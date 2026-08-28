Cât costă o noapte de cazare la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord. Tarifele au suferit modificări

Andreea Bănică a investit într-un hotel situat în Eforie Nord, aproape de Plaja Debarcader.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bănică și soțul ei
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Andreea Bănică se numără printre vedetele din România care au investit în turismul de pe litoral. Odată cu apropierea programului „Litoralul pentru toți”, tarifele practicate de unitatea de cazare la sfârșitul lunii august și începutul lui septembrie 2026 atrag atenția.

Cât costă o noapte de cazare

Potrivit platformelor de rezervări, în ultimele zile din august, prețul unei nopți variază între 686 și 945 de lei, în funcție de data selectată și de disponibilitate. Pentru luna septembrie, rezervările par să fie disponibile numai până pe 12 septembrie. Tariful afișat este, în general, de 770 de lei pe noapte. O excepție apare în prima zi a lunii, când cazarea costă 621 de lei.

Hotelul Andreei Bănică se află în apropierea Plajei Debarcader, iar camerele sunt prevăzute cu balcon. Conform informațiilor publicate pe Booking, proprietatea are facilități precum internet wireless, parcare privată, aer condiționat și o grădină în care turiștii se pot relaxa.

„Se oferă la locație WiFi gratuit și parcare privată. Unitățile de cazare sunt dotate cu climatizare și au o terasă, un televizor cu ecran plat și o baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite. Oaspeții au la dispoziție de asemenea un cuptor cu microunde și un minibar, precum și o cafetieră și un ibric electric. Oaspeții cazați la acest aparthotel pot să se destindă în grădină sau să desfășoare în apropiere activități precum pescuit”, se arată în descrierea unității de cazare.

Proprietatea are nota 9,5, obținută din peste 300 de evaluări. Andreea Bănică nu este singura celebritate care a ales să investească pe litoral. Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina și Răzvan Fodor, alături de Maria Apostol, dețin în Vama Veche o pensiune de patru stele, cu 14 camere. În luna august, o noapte de cazare în această locație ajungea la 700 de lei.

Andreea Bănică, detalii despre afacerea de pe litoral

Andreea Bănică a fost premiată pentru întreaga carieră și a dezvăluit detalii despre cel mai ambițios proiect al său: hotelul deschis împreună cu soțul ei acum cinci ani.

Întrebată despre cum a fost ultima perioadă petrecută la mare, artista a dezvăluit că se ocupă personal, alături de soțul ei, de gestionarea afacerii.

„Muncesc la mare, la hotelul nostru pe care l-am deschis în urmă cu cinci ani de zile și de care ne ocupăm personal de anul trecut. Îmi place ceea ce fac, îmi place să fiu acolo, să comunic cu oamenii, să am grijă de multe lucruri. Este o diferență într-adevăr, pentru că pe scenă lumea mă ascultă pe mine, acolo este invers. Eu îi ascult, dacă au probleme, dar n-au. Nu prea au, în general, iar dacă au, încerc să le rezolv. Îmi doresc din toată inima ca oamenii să se simtă minunat la noi la hotel. Atunci când primesc feedback-uri bune, sunt foarte fericită, îmi crește inima. Merg liniștită să mă culc.”, a spus vedeta pentru Unica.ro.

Despre provocările întâmpinate în cei cinci ani de când au deschis hotelul, artista a spus că au avut parte de diverse situații, printre care și unele mai puțin plăcute.

„Am întâmpinat clar și provocări. Au fost și oameni care nu s-au simțit bine, poate că n-au dormit bine. Deși avem niște saltele minunate! (râde) Au avut o noapte mai proastă. Ce să fac? În general, oamenii sunt fericiți, avem niște recenzii foarte bune și, până la urmă, asta contează. Când îi văd că scriu despre noi, că s-au simțit bine și că au ajuns într-un loc confortabil, curat, pe mine asta mă încântă cel mai tare.”, a mai spus Andreea.

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Foto: Instagram

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