de dragoste pentru Adela Popescu

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează de mulți ani un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Radu Vâlcan, care a aniversat recent 11 ani de căsnicie cu Adela Popescu, a demonstrat că este un romantic incurabil și că nu ratează nicio ocazie prin care să își arate dragostea pentru soția lui. Prezentatorul TV i-a făcut soției sale o declarație publică de dragoste, care a strâns în scurt timp o mulțime de aprecieri din partea fanilor de pe social media. 

„După niște ani împreună, sărbătorim cum se cuvine. Să te strâmbi când trebuie să te săruți, asta e iubirea deplină.
PS: îi tot zic că m-aş duce pe Lună cu ea, dar nu mă crede. Treaba ei!”

Adela Popescu și Radu Vâlcan, confesiuni despre începutul relației lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Într-un interviu, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit câteva detalii inedite despre debutul relației lor.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa”, a mărturisit Adela Popescu pentru VIVA!

„Cred că secretul nostru e că nu ne-am grăbit să punem etichete. Ne-am dat timp să ne cunoaștem, să ne încurcăm, să ne clarificăm. Și da, au fost momente în care ne-am privit și am știut că ce avem e altfel. Nu perfect, dar real. Iar azi, când ne uităm în urmă, ni se pare copleșitor și frumos cum am crescut împreună, nu doar ca parteneri, ci și ca părinți”, a subliniat Radu Vâlcan.

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Foto: Arhiva ELLE

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